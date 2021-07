COVID-19 vaccinators: Ibinahagi ang pakiramdam na magbakuna ng 200,000 doses

Ang community clinic na inorganisa ng The Ottawa Hospital ay isa sa anim na nagsara (bagong window) ngayong linggo nang simulan ng siyudad na i-ramp down ang mass vaccination program nito.

Ang team ng vaccinators ay binubuo ng hospital staff, retired at semi-retired na health-care workers, plus iba pang volunteers.

Sinabi nila noong Martes na isa itong emosyonal at bittersweet na araw pagkatapos ng pitong buwan ng operasyon kung saan naging parte ang mga workers sa isang historic public health initiative na hindi pa naisasagawa sa ganoong scale.

Nagbahagi ng kanilang saloobin ang ilang team members sa CBC.

Karen Wallace-McFaul

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi ni retired nurse Karen Wallace-McFaul na ang pagiging vaccinator ang nagbalik sa kanya to what she loves - ang pag-aalaga sa mga tao.

Hindi na niya mabilang kung ilang vaccines ang kanyang itinurok pero may mga taong hindi niya makakalimutan.

Kasama riyan ang isang 13-year-old na nagpabakuna isang araw bago nagsara ang clinic. May iniregalo rin ito sa kanya.

Binuksan ko ‘yung box tapos na-touch ako nang husto kaya napaluha ako, ani Wallace-McFaul.

Nakalagay sa loob ng box ang isang pin na may disenyo ng dalawang kamay na may hawak na puso.

Ipinakita ni retired nurse Karen Wallace-McFaul ang isang pin na regalo sa kanya ng isang 13-year-old na binakunahan niya noong Lunes. Litrato: CBC / Amanda Pfeffer

Suot niya ang pin sa huling araw niya sa clinic at sinabing Mas nakaka-touch ‘yung message sa loob ng box. Pinasalamatan niya ako sa ginampanan kong parte sa COVID situation.

Dr Ross Wilkinson

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Si Dr Ross Wilkinson ay isang semi-retired orthopedic surgeon na nagtatrabaho ngayon sa Carleton Sport Medicine Clinic.

Nagdesisyon siya na mag-contribute sa kanyang komunidad particularly sa sports na naisantabi ngayong pandemic.

Napaka-positive. Masaya ako na makatulong, aniya.

Ang hindi niya makakalimutan ay kung gaano kadalas siyang kumuha ng Kleenex box.

Ang daming tao na napaiyak sa tuwa dahil nabigyan sila ng second dose… it's quite exceptional, aniya.

Ang mga orthopedic surgeons ay hindi nagpapakita ng kanilang nararamdaman pero inamin niya na minsan nagiging emosyonal din siya.

Susan Madden

Pinapakalma ni Susan Madden (kanan) ang mga bata matapos silang mabakunahan. Litrato: CBC

Sinabi ng retired nurse na si Susan Madden na napahanga siya nang makita ang maraming tao na sabik ilislis ang kanilang manggas para mabakunahan. Kaya naman mas naging rewarding ang misyon na ito.

Ang maiiwan daw na ala-ala sa kanya ay ang mga interaksyon niya sa kabataan.

Meron ako rewarding conversations sa mga 12-year-olds at 13-year-olds, aniya.

Medyo takot sila. Tapos kapag nabakunahan na, mararamdaman nila na ‘Oh, tapos na, life is going to go on at babalik na ako sa eskwelahan.’ Alam nila, kuha nila.

Dr Lorne Wiesenfeld

Tinawag ni Dr Lorne Wiesenfeld na 'bittersweet' ang huling araw ng pagbabakuna. Litrato: CBC

Si Dr Lorne Wiesenfeld na nagtatrabaho sa emergency department ng The Ottawa Hospital sinabing naging malapit siya sa grupo sa Lansdowne sa mga nakalipas na buwan.

Katrabaho ko ang isang great team mula sa ibat ibang specialties, mga nurse na galing sa ibang practices, volunteers, ang mga clerks. Nagkaroon ako ng madaming kaibigan dito at iyon ang nakakalungkot, aniya.

Sa isang banda, baka senyales na ito na naaabot na natin ang numbers at baka hindi na kami kailangan… and that’s great.

Isang artikulo ni Amanda Pfeffer (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.