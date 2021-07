Pearson Airport binawi ang paghihiwalay sa arrivals batay sa vaccination status

Ang Toronto Pearson, sa pakikipagtulungan sa gobyerno at iba pang mga partners, ay nagpasiya na ang paghihiwalay sa mga vaccinated at non/partially vaccinated na mga biyahero sa customs lines ay nagreresulta sa minimal operation efficiencies, sinabi ng spokesperson ng Greater Toronto Airports Authority (GTAA) sa isang statement na ipinadala sa CBC News noong Martes.

Ang revised policy ay ipinatupad noong Hulyo 26 dagdag pa ng statement. Ang entry requirements batay sa vaccination status ay ini-enforce lamang kapag umabot na ang pasahero sa Canada Border Services Agency officer.

Inanunsyo ng Greater Toronto Airports Authority GTAA noong nakaraang weekend na ang international arrivals ay kailangang pumila sa dalawang linya (bagong window) bago makapasok sa customs: isang linya para sa mga nabakunahan at isa naman para sa mga partially vaccinated o hindi nabakunahang mga biyahero laban sa coronavirus.

Noong panahong iyon, sinabi ng isang spokesperson na makakatulong ito para i-streamline ang border clearance process.

As of July 5, ang fully vaccinated travellers na pinapayagang pumasok ng Canada ay exempted sa quarantine measures at COVID-19 testing sa kanilang ikawalong araw post-arrival.

Ang mga biyahero ay required pa rin na kumuha ng pre-entry test, isang quarantine plan kung hindi nabigyan ng exemption, at arrival test.

May requirements checklist din kung saan kailangang magpakita ng proof of vaccination sa ArriveCan - ang government portal para sa pagsusumite ng vaccine information.

Ang karagdagang impormasyon sa COVID-19 protocols ay available sa website ng naturang paliparan (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.