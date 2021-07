Halos lahat ng Disney stores sa Canada, magsasara na

Noong Marso, inanunsyo ng iconic chain na isasara nila ang halos 60 locations sa buong North America ngayong taon. Ngunit wala silang binanggit tungkol sa Canadian locations. May 18 stores ang Disney sa bansa.

Kahit na ang consumer behaviour ay nag-shift tungo sa online shopping, binago ng global pandemic ang mga expectations ng consumers mula sa isang retailer, sinabi ng kompanya sa statement nila at the time. Mananatiling flexible ang Disney sa approach nito at patuloy na babaguhin ang retail strategy para matugunan ang pangangailangan ng mga consumers when and where they want.

Simula noon, dalawang stores sa B.C. at isa sa Ontario ang nagsara. At ngayon, tila lahat na ng natitirang tindahan ay napipintong magsara sa mga darating na linggo.

Sa kasalukuyan, may tatlong lokasyon ang chain sa Vancouver, dalawa sa Calgary, dalawa sa Edmonton, isa sa Winnipeg, isa sa Ottawa, lima sa Greater Toronto Area (GTA) at dalawa pa sa ibang lugar sa Ontario. Ayon sa store locator map (bagong window) ng Canadian website ng kompanya, lahat ng tindahan maliban sa dalawang Greater Toronto Area GTA stores ang magsasara as of Aug. 18.