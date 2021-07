Pinoy restaurant ipinagmamalaki ang regional flavours at may vegan options

Suresh: Ang GTA (Greater Toronto Area) ang isa sa may pinakamalaking populasyon ng mga Pilipino at nagsimula ang immigration dito 40 taon na ang nakalipas.

Noong high school days ko sa Scarborough, na-introduce ako sa maraming klase ng pagkaing Pilipino. Dati, maihahalintulad mo ang mga lugar na 'yun sa mga Turo Turo sa Filipino food culture. Ang Karinderya o kilala rin na Sari-sari ay mga convenience stores o grocery stores na may hot counter sa bandang likuran.

Puwede kang mag-walk in at bumili ng evaporated milk at dried noodles, tapos sa likod may mga tindang daily specials. Pero ang lahat ng mga lugar na ito ay grab-and-go. Hindi ako kumain ng Filipino meal na nakaupo until much later.

Dito na pumapasok ang Casa Manila, na sa opinyon ko ay isa sa mga strikingly-designed restaurant spaces sa North York (Toronto, Canada).

Nagsimula rin ang restawran na ito na Turo Turo hanggang sa nakita ito ng may-ari ngayon na si Mila Nabor-Quachon 10 years ago.

Lechon Kawali sa Casa Manila. Litrato: CBC / Suresh Doss

Ismaila: Paano napasok si Mila sa pagluluto ng Filipino dishes?

Suresh: Pumunta sa Canada si Mila sa edad na 13 mula sa Pilipinas. Nag-settle ang kanyang pamilya sa St. Thomas, Ontario. Nung siya ay 19 years old, sumali siya sa local beauty pageant dahil ang premyo ay trip papuntang Pilipinas. At nanalo siya!

Doon ko nadiskubre ang pagiging Pilipino, which in essence, ay ang pagtuklas ko sa aking sarili, ani Mila. Nagpasya ako na manatili roon at basically diskubrihin ang aking pinanggalingan.

Ismaila: Nakakabilib naman. Iyon ba ang nagkumbinse sa kanya para magbukas ng restawran?

Suresh: Oo. Tumira ng ilang taon si Mila sa Pilipinas, tapos bumalik siya (sa Canada) at nagbukas ng mga furniture stores na kanyang pinatakbo ng maraming taon.

Nang mamatay ang kanyang asawa, iniwan niya ang furniture industry upang magpahinga. Pagkatapos ng maraming taon, natagpuan niya ang Casa Manila nang dumaan siya sa North York at nakita na binebenta ito. Sinabi ni Mila na nagkaroon siya ng vision na magbukas ng isang dine-in restaurant, tulad ng mga kinakainan niya sa Pilipinas.

Mas gusto niyang ipakita ang regional cooking, pati na ang vegetarian at vegan cooking. Pero gusto niya na ang lahat ay cooked to order - importante 'yun para sa kanya.

Kahanga-hanga ang pagkaing Pilipino, ani Mila. Kami ay may pitong libo at isang daang isla. So, hindi lang kami merong regional cooking, meron pa kaming cultural influences… Spanish, American. Plus. Napaka-creative ng mga Pilipino. Lagi kaming may spin sa lahat ng bagay - sa pagsayaw, sa aming musika, at lalo na sa aming pagkain.

Vegan coconut ginger butternut squash na may long beans at bell pepper sa Casa Manila. Litrato: CBC / Suresh Doss

Ismaila: Paano mo ide-describe ang pagluluto sa Casa Manila?

Suresh: Vibrant. Alam ko na parang catch-all term ang dating niyan, pero kung makikita mo ang mga plates sa Casa Manila, makulay at bright ang mga dishes dito. Talagang stand out. Madaming beses sinasabi ni Mila na gusto niyang mukhang maganda ang kanyang mga plates. Pero sa likod ng pagkamakulay na ‘yan madami kang makikita na à la minute cooking. Ang mga sarsa, ang karne, ang gulay ay niluto ng may pagmamahal.

Gusto kong i-suggest na i-try mo ang beef kare-kare, which is beef na niluto sa peanut sauce na may kasamang braised eggplant, long beans at bok choy. Sinipsip ng talong at beef ‘yung nutty sauce at meron ka ring wonderful crunch sa plato.

Beef Kare-kare sa Casa Manila. Litrato: CBC / Suresh Doss

May adobo dish na kalimitang gawa sa chicken, pero dito pinalitan nila ang manok ng tofu at nilagyan ng beans at talong. Meron din itong makremang coconut sauce na puwede mong isama sa kanin. Dala nito ang lahat ng luxurious elements ng coconut, kasama ang aromatics na malalasahan mo sa bawat kagat.

Vegan Kare-kare Tofu na may eggplant at beans at Casa Manila. Litrato: CBC / Suresh Doss

May isa pang putahe kung saan niluluto ang hipon sa house seasoning at 7Up.

Ismaila: Narinig ko na dati na may naglalagay ng root beer sa barbecue sauce, pero 7Up sa hipon?

Suresh: Oo, ginagawa nila ito sa Maynila. Common way ‘yan ng pagluluto ng shellfish - gumagamit sila ng matamis na carbonated drink. Tapos usually may katambal na savoury, slightly spicy na sarsa. Parang meron kang kombinasyon ng savoury at sweet na bagay na bagay sa mga shellfish na may ulo.

Malalaking hipon na niluto sa 7Up at spices sa Casa Manila. Litrato: CBC / Suresh Doss

Nais i-highlight ni Mila at ng kanyang team ang mga regional classics at meron rin silang malawak na menu, maraming vegetarian at vegan options. At siyempre, may dessert.

Ismaila: So ano ang panghimagas?

Suresh: Ito ay isang Filipino restaurant kaya may leche flan sa menu at ube cake na gawa sa purple yam. Pero ngayong summer, mas gugustuhin mo ang halo-halo. Ito ‘yung beloved Filipino dessert na may 12 ingredients na pinagpatong-patong like a float.

Meron itong candy, prutas, sweet beans, purple yam at lahat ng kanilang in-house ice creams. Tapos may leche flan pa. It’s actually a way para matikman mo lahat ng dessert sa loob ng isang baso, tapos may rice flakes pa ito sa ibabaw. Sensorially at texturally para siyang roller coaster ride na masasabi ko na dinisenyo para sa mainit na panahon.

Suresh Doss (bagong window), CBC News

Isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

Inedit ang interbyu na ito para sa haba at klaridad.