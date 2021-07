Stock markets bumagsak, presyo ng langis bumulusok dahil sa takot sa COVID-19

Ang S&P/TSX composite index ay nawalan ng mahigit 350 points, o halos dalawang porsyento, hanggang 19,655 sa pagtatapos ng trading day.

Wala pang isang buwan ang nakakaraan, ang benchmark stock index ng Canada ay pumalo sa all-time highs (bagong window) dahil umaasa ang lahat na malapit nang matapos ang COVID-19. Kung kaya nagbuhos ng pera ang mga investors sa stocks bilang paghahanda sa reopening ng global economy. Noong nakaraang linggo lamang, mas mataas ang TSX ng halos 1,000 points kumpara ngayon.

Ngunit ang mga numero ng pandemik ay naging mas mapanglaw mula noon, dahil sa delta variant na sanhi ng muling pagtaas ng mga kaso sa U.S., Europe at iba pang lugar.

Umiigting ang risk aversion dahil ang pagkalat ng delta variant ang nagtutulak sa atin na maging maingat habang tumitindi ang global economic concerns, ani Edward Moya, isang strategist sa investment firm na Oanda.

Umabot ang presyo ng langis sa $66 a barrel, halos bumaba ng walong porsyento, pagkatapos ianunsyo ng oil cartel na kilala bilang OPEC noong weekend na magdadagdag ito ng mahigit 2 milyon bariles ng langis (bagong window) kada araw. Malaking parte ng TSX ang mga oil companies, kaya ang sell-off ng mga shares na iyon ang nagpalala sa isa ng masama na araw para sa index.

"Nagkaroon ng general market sell-off dahil sa panibagong takot na nauugnay sa COVID at delta," ani Rory Johnston, managing director ng investment firm na Price Street.

Ang langis ay isang napaka-classic risk asset, kaya it's going to ease off a bit, saad niya sa isang interbyu.

Ang sell-off ay mas matindi pa sa U.S. kung saan ang Dow Jones Industrial Average ay bumaba ng halos 1,000 points o ‘di nalalayo sa tatlong porsyento.

Sinabi ni Randy Ollenberger, isang analyst sa Bank of Montreal, na ang sell-off ay may katuturan.

Maraming kabado sa nangyayari sa mga variants, aniya sa isang interbyu. Hindi pa tayo ganap na ligtas kaya magkakaroon talaga tayo ng mga araw na ganito.

Ang mga sektor na magbe-benefit ng malaki sa pagbabalik normal - gaya ng travel, tourism, energy at commodities - ang pinakamatinding tinamaan.

Ang travel at hotel stocks ay dinudurog ngayon dahil sa lumalaking pangamba na ang crude demand outlook ay overly priced sa isang normal summer sa ibang bansa, ani Moya. Hindi pa in-demand ang jet fuel dahil hindi pa mangyayari ang international travel sa ngayon.

Hindi naman ganoon kalala ang iba.

Sinabi ni Barry Schwartz, chief investment officer sa Baskin Financial na based sa Toronto, Canada, sa isang interbyu na ang sell-off noong Lunes ay panandaliang insidente lang sa ating landas patungong economic recovery. Bago nangyari ang Monday sell-off, tumaas ng halos 20 porsyento ang TSX ngayong taon aniya.

Nauna lang ang mga bagay na ito, aniya. Ang ekonomiya ay nagre-rebound na, pero hindi ito magiging isang diretsong daan.

Sinisisi niya ang karamihan sa sell-off sa mga automated trading algorithms na naka-program para sundin ang momentum - at kinatapusan kinain nito ang sarili.

Kahit may delta, kailangan mong maging mas positibo tungkol sa mundo ngayon kaysa noong isang taon.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Meegan Read ng CBC.