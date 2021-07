Bibiyahe palabas o sa loob ng Canada? Nagbago na ang mga patakaran. Alamin.

Kailangan mo talaga maghanda at hindi ito 'yung pangkaraniwan mong karanasan, ani Senka Dukovich ng Toronto, Canada na umuwi mula Croatia nitong buwan.

Haharapin din ng mga lokal na biyahero ang mga challenges na ito kapag bumiyahe sa ilang probinsya ng Canada.

Ano-ano ang dapat niyong malaman tungkol sa paglalakbay sa loob at labas ng Canada? Alamin sa tulong ng mga Canadians na bumiyahe na.

Paglalakbay sa Canada

Kahit sinong nagnanais pumasok sa Canada ay puwedeng i-skip ang 14-day quarantine kung sila ay fully vaccinated na. Dapat meron silang dalawang doses ng Pfizer, Moderna o AstraZeneca-Oxford vaccine, o isang dose ng Johnson & Johnson, at least 14 days bago dumating sa Canada.

Karamihan sa mga dayuhan ay bawal pa rin pumasok sa Canada pero pagdating ng Aug. 9 (bagong window), ang fully vaccinated U.S. citizens at permanent residents ay maaari ng bumisita at hindi na kailangan mag-quarantine.

Sinabi ng federal government na plano nitong payagan ang mga fully vaccinated travellers mula sa iba pang mga bansa na pumasok sa Canada at i-skip ang quarantine simula Sept. 7.

Gayunpaman, ang mga fully vaccinated travellers na papasok sa Canada ay mahaharap pa rin sa ibang requirements.

Si Dukovich at ang kanyang mister na si Ted Read kasama ang limang taong gulang na apo na si Ksenija Callaghan ay nagpunta sa Croatia nitong Hunyo para bisitahin ang pamilya roon. May two-day stopover sila sa Paris bago sumakay ng final flight pabalik sa Canada noong June 7.

Nire-require ng France na magpakita ng proof of a negative COVID-19 test ang mga lalapag sa kanilang bansa, pero si Dukovich at ang kanyang asawa ay nakakuha ng exemption nang magpakita ng katibayan ng COVID-19 vaccinations. Exempted din si Ksenija dahil sa kanyang edad.

Ang mga patakaran ng mga bansa ay nagbabago, ani Dukovich. Madami akong ginawang research bago ako pumili ng flight path.

Kinailangan pa rin na magpa-COVID-19 test ng tatlo sa Paris bago sumakay ng final flight pauwi.

Si Senka Dukovich at ang kanyang asawa na si Ted Read at apo na si Ksenija Callaghan ay umuwi sa kanilang tahanan sa Toronto, Canada noong July 7 mula sa Croatia. Litrato: Senka Dukovich

Ang mga biyahero sa Canada - kahit na fully vaccinated - ay kailangan magpakita (bagong window) ng negative COVID-19 molecular test na kinuha within 72 hours of arrival. Kailangan naman kumuha ng mga air passengers ng test within 72 hours ng scheduled departure time ng kanilang final direct flight papuntang Canada.

Natuwa si Dukovich nang malaman niya noong mga panahong iyon na nagpo-provide ang France ng libreng PCR tests.

Nakakuha kami ng tatlong COVID tests [ng libre] na nagkakahalaga ng at least $400, aniya. Walang hassle, walang hintay-hintay, walang appointment.

Gayunpaman, ang mga Canadians na paalis ng France ngayon ay hindi ganoon kasuwerte dahil huminto na sa pagbibigay (bagong window) ng libreng tests ang bansa sa mga turista outside EU.

Ang mga biyahero patungong Canada ay kailangan magsumite ng travel information sa federal government gamit ang ArriveCAN app (bagong window) o by registering online (bagong window) sa loob ng 72 hours bago ang kanilang arrival.

Kailangan mong i-upload ang documentation para sa iyong first at second dose, ani Dukovich na sinubmit ang application ng kanyang pamilya sa isang hotel sa Paris. Dala lang namin ‘yung aming phone, kaya na-imagine mo ba kung paano namin ito ginawa sa maliit na telepono.

Sa iyong pagdating

Kapag tapos nang i-input ang impormasyon, makakatanggap ng email ang travellers ng isang receipt na dapat ipakita sa Canadian border officer paglapag, kasama ang COVID-19 test results at iba pang vaccination documents.

Noong July 9, si Shawn Plancke, na isang Canadian na nakatira sa Barcelona, Spain ang lumipad sa Halifax, Canada kasama ang kanyang misis na si Samantha McGuinness at ang kanilang tatlong anak. Pinayuhan niya ang mga biyahero na magbitbit ng mga hard copies ng kanilang mga dokumento bago umalis ng Canada.

Alam ko hindi na uso ito sa lipunan natin these days, pero mag-print out kayo, aniya. Ayoko sana na mag-flip through sa phone ko [para sa mga dokumento].

Sa kasalukuyan, parehong ite-test para sa COVID-19 ang land at air travellers pagdating sa Canada (bagong window) o bibigyan sila ng home test kit. Ang federal government ang magbibigay ng mga libreng tests. Puwede ring mag pre-register (bagong window) online para makatipid ng oras.



