Magko-collapse kaya ang condo ko gaya sa Florida? Maiiwasan daw ito sa Canada

Bigla niyang natanong ang sarili: Puwede kaya mangyari ito sa condo ko?

Nakatira si Driscoll sa pangalawang palapag ng isang 12-storey building sa Dartmouth side ng Halifax Harbour. Kapag dumudungaw siya mula sa balkonahe, nakikita na niya ang tubig dagat na banayad na humahampas laban sa concrete foundation.

Hindi mo maiiwasan na magkaroon ng ‘What ifs,’ " aniya. Pa’no kung bumaha? Pa’no kung nagka-crack ‘yung concrete?”

Ayon sa 2016 census, mahigit 3.6 million Canadians ang naninirahan sa condo. Sa Vancouver, mahigit 30 porsyento ng mga residente sa siyudad ang condo dwellers. Ito ang pinakamalaking persentahe sa Canada.

Ang pagguho ng Champlain Towers South building sa Surfside ang bumabagabag sa mga condo dwellers tulad ni Driscoll. Tanong ng karamihan: ang building ba nila ay nasa similar na peligro?

Nakatira si Driscoll sa second floor ng isang 12-storey building sa Dartmouth side ng Halifax Harbour. Litrato: David Pate

Ayon sa Canadian Condominium Institute - na nangangalaga sa kapakanan ng mga condo owners - may halos 113,000 condominium corporations sa bansa. Hindi pa naranasan ng Canada ang isang major structural failure sa condo building. Required ang regular inspections upang masilip ang mga problema bago pa ito mauwi sa trahedya. Halos lahat ng condo buildings ay may pondo rin para sa mga repairs. Ang mga bagay na iyan ay hindi mandando sa Florida.

'Higanteng problema'

“Meron tayong higanteng problema,’’ ani Eric Glazer, isang condo lawyer sa Fort Lauderdale na nagsusulat din ng blog at host ng isang weekly radio show tungkol sa mga isyu sa condo. Sa loob ng maraming taon, patuloy niyang isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon pagdating sa mga condo buildings.

Sa ngayon, nasa honour system tayo, aniya. Ang mga condo boards ang nagmo-monitor ng kanilang mga building para sa mga repair dagdag pa niya.

Dalawang county lang sa Florida ang tila may official inspection sa mga gusali at nangyayari lang ito kapag 40 years old na ang building.

Iyan ang nangyari sa kaso ng Champlain Towers South. Itinayo ito noong 1981 at unang sinuri ang kondisyon noong 2018. Nakitaan ito ng major structural issues na milyon-milyong dolyares ang kinailangan upang makumpuni.

Ito ang aerial view ng nag-collapse na building sa Surfside noong June 24. Litrato: Reuters / Marco Bello

Datapwat hindi nakakita ng senyales ng imminent structural failure ang mga nag-inspect na engineers, malinaw na kailangang isagawa ang pagkukumpini sa lalong madaling panahon.

Nang malaman ng mga residente na kailangan ng $9.1 million US dollars para sa repair, hindi nila inaprubahan ang trabaho.

Dumaan ang tatlong taon bago nagkasundo-sundo ang mga partido at sa kasamaang-palad ang estimated cost ay lumobo na sa $15 million US. Kakaumpisa pa lang ng trabaho nang mag-collapse ang gusali noong June 24.

Iba't ibang patakaran sa Canada

Ang mga patakaran sa condo building inspections ay ibang-iba sa Canada.

Depende sa probinsya, kailangan suriin ang mga building kada tatlo hanggang limang taon para makakuha ng tinatawag na reserved fund study. Tinatawag rin ito na depreciation report sa British Columbia.

Tinutukoy ng study na ito ang mga repair at replacement costs para sa mga major components - tulad ng bubong, bintana, elevator, balkonahe, heat at air conditioning - hanggang sa susunod na 30 taon.

Ang mga condo boards — maliban sa Prince Edward Island — ay required na pondohan ang mga future costs na ito sa pamamagitan ng monthly condominium fees na babayaran ng lahat ng owners bilang running costs ng gusali.

Habang tumatagal, napanghihinaan na ng loob ang mga opisyal ng search and rescue operations kung may makikita pa silang survivors sa nag-collapse na condo sa Florida. Litrato: Associated Press / Carl Juste/Miami Herald

Parte ng reserve fund study process ang regular physical inspections sa mga gusali.

