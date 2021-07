‘Wag lang umasa sa gobyerno para labanan ang hate crime: Trudeau sa Hamilton mosque

Kinondena ni Trudeau ang mga nagsulputang insidente ng Islamophobia, kasama rito ang pagkakapatay sa isang pamilya sa London, Ontario (bagong window) at ang alleged attack sa dalawang Muslim na kababaihan sa Hamilton ng isang tao sa truck. Ang mga insidenteng ito ay hindi katanggap-tanggap at nakakatakot , ani Trudeau nang siya’y nagsalita tungkol sa Eid al-Adha. Nabanggit rin niya ang isyu ng homophobia, misogyny at antisemitism.

Kailangan nating lahat - Muslim at hindi Muslim - na kilalanin na ang intolerance at hatred na nage-exist sa buong mundo ay nag-e-exist din sa Canada, aniya.

Pero hindi sapat ang pagkilos ng gobyerno - kahit pa ang isang federal government. Kailangan ang lahat ng Canadians, dagdag pa niya.

Kung ang paglaban diyan ay ang pagpapasa ng gobyerno ng isang batas - at gagawin natin iyan - ang paglaban ay dapat ding magmula sa ating mga komunidad, sa ating mga lungsod.

Ang komunidad na ito ay hindi takot sa kaunting trabaho, at ganoon din naman ako. Pareho tayong maghahanda para gawin ang trabaho nang magkasama.

Ang pagbisita ni Trudeau ay naganap ilang araw pagkatapos sabihin ng Hamilton Police Service na isang mag-ina ang tinarget ng hate crime kung saan may taong nagbitiw ng anti-Muslim slurs.

Ayon sa pulisya, isang babae, 62, at ang kanyang anak na babae, 26, ay nasa Ancaster Meadowlands parking lot noong July 12 nang sila ay halos masagasaan ng isang drayber.

Habang naglalakad palayo ang mga kababaihan, hinabol daw sila ng drayber sakay ng kanyang trak.

Isang lalaki na taga-Cambridge, Ontario, Canada ang nahaharap ngayon sa ilang charges, kasama na riyan ang assault with a weapon.

Bibisita rin si Trudeau sa Royal Oak Dairy project ng Indwell (bagong window) sa Landsdale neighbourhood ngayong 11:30 a.m. para sa isang housing announcement.

Kasama niya si Labour Minister Filomena Tassi, na isa ring MP para sa Hamilton West-Ancaster-Dundas at si Ahmed Hussen, minister of families, children and social development, na magiging parte ng pag-aanunsyo sa Indwell property.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.