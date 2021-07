New Manitoba Indigenous minister: Paniwala ng residential schools tama ang ginawa nila

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Sinabi ni Alan Lagimodiere sa mga reporter na ang pagkakaintindi niya sa layunin ng residential school system ay para mabigyan ang Indigenous children ng skills upang makasabay sa lipunan.

“Noong panahon na ‘yun palagay ko ang hangarin… naniniwala sila na tama ang kanilang ginagawa. Kung iisipin natin, madaling husgahan ang nangyari sa nakaraan. Pero noong mga oras na ‘yun, talagang iniisip nila na tama ang kanilang ginagawa,’’ aniya.

Sa pagkakaunawa ko, ang residential school system ay dinisenyo upang kuhanin ang Indigenous children at bigyan sila ng skills at abilidad na kakailanganin para makasabay sa lipunan as it moved forward.

Ininterrupt si Lagimodiere ni Manitoba NDP Leader Wab Kinew at sinabing hindi katanggap-tanggap ang komento niya at tila ipinagtatanggol ni Lagimodiere ang mga residential schools.

PANOORIN | Pallister ipinagtanggol ang mga kontrobersyal na komento:

Hangad ng residential schools na patayin ang Indian na pagkatao ng mga bata, ani Kinew.

Hindi ito cultural relativism, hindi ito revisionist history, para sabihin natin na iyon ay mali.

Si Lagimodiere na isang Métis ay tumutugon sa mga tanong tungkol sa resignation ni Eileen Clarke bilang minister of Indigenous and northern relations dahil sa mga komento ni Premier Brian Pallister na nagsasabing ang pagsakop sa Canada ay ginawa ng may mabuting hangarin.

Patuloy na sinabi ni Kinew na hindi dapat ipagtanggol ni Lagimodiere ang residential schools kung nais niyang makipag-ayos sa Indigenous communities.

Alam nating lahat na mali iyon, ani Kinew.

Tinanong ng mga reporter si Lagimodiere kung ano ang pinaniniwalaan niyang intensyon ng residential schools kung saan sinabi niyang para i-assimilate ang mga Indigenous na tao sa non-Indigenous culture.

Hindi sila pinayagan na i-practise ang kanilang cultural beliefs sa Indigenous schools, at importanteng kilalanin natin na nangyari ‘yun at dapat gumawa ng paraan upang maibalik ang kanilang kultura at ituro ito sa mga eskwelahan ngayon.

Inamin din ni Lagimodiere na mali ang kanyang mga sinabi.

Taos-puso akong naniniwala na isang trahedya ang residential schools at dinisenyo ito upang i-assimilate ang mga Indigenous children at burahin ang Indigenous na kultura, aniya sa Twitter (bagong window).

Mali ito noon, at mali pa rin ngayon.

Samantala inakusahan ng Manitoba PC Caucus si Kinew ng political showmanship at pambu-bully kay Lagimodiere sa isang tweet na ngayon ay deleted na.

Sa kanyang sariling press conference, sinabi ni Kinew na hindi niya kayang pakinggan ang mga salitang sinambit ni Lagimodiere.

Bilang honorary witness sa Truth and Reconciliation Commission, tungkulin daw niya na itama ang rekord.

Deleted tweet ng Manitoba PC Caucus: "We are all committed to meaningful progress on reconciliation. The political showmanship of storming into someone else's press conference to bully a Minister who was sworn in only 10 minutes earlier does nothing to advance that reconciliation. #mbpoli"

Hindi lang ito basta political issue, tungkol ito sa ating lipunan, tungkol ito kung saan tayo naninirahan, ani Kinew.

Si Arlen Dumas, na na re-elect bilang grand chief of the Assembly of Manitoba Chiefs ngayong linggo, ay naalarma at nadismaya sa mga sinabi ni Lagimodiere.

May oportunidad tayo na pag-usapan ang mga bagay na ito sa tunay at makahulugang paraan, aniya.

"At para gamitin ng isang tao ang isang revisionist history and develop this lens nang walang sapat na impormasyon at walang hustong pag-aaral at gumawa ng bland statements ay napaka-problematic."

Nakakaalarma raw ang mga sinabi ng bagong minister noong Huwebes ayon kay Assembly of Manitoba Chiefs Grand Chief Arlen Dumas. Litrato: CBC / Gary Solilak

Sinabi ni Dumas na nais niyang makipagtulungan sa bagong ministro kung handa itong makinig at matuto. Ngunit, idiniin niya na siya ay frustrated sa pakikipag-ugnayan sa gobyerno ni Pallister.

Alam na nila ang kanilang gagawin kahit hindi pa nila kami kinakausap. Kailangan nilang tanggapin na kailangan nila ang aming guidance, aniya.

Nabanggit din niya na mukhang hindi na maaayos ang relasyon nila ng premier.

Palagay ko wala na kaming relasyon. Ginawa ko na ang lahat at sinubukan ko nang magbigay ng tunay na solusyon, aniya.

Ipinagtanggol muli ni Pallister ang kanyang sarili

Earlier in the day, nanindigan si Pallister tungkol sa mga kontrobersyal na komento na kanyang binitawan noong nakaraang linggo. Kinastigo niya ang mga taong nagpabagsak sa estatwa nina Queen Victoria at Queen Elizabeth sa grounds ng legislature noong Canada Day matapos ang isang walk para sa Indigenous children na namatay sa mga residential schools.

Ang mga tao na nagpunta sa Canada ay hindi pumunta rito para manira ng kahit ano. Pumunta sila rito to build. Pumunta sila rito to build better, sinabi niya noong nakaraang linggo.

PANOORIN | Ang kabuuan ng news conference:

Noong Huwebes, iginiit niya na ang kanyang mga komento ay na-misinterpret at siya ay nagbibigay pugay sa mga Canadians at pre-Canada builders.

Nagsalita ako tungkol sa mga tao na dumating dito upang bumuo ng pamilya at komunidad. Nagsalita ako nang taos-puso. Nagsalita ako nang tapat, aniya.

Hindi ko tinutukoy ang kolonyalismo, hindi ko tinutukoy ang mga Europeo sa anumang paraan, hugis o anyo. Nagsasalita ako tungkol sa mga First Peoples, sa mga Métis. Nagsasalita ako tungkol sa mga taong sumunod sa kanila.

Nang usisain kung bakit patuloy niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga sinabi kahit winasak ng European settlers ang Indigenous culture, ito ang sinabi ni Pallister: Basahin niyo ang aking mga komento. Ang Indigenous people ang mga first Canadians, sila ang newcomers at that point in time.

They forged a life by building. Masigasig nilang trinabaho iyan sa loob ng isang libong taon.

Dagdag pa niya, hindi makaka-survive ang mga sumunod na newcomers kung walang partnerships, support at shared knowledge mula sa Indigenous people.

Ipinagtanggol din ni Pallister ang kanyang mga komento noong Miyerkules nang mag-resign si Clarke, Patuloy kong isinusulong na tayo ay bumuo at hindi sumira.

Isang artikulo ni Sarah Petz (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Cameron MacIntosh.