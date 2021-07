Alok ng Quebec, extra dose para sa biyahero na ‘di kinikilala ang vaccination status

Ayon sa Health Department, ginawa nilang available ang third dose dahil hindi kinikilala ng ilang bansa ang mga tao na fully vaccinated kung naturukan sila ng mix COVID-19 vaccines. Ngunit nagbabala ang mga opisyal noong Lunes na kailangan pa rin humingi ng sariling payo ang recipient at timbangin ang mga risks bago sila magpaturok ng third dose ng Pfizer-BioNTech o Moderna vaccines.

Sinabi ng spokesman ng Health Department sa email noong Lunes na ang third dose ay hindi tiyak na nakapagbibigay ng higit na proteksyon kumpara sa dalawang doses.

Ayon kay Robert Maranda walang pag-aaral na nag-assess na ng epekto ng pagtuturok ng tatlong doses ng dalawang magkaiba na bakuna. Ang taong tatanggap nito ay dapat payuhan nang maigi para informed siya sa potential risks na associated sa dagdag na dose kumpara sa benepisyo ng planned trip, saad niya.

Nakasalalay sa bawat isa sa atin na timbangin at balansihin ang mga peligro at benepisyo. Robert Maranda, spokesman ng Health Department ng Quebec

Noong Lunes, iniulat ng Quebec ang 75 bagong kaso ng COVID-19 at 223 new infections mula Biyernes at Sabado. Ang probinsya ay may 814 active reported cases. Iniulat din ng Health Officials na may isang namatay mula sa novel coronavirus since Friday's report at mayroong 67 pasyente na may COVID-19 sa ospital - numerong stable since Friday.

PANOORIN | Ano ang alam natin tungkol sa paghahalo ng COVID-19 vaccines:

Samantala, inanunsyo ni Premier Francois Legault noong Lunes na luluwagan ng kanyang gobyerno ang mga patakaran sa bars, nightclubs, festivals at entertainment venues.

Sinabi ni Legault sa kanyang Twitter na simula sa Linggo, ang mga bars at nightclubs ay puwede nang mag-serve ng alcohol ng isang ekstrang oras, hanggang 1 a.m. at dapat magsara ng 2 a.m. Ang mga festivals naman ay puwede nang mag-host ng hanggang 15,000 katao sa labas - tumaas mula 5,000. Ang indoor venues naman ay papayagan nang makapasok at makaupo ang 7,500 katao indoors, tumaas mula 3,500. Gayunpaman ang sayawan ay ipinagbabawal pa rin.

Sinabi ng public health institute ng Quebec na 83.5 per cent ng mga residente edad 12 pataas ay naturukan na ng isang dose ng COVID-19 vaccine at 62.5 per cent naman ang kinokonsider na adequately vaccinated.

Walang ebidensya na kailangan ng third dose, ayon sa National Advisory Committee on Immunization NACI

Sa Canada, nakasaad sa guiding recommendations ng National Advisory Committee on Immunization (NACI) na sa kasalukuyan "walang ebidensya na kailangan ng booster doses ng COVID-19 vaccine matapos makumpleto ang vaccine series.”

Gayunpaman, inirerekomenda ng National Advisory Committee on Immunization NACI ang pagsa-swap ng iba ibang vaccines para sa iba ibang doses sa ilang sitwasyon.

Ayon sa advisory body, parehong mRNA vaccines ang dapat gamitin para sa second dose kung posible. Pero kung hindi available ang unang type, puwedeng i-consider na interchangeable ang mRNA shot.

Inirerekomenda rin ng National Advisory Committee on Immunization NACI na alinman sa AstraZeneca o COVISHIELD vaccine, o mRNA, ay maaaring ialok bilang second dose sa mga taong may first shot ng AstraZeneca o COVISHIELD. Sinabi rin ng ahensya na mas preferred ang mRNA option para sa second dose, salamat sa umuusbong na ebidensya tungkol sa kaligtasan nito at posibilidad ng mas mabuting immune response.

Sa kasalukuyan, ang mga bakuna na aprubado sa Canada ay ang parehong version ng AstraZeneca shot at ang gawa ng Pfizer, Moderna at Johnson & Johnson.

Koreksyon Ito ay isang corrected na istorya. Ang dating bersyon ay nagsabi na ang Quebec ay nag-aalok ng extra dose sa mga taong nakatanggap ng AstraZeneca vaccine. July 27, 2021 1:07 AM ET

Isang artikulo ng Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.