U.S. border mananatiling sarado hanggang Aug. 21

Sa isang notice na paunang nalathala sa U.S. Federal Register, sinabi ng U.S. government na kahit nag-improve na ang vaccination rates, malaki pa rin ang peligro na maaaring idulot ng pagbubukas ng land border sa non-essential travel.

Dahil sa outbreak at patuloy na transmission at pagkalat ng COVID-19 sa Estados Unidos at sa buong mundo, nadetermina ng Secretary na ang peligro sanhi ng patuloy na transmission at pagkalat ng virus kaugnay ng COVID-19 sa pagitan ng Estados Unidos at Canada ay nagpo-pose ng ongoing specific threat sa buhay ng tao at sa national interest, inilahad ng gobyerno.

Ang bagong order ay mage-expire isang minuto bago mag-hatinggabi sa Aug. 21.

Bumaba ang American order ilang araw matapos ianunsyo ng gobyerno ng Canada na magbubukas ang land border nito sa fully vaccinated U.S. citizens sa Aug. 9 at sa fully vaccinated travellers mula sa iba pang bansa sa Sept. 7.

Sinabi ni Public Safety Minister Bill Blair sa mga reporters ngayong araw na malapit siyang nakikipag-ugnay kay U.S. Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas na siyang nagsabi sa kanya ng plano ng U.S. government na panatilihing sarado ang land border sa non-essential travel.

May ilang konsiderasyon ang kasalukuyang pinag-aaralan ng American government tungkol sa kanilang borders at magpapatuloy ang trabaho roon, aniya.

Sinabi rin ni Blair na ang U.S. policy ay hindi makakaapekto sa desisyon ng Canada na buksan ang border nito sa susunod na buwan.

Ang responsibilidad namin, of course, ay pangalagaan ang best interests ng mga Canadians at sundin ang advice ng public health officials, aniya. Iyon mismo ang ginawa natin.

Inamin naman ni Democratic congressman Brian Higgins na nagalit siya sa anunsyo ng kanyang sariling gobyerno.

Sa loob ng maraming buwan, ang mga tao at businesses na nasa border ay patuloy na umaasa buwan buwan na magbubukas na muli ang border, ani Higgins na nagre-represent sa distrito ng New York state kasama ang Buffalo at Niagara Falls.

Ang desisyon ngayong araw na ito ng Biden administration ay sumisira sa recovery ng ekonomiya at sinasaktan ang mga pamilya sa buong northern border ng Amerika; ito ay completely unnecessary. Democratic congressman Brian Higgins

Ani Higgins, ang patuloy na pagsasara ng U.S. land border sa non-essential travel ay illogical dahil matagumpay ang mga bakuna at counterproductive, kaya malalagay ang Estados Unidos sa disadvantage given na nagdesisyon ang Canada na i-welcome muli ang vaccinated Americans ngayong Aug. 9.

Si Perrin Beatty, presidente ng Canadian Chamber of Commerce, ay kritikal sa naging desisyon ng U.S. government at sa kakulangan ng koordinasyon nito sa aksyon ng Canada na buksan ang land border sa fully vaccinated Americans na may PCR Test simula Aug. 9.

Taliwas ito sa siyensya at sa pinakahuling public health data, ani Beatty na hinihikayat ang gobyerno ng Canada na kumbinsihin ang Washington na magbago ng isip. Mahirap makita kung bakit ang pagpapapasok ng fully vaccinated Canadians sa U.S. ay magpo-pose ng public health threat samantalang unrestricted ang travel sa loob ng U.S.

Dagdag pa ni Beatty na ang vaccination rates sa Canada ay mas mataas pa kaysa sa U.S. at mas mababa rin ang infection rates. Iginiit niya na nag-adopt din ng ibat ibang patakaran ang naturang bansa para sa mga lilipad patungo sa States at para sa mga gustong mag-drive.

Isang artikulo ni Elizabeth Thompson (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.