Permanent residents na naghihintay mag-migrate sa Canada nasa limbo

Ang 28 anyos na computer programmer mula sa Bangalore, India ay isa sa 23,000 aspiring immigrants na may hawak na expired o soon-to-be expired documents ang naghihintay pumasok sa Canada sa panahon ng pandemya.

Talagang depressing ito para sa aming lahat, ani Kovi na planong mag-settle sa Ottawa, Ontario ngunit hindi makapagbiyahe dahil ang kanyang confirmation of permanent residency (COPR) document ay nag-expire na noong Hunyo.

Noong nakaraang buwan, tinanggal ng federal government ang COVID-19 restrictions at pinapasok na ang sinumang may valid Confirmation of permanent residency COPR sa Canada matapos sumadsad ang imigrasyon noong 2020.

Pinayagan ng Canada na makapag-land ang 184,000 immigrants noong nakaraang taon - ang pinakamababang bilang mula 1998 - kumpara sa 341,000 noong 2019. Layunin ng Canada na umpisahan muli ang imigrasyon (bagong window) with 400,000 new residents kada taon sa susunod na tatlong taon.

Si Aashray Kovi, 28 anyos, ay naghihintay sa Bangalore, India, hanggang ma-renew ang kanyang permanent residence documents. Litrato: Aashray Kovi

Pinabilis na proseso

May pag-asa pa rin ang mga katulad ni Kovi dahil imbes na mag-reapply para sa bagong dokumento ay maghihintay na lang sila na i-reissue ng Canada ang kanilang documents.

Ito ang mas mabilis na proseso habang may ipinapatupad na exceptions ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada (bagong window).

Nagkaroon ng malaking impact ang pandemya sa processing times at kokontakin naman ng gobyerno ang mga taong may expired papers sa darating na mga linggo at buwan, ayon sa spokesperson ni Immigration Minister Marco Mendicino.

Ineestima ni immigration lawyer Kyle Hyndman na mahigit sa kalahati ng mga taong may hawak na expired Confirmation of permanent residency COPR documents ay skilled workers na napili upang mag-contribute sa Canadian labour market.

Kaya lang magulo ang komunikasyon ng federal government ayon kay Hyndman.

Ang mga tao na ito ay parang nasa holding pattern… maghahanda ka lumipat tapos mauudlot. Mahirap na ‘yun i-undo, aniya.

Ayon kay Kyle Hyndman na isang immigration lawyer sa Vancouver, Canada more than half ng mga taong may expired COPR documents ay skilled workers. Litrato: Kyle Hyndman

Bahagyang nakakapit

Si Sophie Ballesteros mula sa Barcelona, Spain ay may papasukan ng trabaho sa Halifax at nag-quit na rin sa trabaho ang kanyang asawa na si Carlos dahil lilipat na sila sa Canada.

Kaya lang ang Confirmation of permanent residency COPR documents ng pamilya ay nag-expire noong Hunyo at wala pa ring balita kung kailan ito mare-renew.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging unemployed ako, ani Carlos Ballesteros. Hindi ako makatulog sa gabi.

Sinabi ni Sophie na nahihirapan siyang mag-adjust sa bago niyang trabaho sa digital marketing sa Canada habang nasa Barcelona. Naghahanap din siya ng pre-school para sa kanyang apat na taong gulang na anak na babae.

Kailangan kong magtrabaho sa time zone ng Canada at kung minsan may mga kliyente ako na nasa Vancouver, aniya. Mahirap para sa pamilya ko.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Matapos makuha ang initial approval ng kanilang dokumento, ibinenta na ni Sameer Masih at ng kanyang asawa ang kanilang mga ari-arian, furniture at sasakyan sa New Delhi, India.

Matapos ang pitong buwan, naghihintay pa rin ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na lalaki sa halos empty na apartment at umaasa pa rin na makakamtan ang mas magandang buhay sa Canada.

Nakaka-survive lang ako sa bare minimum set up, ani Masih na nawalan ng oportunidad na magtrabaho sa Toronto office ng kanyang employer dahil sa matagal na paghihintay.

Ang kawalan ng isang malinaw na solusyon ang nakapagpaisip kay Masih kung magkakatotoo pa ang kanyang Canadian dream.

"Ang salitang 'soon' ay parang isang napaka-negative at dangerous word sa sitwasyon na ito,” aniya.

Lilipat sa Halifax sina Sophie at Carlos Ballesteros ngunit hindi alam ng mag-asawang Espanyol kung kailan mare-renew ang kanilang expired permanent residence documents. Litrato: Carlos Ballesteros

Isang artikulo ni Ahmar Khan (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.