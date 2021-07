Border reopening plan tagilid, libo-libong border officials nag-iisip magwelga

Ngayong linggo, mahigit 8,500 Canada Border Services Agency (CBSA) officers - na walang kontrata mula pa noong June 2018 - ang boboto kung sila ay papayag na mag-walk out.

Kung mahigit sa kalahati ang boboto ng 'yes,' mauuwi sila sa isang strike position pagdating sa Agosto - ang panahon kung saan naghahanda ang Canada na papasukin ang fully vaccinated U.S. citizens at permanent residents.

Habang ang ilang Canada Border Services Agency CBSA officers ay itinuturing na essential workers, ang welga ay maaaring maging sanhi ng massive delays para sa mga magbibiyahe by air at by land.

Posibleng pabagalin nito ang mga bagay, ani Mark Weber, national president ng Customs and Immigration Union.

Hindi namin ikinatutuwa na gawin ito dahil gusto namin na tumakbo ng maayos ang operasyon sa border. Pinagbubutihan namin ang trabaho, isa at kalahating taon na, para maging maayos ang lahat. Kahit nagdaraan kami sa isa sa pinakamahirap na sitwasyon na aming na-encounter.

Ani Weber, tatlong bagay ang ipinaglalaban ng unyon: ang pagkakapareho ng sahod nila sa ibang law enforcement workers sa Canada, dagdag proteksyon laban sa harassment at diskriminasyon, at isang remote work policy para sa non-uniformed members.

Sinabi rin niya na ang on-the-job harassment ay ginagawang very cold at dark place ang Canada Border Services Agency CBSA para magtrabaho.

Inaasahan ang pagdating ng maraming biyahero sa susunod na mga linggo kapag binuksan na ng federal government ang Canada sa fully vaccinated tourists. Litrato: La Presse canadienne / David Kawai

Dagdag pa ni Weber, hindi kagustuhan ng unyon na pahirapan ang mga Canadians at turista sa border ngunit parang wala ng patutunguhan ang kanilang negosasyon.

Hindi kami masaya na humantong sa puntong ito pero tatlong taon na at tumatanggi pa rin ang kabilang panig na makipag-bargain. Nauubusan na talaga kami ng options, ani Weber.

Nagtatrabaho kami ng mabuti para mapanatiling maayos ang takbo sa border. Araw-araw namin 'yan ginagawa. Walang may gustong mahinto iyan.

Pagdagsa ng tao, inaasahan sa ports of entry

Sinabi ng spokesperson ng Canada Border Services Agency CBSA na naghahanda na sila para sa posibleng work disruption.

Ang Canada Border Services Agency ay mabilis na reresponde sa kahit anong job action/work disruption para mapanatili ang seguridad sa ating border, siguraduhin ang ating pagsunod sa mga batas at i-facilitate ang pagpasok at paglabas ng lehitimong goods at pati ang travel, ani Louis-Carl Brissette Lesage sa isang email sa CBC News.

Umaasa kami na ang mga officers ay patuloy na gagampanan ang kanilang tungkulin with the highest level of integrity at professionalism.

Sinabi ni Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc na ang gobyerno ay concerned pero may kumpiyansa sila sa contingency plan ng Canada Border Services Agency CBSA .

Umaasa siya na hindi hahantong ang usapan sa punto na iyon.

Umaasa kami na mararating ang isang appropriate settlement bago pa maging isyu ito, sinabi niya sa Power&Politics ng CBC.

Ang bansa ay hindi maaaring malagay sa posisyon kung saan hindi secure ang borders.

Ang botohan ng union members ay matatapos sa Huwebes at ang resulta ay inaasahang lalabas sa isang linggo.

Ang welga ay hindi magsisimula automatically kapag karamihan sa mga union members ay bumoto ng ‘yes.’ Pagkakalooban lamang nito ang unyon ng isang strike mandate at bibigyan ang bargaining team ng mga options para makapag-apply ng pressure sa Canada Border Services Agency CBSA - tulad ng work-to-rule o isang rotating, general o strategic strike.

Noong Lunes, inanunsyo ng federal government ang kanilang plano na muling papasukin ang fully vaccinated tourists sa Canada.

Simula Aug. 9 ng 12:01 a.m. ET., ang fully vaccinated U.S. citizens at permanent citizens na nakatira sa bansang Amerika ay makakabisita na muli sa Canada.

At sa Sept. 7, ibubukas na ng gobyerno ang borders ng Canada sa mga fully vaccinated travellers mula sa iba pang mga bansa.

Isang artikulo ni Catharine Tunney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.