Estatwa ng Pilipinong bayani planong itayo sa northeast Calgary park

Ang monumento ay itatayo sa Prairie Winds Park at inaasahang magiging popular na tagpuan para sa FIlipino community sa hinaharap. Simbolo rin ito ng mga kontribusyon ng mga Pilipino sa Calgary na tinatawag nilang pangalawang tahanan ngayon.

Magiging kamukha ng estatwang ito ang monumento sa Maynila na nilikha upang parangalan ang pambansang bayani. Makikita rin ang similar na klase ng estatwa sa mga bayan at siyudad na may malaking Filipino community sa buong mundo.

Si Rizal ay isang nasyonalista na nabuhay noong mid-to-late 1800s na tumutol sa pananakop ng Espanya at nagsulong ng karapatang demokratiko, kalayaan, hustisya at mga repormang panlipunan. Kilala siya sa kanyang katalinuhan at pagmamahal sa mga kababayan.

Inakusahan siya ng pamahalaang kolonyal ng Espanya ng paghihimagsik pagkatapos ng rebolusyon ng Pilipinas.

Si Rizal ay pinatay noong Disyembre 30, 1896.

Ang proyekto na ito ay nagsimula pa noong 2018. Simple lang ang vision namin: magkaroon ng isang monumento kung saan puwede kaming magsama-sama at maging simbolo ito ng belonging, multiculturalism at diversity. Vangie Caoile, chair ng Fiesta Filipino, ang pinakamalaking organisasyon ng mga Pilipino sa Alberta

Ayon kay Vangie Caoile ng Fiesta Filipino, ilang taon ang inabot bago naisakatuparan ang proyektong ito. Inaasahang matatapos ang monumento sa susunod na summer. Litrato: CBC / Dan McGarvey

Ani Caoile, si Rizal ay sagisag ng pagsasakripisyo, determinasyon, katapangan at katalinuhan. Bukod sa pagbibigay parangal kay Rizal, ang monumento ay tanda rin ng importanteng kontribusyon ng mga Pilipino sa Alberta at Canada.

Umaasa siya na ang estatwa na dinisenyo ng isang local artist at mga engineers na may sukat na 15 to 20 feet (4.5 to 6 metres) ay magiging iconic din kagaya ng Calgary Tower at Peace Bridge na Calgary landmarks.

Gusto namin na i-celebrate ng mga tao ang diversity kapag nagpunta sila dito sa park, ma-enjoy ang amenities at mas lalong maintindihan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng belonging at acceptance, ani Caoile.

Ang isang bahagi ng park ay tatawaging Rizal Park.

Dagdag pa ni Caoile, nakatanggap sila ng suporta mula sa ibat ibang cultures at faiths sa northeast at sa mga politiko tulad ni Ward 5 Coun. George Chahal.

Talagang nagpapasalamat kami na hindi lang ito naging proyekto ng Filipino community bagkus naging proyekto ito ng buong komunidad, aniya.

Umaasa rin siya na maging inspirasyon ang proyektong ito para sa ibang immigrant communities na maisip din na maglagay ng mga estatwa ng mga icons mula sa sarili nilang bansa sa ibang parte ng siyudad.

Napaka-importante para sa amin na ipagmalaki ang aming heritage, ani Sherrisa Celis, ang program co-ordinator ng Calgary Catholic Immigration Society.

Inspirasyon si Rizal para sa maraming Pilipino at bilang pambansang bayani, tinitingala namin siya.

Dagdag pa ni Celis, ang monumento ay isang great reminder at educational tool para sa mga susunod na henerasyon ng Filipino Canadians kung saan sila nagmula.

Importante ito para sa amin. Siya ang aming bayani at nakakatuwa talaga na nangyari ito para sa Filipino community, ani Pepe Siapno na mas kilala sa Filipino community sa una niyang pangalan.

Sabi ni Pepe, ang Prairie Winds Park ay popular na lugar kung saan nagpi-picnic ang mga Pilipino at ang estatwa ang magiging destinasyon at focal point sa siyudad para sa kanyang mga kababayan.

Gusto namin na magkaroon ng estatwa ang pambansang bayani namin dito sa lugar na ito, aniya.

Puwede na namin ipakita sa mga bata na ito ang national hero ng Pilipinas, dagdag pa niya.

Isang artikulo ni Dan McGarvey (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.