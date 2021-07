Unang graphic novel ng isang Montrealer tampok ang kulturang Pilipino

Nakakamangha ang detalyadong pagkakalarawan ni Matudio sa mga eksena rito na hango sa kanyang mga karanasan nang bumisita siya sa Pilipinas.

Sa mga panels ng komik book na ito, maririnig halos ang tunog ng mga tuk tuk at jeepney sa ere. Ang mga lokal na residente at turista ay nagsisiksikan sa avenue. May mga street vendors din na nag-iihaw ng samu’t saring street foods.

Si Matudio ay ipinanganak at lumaki sa Côte-des-Neiges neighbourhood sa Montreal, Canada kung saan may malaking Filipino community. Ngunit napagtanto niya kinalaunan na ang presensya ng mga Pilipino ay unti-unting naglalaho sa iba’t ibang bahagi ng lungsod.

Nang umalis ako doon sa neighbourhood, na-realize ko na wala masyadong kaalaman tungkol sa kulturang Pilipino sa Montreal, aniya.

Isa ito sa mga dahilan kung bakit nilikha niya ang Kasama.

Nang siya ay lumaki na, naramdaman din ni Matudio na disconnected siya mula sa kanyang Filipino heritage. Kaya binista niya ang dating lugar ng kanyang tatay sa Pilipinas.

Ang Kasama ay puno ng references sa buhay Pilipino. Ang mga bida rito na sina Allison at Kia ay nakikipagbakbakan sa isang vampire-like mythical creature na kung tawagin ay Manananggal. Ang titulo ng libro ay mula rin sa pinakapopular na lengguwahe sa Pilipinas: ang Tagalog.

Ang ‘kasama’ ay salitang Tagalog na ibig sabihin ay companionship o allyship paliwanag ni Matudio. Ito rin ang tema na tumatakbo sa kanyang istorya.

Si Allan Matudio ay isang engineer bago naging artist at writer. Litrato: Allan Matudio

Tagalog ang sariling wika ng higit 500,000 Canadians ayon sa pinakabagong census (bagong window). Sumasalamin ito sa maraming Filipino diasporic communities sa buong bansa.

Sa Pilipinas, karaniwan para sa mga tao ang mangibang bansa para magtrabaho at makapagpadala ng pera sa kanilang pamilya.

May mga kamag-anak din si Matudio na nahiwalay sa kanilang mga magulang hanggang sila ay naging dalaga’t binata na.

Nais niyang gumawa ng content na sumasalamin sa kanyang buhay pati na rin sa buhay ng kanyang mga minamahal.

Gusto ko lang magkaroon ng content na available para sa isang tao na tulad ko, aniya.

Sa Kasama, hindi siya umiwas sa pag-explore ng epekto ng diasporang ito sa kanyang istorya.

Ang isa sa mga bida sa kuwento, si Allison, ay sumagip ng isang batang lalaki mula sa grupo ng mga bullies. Ang mga magulang pala ng batang ito ay magkahiwalay at parehong nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinaliwanag niya kay Allison kung ano ang kanyang nararamdaman - na tila hindi na siya mahal ng kanyang mga magulang.

Sa pamamagitan ng kanyang bagong graphic novel, isa na si Matudio sa maliit na bilang ng Canadian Filipino storytellers.

Kaunti lang kami, as far as I know, sinabi niya sa kanyang interbyu kay Sabrina Marandola ng programang Let’s Go ng CBC. “Natutuwa ako na maging parte ng lumalagong community na ito.”

Ang art at pagsusulat ay bago para kay Matudio. Meron siyang master’s sa chemical engineering at nagtrabaho sa nano-technology sa loob ng dalawang taon. Dati na niyang nakakahiligan ang art pero ngayon lang siya kumuha ng formal lessons dito.

Ngayong lumabas na ang kanyang unang libro, hindi raw siya titigil anytime soon.

Mahalaga sa akin ang pagkukuwento ng mga istoryang Pilipino, aniya. Tiyak na marami pang susunod.

Isang artikulo ni Eric Dicaire (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.