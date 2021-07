Bibiyahe patungong U.S.? Pabago-bago pa rin ang mga patakaran

Ngunit ang mga Canadians na gustong tumawid ng U.S. land border ay nadismaya dahil hindi sila nakatanggap ng similar na anunsyo.

Ako ay matiyagang naghihintay. Lahat tayo ay matiyagang naghihintay para mabukas ang border, ani Leslie Beitel ng Lethbridge, Alberta, Canada. Meron siyang pangalawang bahay na nakatayo 290 kilometres mula sa Columbia Falls, Montana, U.S. Hindi siya makapag-drive papunta rito dahil sarado ang U.S. land border.

Maganda sana kung may free access kami sa aming lugar, aniya.

Ito ang mga kasalukuyang patakaran sa pagpasok sa U.S., kasama ang mga bagay na maaaring magbago.

Travel rules ng U.S.

Noong Marso 2020, ang Canada at Estados Unidos ay nagkasundo na isara ang kanilang shared land border sa non-essential travel para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Nagdesisyon ang U.S. na papasukin ang mga turistang Canadian by air, samantala pinigilan ng Canada ang mga Amerikanong travellers na pumasok sa pamamagitan ng anumang mode of transport.

Umaasa ang lahat na kapag dumating na ang tamang panahon, iaanunsyo ng dalawang bansa ang joint reopening ng land border.

Ngunit hindi ito nangyari.

Noong Lunes, nag-anunsyo (bagong window) ang gobyerno ng Canada na sa darating na Agosto 9, makakapasok na ang fully vaccinated Americans sa Canada at maaari nilang i-skip ang quarantine. Ang U.S. government naman walang bagong anunsyo maliban sapatuloy nilang pagre-review (bagong window) sa travel restrictions na kasalukuyang umiiral.

Ang bawat bansa gets to set its own rules kung paano pananatilihing ligtas ang kanilang mga mamamayan, ani Prime Minister Justin Trudeau sa isang news conference sa Hamilton noong Martes.

PANOORIN | Canada bubuksan ang border sa vaccinated Americans simula Aug. 9:

Kinabukasan, idineklara (bagong window)ng U.S. na mananatiling nakasara sa non-essential travel ang kanilang land border hanggang Agosto 21 dahil sa panganib na dulot ng pandemya. Maliban na lang kung magkakaroon ng amendment.

Ang mga Canadians ay malayang makakalipad papunta sa U.S (bagong window).

Kailangan lang nila magpakita ng proof (bagong window) of a negative molecular o antigen COVID-19 test na kinuha ng hindi lalampas sa tatlong araw bago ang kanilang flight.

Sa pagbabalik nila sa Canada, kailangan nilang magpakita ng proof (bagong window) of a negative molecular test na kinuha sa U.S. Gayunpaman, sinabi ng gobyerno ng Canada na pagdating ng Agosto 9, puwede nang kunin ng travellers ang test na ito pag-alis nila sa Canada - at parehong gamitin ito pagpasok sa U.S. at pag-uwi as long as nanatili sila sa U.S. ng mas mababa sa 72 hours.

Si Birgit Heinbach (kanan) nakakapunta sa bahay ng kanyang asawa na si Ian Geddes sa Blaine, Washington mula sa Surrey, B.C., Canada sa loob lang ng 45 minutes. Dahil sarado ang land border, ang trip niya papunta rito ay nangangailangan ng dalawang plane rides. Litrato: Len Saunders

Si Birgit Heinbach ay nakatira sa Surrey, British Columbia, pitong kilometro lang mula sa bahay ng Amerikano niyang asawa sa Blaine, Washington.

Dati rati, nilalakad lang daw niya ang bahay ng kanyang asawa sa loob ng 45 minutes. Ngunit dahil hindi siya makapagbiyahe by land, ang pagbisita niya sa kanyang asawa ay naging isang mahaba at mahal na journey.

Kailangan ko pa lumipad mula Vancouver papuntang Seattle. Tapos kukunin ko ang next plane papuntang Bellingham. Kaya inaabot ako ng three quarters of a day, aniya. Talagang katawa-tawa.

Bakit hindi pa buksan ng U.S. ang land border ngayon?

Noong nakaraang taon, naging maugong ang balita (bagong window) na nais buksan ng U.S. ang Canada-U.S. land border habang tutol naman ang Canada sa ideya na ito.

