Mga biyahero pipila batay sa vaccine status pagdating sa Toronto Pearson airport

Ito ay isang measure para i-streamline ang border clearance process, sinabi ni airport spokesperson Beverly MacDonald sa CBC. “May ibat ibang entry requirements para sa mga vaccinated at non/partially vaccinated na mga biyahero na malawak na kinomunika na rin ng gobyerno ng Canada."

Simula Hulyo 5, ang mga fully vaccinated na biyahero na pinayagang pumasok ng Canada ay exempted sa quarantine measures at testing para sa COVID-19 sa kanilang ikawalong araw post-arrival.

Required pa rin ang mga biyahero na kumuha ng pre-entry test, isang quarantine plan kung hindi nabigyan ng exemption, at arrival test.

Kabilang sa requirements checklist ang proof of vaccination sa ArriveCan - ang government portal kung saan nagsusumite ng vaccine information.

Ang mga pasahero na papasok ng Canada mula sa Estados Unidos at iba pang international destination ay mahahati sa dalawang pila bago makarating sa Canada Customs.

Ang proseso ay ipinatupad matapos ipakilala ng federal government ang ibat ibang entry requirements para sa vaccinated at non/partially vaccinated travel.

Alam nating lahat na ang arrival experience ay iba para sa mga pasahero ngayon kaysa noong pre-pandemic times, ani MacDonald. Pinapahalagahan namin ang pasensya ng mga pasahero at patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa aming mga partners para ipatupad ang requirements ng Gobyerno ng Canada para sa international air travel.

Ang Toronto Pearson ay may Healthy Airport initiative kung saan ipinapatupad ang pagsusuot ng masks at enhanced cleaning measures. Mayroon din itong HVAC systems. Nakikipagtulungan din ang paliparan sa mga ahensiya ng gobyerno, airlines at airports para sundin ang safety protocols.

Para sa impormasyon hinggil sa COVID-19 protocols ng paliparan, bisitahin ang www.torontopearson.com/readytotravel (bagong window)

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.