At simula Aug. 9., ang fully vaccinated travellers ay hindi na kailangan kumuha ng post-arrival test maliban na lang kung sila ay randomly selected para kumuha nito.

Si Dukovich at ang kanyang pamilya ay nag-land sa Montreal. Binigyan daw sila ng home test kits imbes na mag on-site test dahil may connecting flight sila patungong Toronto.

Paglabas namin, inabot nila ‘yung kits na parang namimigay ng lunch box, ani Dukovich.

Pagdating sa bahay, kinailangan niyang mag-online at isang nurse ang nagbigay sa kanya ng instructions via video conference kasama pati kung ilang segundo dapat nasa loob ng ilong mo ang swab, ani Dukovich.

Sa araw ding iyon, kinuha ng Purolator ang mga tests.

Pagbibiyahe na may kasamang bata

Hindi kailangan mag-quarantine ang fully vaccinated travellers habang hinihintay ang resulta ng kanilang tests. Pero ang buong akala ni Dukovich kailangan nilang mag-quarantine dahil wala pang bakuna ang limang taong gulang na apo.

Ang mga bata edad 12 pababa ay hindi pa pinahihintulutang mabakunahan sa Canada.

Sa ikatlong araw ng kanilang quarantine, nalaman ni Dukovich sa isang quarantine officer na ang apo lang niya ang dapat mag-quarantine.

Nabunutan ako ng tinik, ani Dukovich. Malaya kaming makakalabas ng asawa ko.

Ang mga unvaccinated travellers - o ang mga taong nabakunahan ng vaccine na hindi aprubado (bagong window) ng gobyerno ng Canada - ay dapat mag-quarantine ng 14 days. Lahat ng bibiyahe by air ay kailangan manatili sa isang quarantine hotel (bagong window) ng tatlong araw - isang patakaran na matatapos na sa Aug. 9.

Gayunpaman, ang mga unvaccinated children (bagong window) edad 18 pababa ay maaari nang umuwi kasama ang kanilang vaccinated parents. Sa kasalukuyan, kailangan nilang mag-quarantine — kahit puwedeng lumabas ng bahay ang kanilang mga magulang. Isang patakaran na magbabago rin sa Aug. 9 kapag pinayagan na ng gobyerno na mag-skip ng quarantine ang mga unvaccinated children edad 12 pababa. Ngunit inuutusan silang iwasan ang mga group settings tulad ng eskwelahan, camps at daycares.

Pagbibiyahe sa loob ng Canada

Ang mga patakaran ay maaari ring maging kumplikado para sa domestic travellers.

Hindi kailangan kumuha (bagong window) ng pre-arrival COVID-19 test ang mga air passengers na bibiyahe sa loob ng Canada.

Gayunpaman, ang Nova Scotia (bagong window), New Brunswick (bagong window), Prince Edward Island (bagong window), Newfoundland at Labrador (bagong window), Manitoba (bagong window) at ang mga territories ay nagre-require sa ilang inter-provincial travellers na mag-quarantine.

Ang mga patakaran ay nag-iiba depende sa iyong vaccination status o 'di kaya kung saan ka galing. Halimbawa, pinapayagan ang mga taong mula sa Atlantic Canada na pumasok sa mga Atlantic provinces, regardless of their vaccination status.

Ang mga tao sa ibang parte ng Canada ay maaaring mag-skip ng quarantine sa Atlantic provinces kung sila ay fully vaccinated na o may isang dose ng bakuna tulad sa kaso ng New Brunswick at Newfoundland and Labrador.

Ang mga fully vaccinated travellers ay maaari ring mag-skip ng quarantine sa Manitoba at sa territories.

Exempted din sa quarantine ang mga unvaccinated na bata under 12 sa Manitoba, Yukon (bagong window) at Atlantic provinces - ito ay kung na-meet ng kanilang vaccinated guardians ang exemption requirement. Sa Nova Scotia, the rule applies sa mga unvaccinated children edad 18 pababa.

Ngunit dahil bumiyahe si Plancke at ang kanyang pamilya mula Barcelona papuntang Halifax, ang tatlo niyang anak ay kailangang sumunod sa federal rules at mag-quarantine sa loob ng 14 days kahit na parehong fully vaccinated ang kanilang mga magulang.

"Medyo nakakalito kapag may mas mahigpit na rules federally, tapos may iba namang rules provicially," ani Plancke.

Ang mga probinsya at territories na nakalista rito ay may karagdagang requirements para sa mga turista, kaya kailangan i-tsek ng mga biyahero ang rules online bago sila mag-impake.

Halimbawa, nagre-require ang Atlantic provinces na magparehistro bago bumiyahe at ang mga travellers sa Nunavut ay kailangan munang humingi ng awtorisasyon. Ipinagbabawal pa rin ng Northwest Territories ang leisure travellers.

Exempted sa quarantine ang fully vaccinated travellers na sina Shawn Plancke at ang kanyang asawa na si Samantha McGuinness nang pumasok sila sa Canada. Pero ni-require ang tatlo nilang anak na mag-quarantine for 14 days. Litrato: Shawn Plancke

Isang artikulo ni Sophia Harris (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.