Bakit tahimik ang U.S. noong Lunes nang ianunsyo ng Canada ang kanilang reopening plans?

Sinabi ni foreign policy expert Edward Alden na naghihintay ang U.S. na maging handa sa pagbubukas ng land border nila sa Mexico (bagong window) na sarado rin sa non-essential travel.

Magiging asiwa para sa administrasyong ito kapag hindi nila sabay na inalis ang land border restrictions sa Canada at Mexico, ani Alden na isang propesor sa U.S.-Canada economic relations sa Western Washington University sa Bellingham, Washington.

PANOORIN | Ambassador ng Mexico sa Canada nagsalita tungkol sa land border closures:

Sinuggest ni Alden na ang U.S. ay hindi nagmamadali na i-reopen ang border sa Mexico dahil sa mga inaasahang consequences na ito: ang pagdagsa ng asylum seekers na hindi nila puwedeng itaboy dahil sa backlash mula sa Republicans na tutol sa immigration policies ni Biden.

Mostly political concern ito sa mga Republicans, aniya. At sa palagay ko, concern din ang [border] resources.

Noong Huwebes, nag-tweet (bagong window) ang U.S. Department of Homeland Security at sinabing kami ay in constant contact sa aming Canadian at Mexican counterparts para i-identify ang mga kondisyon kung saan maaari nang luwagan ang restrictions safely at sustainably.

Concerns tungkol sa vaccine mixing

Hindi pa malinaw sa puntong ito kung imamandando ng U.S. na maging fully vaccinated ang mga turistang Canadian laban sa COVID-19 kapag pinayagan na silang tumawid by land. Sa kasalukuyan, hindi ito requirement para sa mga U.S.-bound air travellers.

Kapag ipinatupad ang vaccine requirement ng U.S., maaari itong maging sanhi ng problema ng mahigit 2.6 milyong Canadians (bagong window) na nakatanggap ng mixed doses ng COVID-19 vaccines.

Sa ngayon, hindi kinikilala ng U.S. ang COVID-19 vaccine mixing.

Ang safety at effectiveness ng pagtanggap ng dalawang magkaibang COVID-19 vaccines ay hindi pa napag-aaralan, sinabi ni Jasmine Reed, ang spokesperson para sa U.S. Centers for Disease Control and Prevention, sa isang email.

Gayunpaman, sinabi ng CDC (bagong window) na ang mixed doses ng dalawang mRNA vaccines, Pfizer at Moderna, ay tatanggapin sa exceptional situations, tulad ng kung hindi na available ang vaccine na ginamit sa first dose. Makakaapekto ang patakaran na ito sa mga Canadians na tinurukan ng AstraZeneca-Oxford vaccine at isang mRNA shot.

Tanong hinggil sa cruise line

Karamihan sa mga cruise lines ay sumusunod sa directive ng CDC para sa kanilang cruises na aalis mula sa U.S. kung saan ang pasahero ay dapat fully vaccinated. Hindi nire-recognize ng Norweigan Cruise Line (bagong window) na fully vaccinated ang mga taong may mixed doses. Ang Princess Cruises (bagong window), Carnival (bagong window) at Holland America (bagong window) naman hindi nire-recognize ang mga taong may mixed doses ng AstraZeneca at mRNA vaccine.

Pakiramdam ko isa akong second class citizen, ani epidemiologist Nazeem Muhajarine na naturukan ng isang dose ng AstraZeneca at second dose ng Pfizer vaccine.

Sinabi ni epidemiologist Nazeem Muhajarine na base sa mga pag-aaral, ang paghahalo ng vaccine doses ay safe at effective. Kaya naman mapipilitan ang U.S. at some point na baguhin ang kanilang policy na sa kasalukuyan ay hindi kinikilala ito. Litrato: Lauren Winter Photography

Sinabi ni Muhajarine, isang professor of community health and epidemiology sa University of Saskatchewan, ang paghahalo ng vaccine doses (bagong window) ay ligtas at epektibo ayon sa mga pag-aaral. Kaya dapat baguhin ng U.S. ang kanilang policy at one point.

Kailangan baguhin, dahil isa itong narrow kind of take sa kung ano ang pinapayagan, aniya.

Maraming bansa ang nagmi-mix at match ng ibat ibang klase ng vaccines.

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.