Tokyo 2020 opening ceremony iistream online sa 8 lengguwahe

May live online coverage ang CBC sa opening ceremony sa Biyernes in 8 Indigenous languages.

Isa itong pribilehiyo at ikinararangal ko na gawin ito, ani Stewart na magho-host sa Eastern Cree.

Si Stewart na base sa Montreal ay host ng CBC North radio show na Winschgaoug (bagong window) na umeere sa James Bay Cree communities sa Quebec, Canada. Kumuha siya ng language classes upang mapanatiling fresh ang kanyang bokabularyo sa tatlong ibat-ibang dialects ng rehiyon. Lalo na pagdating sa terminology ng Olympics sports.

Si Dorothy Stewart ay miyembro ng Cree Nation ng Wemindji. Siya ang host ng Winschgaoug, isang Cree-language radio morning show sa CBC North. Litrato: CBC

Tulad ng maraming Indigenous languages, Cree is descriptive.

Kapag sinabi ko ang salitang ‘Olympics,’ puwede ko itong sabihin na ‘Olympics’ pero kailangan kong dagdagan na ito ay isang patimpalak kung saan nako-compete ang mga tao sa sport, aniya.

Medyo challenging pero nagpa-practise na ako at ginagawa ko lahat ng aking makakaya.

Si William Firth, na naka-base sa Inuvik, Northwest Territories na host naman ng CBC North radio show na Nantaii na nasa lengguwahe ng Gwich'in ay excited ngunit nage-expect din ng similar challenges.

Aniya karamihan sa Olympic summer sports ay bagong konspeto sa Gwich'in. Halimbawa ang salitang javelin translates to throwing a spear.

Kailangan namin i-describe ang actual game para magkaroon ng mental picture ang mga tao, aniya.

Magiging masaya iyan para sa akin.

Ang CBC host na si William Firth ang magko-cover sa Olympic Games Tokyo 2020 sa Gwich'in. Litrato: Samantha Stuart Photography

Sina Kowisa Arlooktoo and Jordan Konek ng CBC North na base sa Iqaluit ay parehong magho-host ng opening ceremony sa Inuktitut.

Maraming Inuit na hindi nakakapagsalita o nakakaintindi ng Ingles pero marami ring sports fans, ani Arlooktoo.

Maipapaliwanag namin sa aming mga tagapakinig at manonood kung ano ang nangyayari sa opening ceremonies at kung ano ang dapat nilang abangan sa Olympic Games. Iyan ang gratifying para sa akin.

Ani Konek importanteng ipakita kung paano magagamit ang Inuktitut sa kanilang trabaho sa CBC na naglilingkod sa Inuit audiences.

Mare-realize mo kung gaano kaimportante ang lengguwahe kapag pumunta ka sa mga komunidad at nakilala ang mga tao roon, aniya.

Magbubukas ito ng pinto para sa iba pang bagay na may kakayahan kami at magpapatunay na kaya rin namin itong gawin sa aming lengguwahe. Para sa mga tagapanood, I look forward to making this available at makita ang reaksyon ng publiko.

Sina Jordan Konek at Kowisa Arlooktoo will be co-hosting sa opening ceremony sa Inuktitut. Litrato: CBC

Ang coverage sa Ingles, Eastern Cree, Dehcho Dene, Dënësųłinë́ Yałtı, Gwichʼin, Inuktitut, Inuvialuktun, Sahtu Dene, Tłı̨chǫ at American Sign Language at described video ay iistream sa Biyernes simula 7 a.m. ET sa CBC Gem, sa CBC Olympics app (bagong window) at CBC.ca/tokyo2020 (bagong window).

Iistream ng Radio-Canada ang live coverage sa Pranses, Quebec Sign Language at described video sa ICI TOU.TV (bagong window)at Radio-Canada.ca/tokyo2020 (bagong window).

Gusto namin na ang coverage ng CBC/Radio-Canada sa Tokyo 2020 Opening Ceremony ay maging available para sa lahat, ani Catherine Tait, president at CEO ng CBC/Radio-Canada sa isang pahayag.

At kami ay nagagalak na palawakin ang aming programa at gawin ang coverage sa walong Indigenous languages. Umaasa ako na lahat ng tao sa buong bansa ay tututok sa Biyernes ng umaga at sa buong Games!

Ang Olympic Games Tokyo 2020 ay magaganap mula July 23 hanggang Aug. 8 at magtatampok ng 33 sports at 339 medal events sa loob ng 42 competition venues.

Isang artikulo ni Ka’nhehsí:io Deer (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.