Sa Ontario, hindi aabutin ng 40 years para malaman ang isang bagay na matagal ng isyu, ani ng certified reserve planner na si Chris MacMillan, may-ari ng AvidCRP, na nakabase sa Barrie, Ont., Canada.

Nakikipag-ugnayan si MacMillan sa condo boards upang siguraduhin na nagtatabi sila ng sapat na pera upang panatilihin in good shape ang mga gusali. Naniniwala siya na ang mga problema sa Florida condo collapse ay mas mabilis na masisipat dito sa Canada.

Isa 'yang red flag sa mga site inspection na aming ginagawa para sa reserve fund studies, aniya.

Naghahabol

Karamihan sa mga lumang condo buildings ay naghahabol na punan ang reserve funds dahil hindi sila legally required na pondohan ito nang itayo ang gusali. At ngayon, naabot na nila ang edad kung saan marami nang essential maintenance.

Kung ang building mo ay 30 to 40 years old, kailangan mo nang maging concern. Hindi dahil magko-collapse ito. Kailangan lang agapan ang mga nakikitang isyu. Chris MacMillan, certified reserve planner

At magastos iyan. Sa katunayan, may isang lumang building na nabanggit si MacMillan na nangailangan ng $10 million para sa maintenance. Hindi sapat ang naipon nito noong mga naunang taon kung kaya hindi na-recover ang cost.

PANOORIN | Dinemolish ang natitirang condominium building:

Kung magkano ang dapat isantabi na pera ay inexact science ayon kay MacMillan.

Kahit na alam natin ang lifespan ng major items tulad ng bubong, heating systems at mga bintana, mayroon pa ring mga pagbabago. Ang isang leak ay maaaring mauwi sa roof replacement pagkatapos ng 10 taon imbes na 20 years. Ang presyo ng raw materials ay puwede ring tumaas tulad ng nangyari nitong COVID pandemic.

Ngunit kung may reserve fund, palaging may sapat na pondo para i-cover ang mga pangunahin na gastusin. Ayon kay MacMillan, ang layunin ay maiwasan ang magastos na mga repair sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbabayad ng regular maintenance ngayon.

Not much money for a 'rainy day'

Iba ang kuwento sa Florida.

Umaasa ka na nagtabi ang mga condo associations ng pera para sa mga hindi inaasahang panahon, ani Glazer, pero ang karamihan sa kanila sa Florida hindi ito ang ginawa.

Nakasaad sa batas ng Florida na maaaring bumoto ang mga condo owners kung gusto nilang mag-maintain ng reserve fund o panatilihing mababa ang monthly fees by not having one.

Marami tayong 55-and-over communities dito. At naniniwala ang karamihan ng mga tao sa 55-and-over community na: ‘Bakit ako magtatabi ng pera para sa bubong 15 o 20 taon mula ngayon, e hindi ko nga alam kung buhay pa ako nun?’ ani Glazer.

Nagdesisyon ang mga opisyal na i-demolish na ang natirang parte ng 12-storey Champlain Towers South condominium building dahil sa tropical storm Elsa. Litrato: Getty Images / Saul Martinez

Walang reserve fund ang Champlain Towers South condo association. At pagkatapos ng 40 taon, mas mababa pa sa pitong porsyento ang hawak na pera nito para sa pagpapagawa ng mga sira sa loob ng naturang building.

Iniisip ni Glazer na ang trahedyang ito ang babago sa batas ng Florida, at maaari silang matuto mula sa Canada na hinihikayat ang mga condo associations na magsagawa ng madalas na inspeksyon at magkaroon ng sapat na reserve funds.

Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang problema sa condo buildings sa Canada ay nakasalalay sa mga taong nakatira at nagpapatakbo nito ayon kay MacMillan.

Ang mga property managers at directors ang dapat mismong magsagawa ng mga regular na inspeksyon. Hindi sila mga propesyonal, ngunit maaari nilang ma-identify ang mga areas of concern, aniya.

Sang-ayon naman si Driscoll dito. Tsine-check na raw niya ngayon ang underground parking garage sa kanyang building para sa mga bitak at tulo - mga warning signs na na-identify bago maganap ang Florida catastrophe.

Hindi ko ginagawa ‘yan dati, aniya. Pero kailangan mong maging aware.

Isang artikulo ni David Pate (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.