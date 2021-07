Statistics Canada babaguhin ang census upang mas masalamin ang diversity ng Canada

Noong 2016, 232,375 Canadians ang pumili ng dalawa o higit pang visible minority groups habang kinukumpleto ang census forms.

Pero ang detalyadong listahan ng bahagi ng populasyon na ito ay hindi naging available - bagay na nagbunsod sa ilan para sabihin na ang gobyerno ay nagda-draft ng mga batas at polisiya base sa hindi kumpletong datos.

Nakakagulat na wala tayo ng mga numbers na ito at walang nakaisip na kolektahin ito, ani Godlove Ngwafusi, isang representative ng African Canadian Association of Ottawa at longtime federal civil servant.

Halimbawa ang Black person na kabilang sa isa pang visible minority group ay hindi maka-count sa bilang ng mga Black Canadians ng Statistics Canada.

Ani Ngwafusi maaari itong mauwi sa undercount ng bilang ng mga Black people na nakatira sa bansa. Maaari rin magkaroon ng maling espekulasyon ang ibang organisasyon kung sapat na ang numero ng Black employees sa kanilang staff.

Ang pagbabawas sa numerong ito ang magpapahina sa posisyon ng Black people na sinusubukang mag-integrate at mag-move up sa sistema, ani Ngwafusi.

Employment equity laws, nakadepende sa tumpak na statistics

Nakadepende ang ibat-ibang legislation at equity initiatives sa detalyadong numero ng racial makeup ng workforce ng Canada.

Ang mga employer sa federally regulated sectors ay required na magkaroon ng employment equity programs upang pataasin ang bilang ng mga empleyado mula sa grupong traditionally underrepresented.

Ayon kay Hugh Scher, isang Toronto-based employment lawyer sa Canada, ang hindi malinaw na kategorya ng multiple visible minorities ang nagiging balakid upang mapanagot ang gobyerno sa mga ginagawa nito upang maalis ang inequity sa trabaho.

Si Scher ang kumakatawan sa Black civil servants sa isang potential class action lawsuit (bagong window) laban sa federal government tungkol sa sinasabing diskriminasyon.

Si U.S. Vice President Kamala Harris, na parehong Black at South Asian, ay mapapabilang sa 'multiple visible minorities' category ng Statistics Canada kung siya ay isasali sa census. Litrato: Reuters / Saul Loeb

Ginagawa nitong imposible para sa gobyero na rumesponde nang may kredibilidad kung ano talaga ang aktwal na bilang dahil hindi nila alam at walang posibleng paraan para alamin ito base sa kapansin-pansing pagkakamali sa census, sinabi ni Scher sa CBC News.

Ang mga tao na kinikilala ang sarili bilang mixed-race ay maaaring mawalan ng abilidad na maging parte ng kahit ano’ng hakbang or assessment tungkol sa underrepresentation ng grupong iyon.

Nag-anunsyo ang Liberal government ngayong linggo ng isang proyekto na nakalaan para i-review ang federal employment equity laws. Ikinakategorya sa iisang grupo ng batas na ito ang lahat ng mga manggagawa mula sa visible minorities maliban sa Indigenous peoples.

Mas detalyadong listahan parating na, ayon sa Statistics Canada

Ayon sa Statistics Canada, isang mas detalyadong listahan ang darating tungkol sa mixed-raced population ng Canada base sa datos na kokolektahin ngayong 2021 census. Pero ang report na ito ay maisasapubliko pa sa darating na Oktubre 2022.

Unang ni-report ng Toronto Star ang plano ng Statistics Canada na mas ayusin ang paraan ng pagbibilang sa mga visible minorities.

Inaamin naman ng Statistics Canada na kailangang magkaroon ng mas malinaw na larawan ang mixed-race population ng Canada.

Kami ay umaasa na diseminahin at kolektahin ang mas maraming impormasyon upang mailahad ang kuwento sa mas nuanced at diverse na paraan, ani Tina Chiu, direktor ng Statistics Canada para sa diversity at sociocultural statistics.

Sinabi ni Chiu na ang mga pagbabago sa paraan ng pangongolekta at pagrereport ng datos ng Statistics Canada sa mixed-race people ay dahan-dahang mangyayari dahil ang pangunahing layunin ng census ay i-monitor ang long-term trends.

Ipapatupad namin ang mga pagbabagong ito, tulad ng mga modipikasyon, at isasaalang-alang din ang layunin ng census na i-monitor ang trends at makita kung paano lumalago ang lipunan ng Canada sa paglipas ng panahon, ani Chiu.

Kasama sa census ang mga kategorya na ito ng visible minorities: Arab, Black, Chinese, Filipino, Japanese, Korean, Latin American, Southeast Asian, South Asian at West Asian.

Ang isa pang catch-all category na - "not included elsewhere" - ay available sa mga census respondents na sumagot tungkol sa kanilang visible minority status. May 132,090 katao na naigrupo sa kategorya na ito noong 2016 census.

Isang artikulo nina Nick Boisvert (bagong window) at Raffy Boudjikanian (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Christina Romualdo.