Panoorin ang Tokyo 2020 opening ceremony

Bukod sa livestream, ang coverage sa opening ceremony ay mapapanood sa CBC TV network, CBC Gem, CBC Olympics app, at Tokyo 2020 website ng CBC Sports (bagong window) ng 6:30 a.m. ET. Ang seremonya ay magsisimula ng 7 a.m. ET at muling eere sa CBC TV ng 7 p.m. ET.

Ang live streams ay ipo-provide din sa maraming lengguwahe, kasama ang walong Indigenous languages (bagong window) at American Sign Language (ASL).

Na-delay na Games

Pagkatapos ng isang taong delay dahil sa COVID-19, nagsimula ang kompetisyon sa Tokyo 2020 noong Miyerkules, at mas marami pang events ang mangyayari ngayong weekend. Mahigit 11,000 na atleta ang makikipag-kompetensya sa 33 sports, kasama ang apat na sports na magkakaroon ng Olympic debuts: karate, surfing, skateboarding at sport climbing.

Samantala, hindi pinahintulutang manood ang mga fans sa opening ceremony at events para maiwasan ang COVID-19 outbreak. Nananatiling nasa state of emergency ang Tokyo dahil sa tumataas na bilang ng cases. Ang ilang dosenang tao na pinayagang umattend ng Games, pati ang ilang atleta, ay nagpositibo sa test mula noong dumating sila sa Japan.

Ang Canada ay nagpadala ng 371 na atleta, ang pinakamalaking contingent mula noong 1984. Pero hindi lahat ng competitors ay dadating sa Japan sa simula ng Games. Ang ibang atleta ay darating lang sa oras ng kanilang events at mabilis na aalis pagkatapos nito.

Ang Team Canada ay pangungunahan nina basketball player Miranda Ayim at rugby sevens player Nathan Hirayama (bagong window) sa Parade of Nations sa opening ceremony.

PANOORIN | Ipinaliwanag ng CBC Sports ang Olympic flame:

Isang artikulo ni Andrea Janus (bagong window), CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.