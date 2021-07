Dalawang doses ng Pfizer, AstraZeneca COVID-19 shots epektibo laban sa delta variant

Sabi ng mga opisyal, ang mga vaccines ay highly effective laban sa delta variant na dominant variant na ngayon sa buong mundo. Bagama't sinabi ng pag-aaral na ang isang shot ng vaccine ay hindi sapat para makakuha ng mataas na proteksyon.

Kinumpirma ng pag-aaral na ito base sa real-world data ang naunang findings ng Public Health England (PHE) noong Mayo tungkol sa efficacy ng COVID-19 vaccines na gawa ng Pfizer-BioNTech at Oxford-AstraZeneca. Inilathala sa New England Journal of Medicine ang pag-aaral noong Miyerkules.

Napag-alaman ng research team na ang dalawang doses ng Pfizer shot ay 88 per cent effective sa pagpe-prevent ng symptomatic disease mula sa delta variant kumpara sa pagiging 93.7 effective laban sa alpha variant.

Ang dalawang shot naman ng AstraZeneca vaccine ay 67 per cent effective sa delta variant, mas mataas ng 60 per cent mula sa orihinal na report, at 74.5 per cent effective laban sa alpha variant, kumpara sa original estimate na 66 per cent effectiveness.

Modest differences lang sa vaccine effectiveness ang naitala sa delta variant kumpara sa alpha variant pagkatapos maturukan ng dalawang vaccine doses, saad ng Public Health England PHE researchers sa kanilang pag-aaral.

Hindi tiningnan ng pagsasaliksik ang effectiveness ng paghahalo ng doses ng magkaibang brands bagama’t ipinakita ng ongoing U.K. research na ang Pfizer-BioNTech at AstraZeneca-Oxford vaccines ay nakaka-generate ng mas malakas na immune response kaysa sa pagtuturok ng dalawang AstraZeneca shots.

PANOORIN | Delta variant isang 'dangerous' na virus ayon sa WHO:

Mataas na proteksyon laban sa severe disease

Ayon sa datos mula Israel, mas mababa ang effectiveness ng Pfizer shot laban sa symptomatic disease, bagama’t ang proteksyon nito laban sa severe disease ay nananatiling mataas.

Dati nang sinabi ng Public Health England PHE na ang first dose ng alinman sa mga bakunang ito ay 33 per cent effective laban sa symptomatic disease sanhi ng delta variant.

Napag-alaman din ng full study na ang isang dose ng Pfizer shot ay 36 per cent effective at ang isang dose naman ng AstraZeneca vaccine ay 30 per cent effective.

Nadiskubre namin na reduced ang effectiveness ng bakuna pagkatapos ng first dose. Kaya hinihimok ang vulnerable groups na i-maximize ang kanilang vaccine uptake with two doses dahil sa lumalaganap na delta variant, saad ng mga may-akda ng pag-aaral.

Delta variant taking over, ayon sa senyales

Tinawag naman ito na isang strong study ni Hamilton-based immunologist Matthew Miller, na isang propesor sa McMaster University at miyembro ng Immunology Research Centre ng unibersidad.

Sa tingin ko napaka-importante nito lalo na sa sitwasyon ng Canada ngayon. Dahil lahat ng senyales ay nagsasabi na ang delta ay mabilis na nagte-take over as the main variant circulating, dagdag niya.

Sinabi rin ni Miller na ang high level of effectiveness ng dalawang vaccines ayon sa pag-aaral, na parehong ginagamit sa Canada, ay isang good sign para sa bansa.

Kung puwede nating ipagpatuloy ang momentum at maturukan ang mga tao ng second dose sa pagtatapos ng July at August, talagang kinokondisyon natin ating mga sarili na magtagumpay pagdating ng fall at winter kung saan mas mananatili ang mga tao indoors by neccesity, aniya.

Isang artikulo mula sa Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Lauren Pelley.