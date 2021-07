Mary Simon opisyal na itatalaga bilang governor general ngayong araw

Si Simon - isang Inuk mula sa Kuujjuaq sa northeastern Quebec - ay pinili ni Prime Minister Justin Trudeau na umupo sa naturang puwesto ngayong buwan.

Sa unang pagkakataon, ang panunumpa ay gagawin sa Ingles at Inuktitut. Ibobrodkast din ito sa walong Indigenous na lengguwahe sa CBC Radio.

Si Chief political correspondent Rosemary Barton ng CBC naman ang magho-host sa coverage mula Ottawa sa CBC News Network, CBC TV at CBC Gem (bagong window) simula 10 a.m. ET.

Maaaring subaybayan ng mga manonood ang event sa CBCnews.ca (bagong window) at sa Facebook. Ang CBC Indigenous Facebook (bagong window) ang magho-host ng English stream, CBC Nunavut Facebook (bagong window) naman sa Inuktitut stream at parehong ishe-share ito ng CBC North Facebook (bagong window).

Pagkatapos ng seremonya, bibisitahin ni Simon ang National War Memorial at iinspeksyunin ang guard of honour. Mag-alalay rin siya ng bulaklak bilang parangal sa mga namatay sa giyera. Ito ang kanyang unang akto bilang kinatawan ng Reyna sa Canada.

Unang sumabak sa official role na ito si Simon noong Huwebes nang kausapin niya ang Reyna.

Sa isang maikling clip ng kanilang online conversation na ipinost sa Instagram account ng Royal Family, sinabi ng Reyna na masaya siyang nakausap si Simon at idinagdag na gagampanan mo ang isang napaka-importanteng trabaho.

Oo, isang pribilehiyo para sa akin ang gampanan ang tungkulin na ito sa mga susunod na taon, ani Simon. Sa tingin ko importante ito para sa aming bansa.

Pinuri (bagong window)ng mga Indigenous leaders - particularly ng mga representatives ng Inuit community (bagong window) - ang kanyang appointment.

Para makita ang isang katulad ni Mary Simon, an unquestioned Indigenous leader sa bansang ito sa loob ng maraming dekada, na ma-recognize para sa kanyang leadership at serbisyo sa bagong responsibilidad bilang governor general ay isang makapangyarihan na bagay, sinabi ni Natan Obed, ang presidente ng national Inuit group na Inuit Tapiriit Kanatami (ITK).

Ngunit may ilang agam-agam tungkol sa abilidad ni Simon na magsalita ng Pranses.

Bagama’t fully fluent siya sa Ingles at Inuktitut, si Simon ay hindi fluent sa Pranses. Ang governor general ay inaasahang may complete command ng parehong opisyal na lengguwahe.

Sa kabila ng pangako ni Simon na patuloy na kumuha ng French lessons habang naninilbihan bilang governor general, daan-daang French speaking Canadians ang nagreklamo sa Office of the Commissioner of Official Languages.

Ang mga reklamo ang nag-udyok kay Commissioner Raymond Théberge para magsagawa ng imbestigasyon sa proseso ng pagnonomina sa governor general.

Sa kabila ng kanyang paglaki sa northern Quebec, sinabi ni Simon na hindi siya nagkaroon ng oportunidad na matuto ng Pranses sa murang edad dahil hindi ito itinuro sa federal day school na kanyang pinasukan.

PANOORIN | Languages commissioner nakakuha ng halos 6,000 reklamo tungkol sa lack of fluency ng governor general sa Pranses

Nanindigan naman ang gobyerno at sinabing isang exemplary candidate si Simon kahit hindi ito dalubhasa sa Pranses.

Bitbit ni Simon ang isang extensive resume sa Rideau Hall pagkatapos niyang gampanan ang ibat ibang posisyon bilang advocate at ambassador sa kanyang karera.

Tumulong siya sa negosasyon ng James Bay at Northern Quebec Agreement noong 1975, isang landmark deal sa pagitan ng Cree at Inuit sa norte ng Quebec, sa provincial government at Hydro-Québec.

Binansagang first modern treaty ng Canada, ang kasunduang ito ang naging daan upang kilalanin ng probinsya ng Quebec ang karapatan ng mga Cree at Inuit sa James Bay region sa unang pagkakataon. Mga karapatan gaya ng eksklusibong hunting, fishing at trapping rights at self-governance sa ilang lugar. Kasama rin sa agreement ang financial compensation kapalit ng pagtatayo ng malalaking hydroelectric dams upang tugunan ang demand ng probinsya para sa bagong sources ng enerhiya.

Isang Inuit representative din si Simon noong may mga nangyayaring negosasyon tungkol sa Constitution noong 1982. Kasama rito ang pagkilala sa Indigenous treaty rights sa Canadian Charter of Rights and Freedoms.

PANOORIN | Hinamon ni Mary Simon si Prime Minister Pierre Trudeau noong 1984

Noong 1986, napili si Simon upang pangunahan ang Inuit Circumpolar Conference (ICC), isang grupo na nilikha noong 1977 para kumatawan sa Inuit sa lahat ng Arctic countries. Sa Inuit Circumpolar Conference ICC , ipinaglaban niya ang dalawang prayoridad ng mga Indigenous Peoples sa norte: protektahan ang kanilang paraan ng pamumuhay mula sa environmental damage at magkaroon ng responsible economic development sa kanilang tradisyonal na teritoryo.

Noong 1994, hinirang ni dating prime minister Jean Chrétien si Simon bilang unang ambassador ng Canada para sa circumpolar affairs.

Sa tungkuling iyon, tumulong si Simon na buuin ang eight-country group na kilala ngayon bilang Arctic Council. Naging ambassador din siya ng Canada sa Denmark.

Simula 2006, nagsilbing presidente si Simon ng Inuit Tapiriit Kanatami ITK sa loob ng dalawang termino. Sa papel na iyon, nag-deliver ng isang tugon si Simon sa House of Commons noong 2008 tungkol sa formal apology para sa residential schools sa ngalan ng mga Inuit.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.