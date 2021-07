World Bank, COVAX may plano para pabilisin ang vaccine supply sa developing countries

Dahil sa bagong sistema, makakabili ang COVAX mula sa vaccine manufacturers ng maaga sa mas competitive na presyo batay sa pinagsamang demand ng mga bansa. Gagamitin din dito ang financing mula sa World Bank at ibang multilateral development banks.

“Access sa bakuna ang single greatest challenge na hinaharap ng developing countries para protektahan ang kanilang mamamayan mula sa health, social at economic impacts ng COVID-19 pandemic,” ani World Bank President David Malpass.

Ang sistemang ito ang daan sa bagong supplies at magpapabilis sa pagbili ng vaccines. Magiging transparent din ang vaccine availability, presyo at delivery schedules, dagdag pa niya sa isang statement.

Ang lalaking ito ay binakunahan ng Sputnik V COVID-19 coronavirus vaccine ng Russia sa isang vaccination at testing centre sa Martyrs' Square sa Tripoli, ang kapitolyo ng Libya. Litrato: Getty Images / Mahmud Turkia/AFP

Ang kasunduan ng World Bank at COVAX ay suportado ng World Health Organization at Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi). Makakatulong ito sa low at middle-income na mga bansa na magkaroon ng access sa karagdagang doses ng bakuna bukod sa fully-subsidized doses na kanilang natatanggap.

Hindi pantay na access sa bakuna

Ang bagong sistema ay bunsod ng nakakaalarma at mabagal na takbo ng pagbabakuna sa low-income na mga bansa.

1.1 per cent lang ng mga bansang ito ang nakatanggap na ng at least one dose kumpara sa 26.9 per cent ng total world population ayon sa Our World in Data.

Nagbabala ang global health experts na patuloy na kakalat ang pandemya at magkakaroon ng bagong variants hangga’t hindi nababakunahan ang malaking bahagi ng populasyon sa buong mundo.

Hinihimok ng bagong financing plan ang mga bansa na mayroong World Bank-approved procurement projects na mag-request ng vaccine purchases sa pamamagitan ng COVAX at makiusap sa World Bank na bayaran ang costs on their behalf gamit ang existing project financing.

Ang suporta ng World Bank ang magpapagaan sa mga risks at uncertainties sa demand at financing na susi upang makabili ang COVAX ng mas maraming doses sa mas magandang presyo mula sa manufacturers.

Kamakailan lang ang 92 low at middle-income na mga bansa ay nakabili ng sariling vaccine doses sa tulong ng COVAX. Bukod pa ito sa natanggap nilang shipments na binayaran ng ibang donors.

Balak ng COVAX na maging available ang 430 million additional vaccine doses sa ilalim ng Advance Market Commitment (AMC) program mula late 2021 at mid-2022.

Magkakaroon ang mga bansa ng oportunidad na mamili at makakuha ng bakuna na naaayon sa kanilang kagustuhan sa pamamagitan ng Advance Market Commitment AMC program.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.