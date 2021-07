Pinoy chefs sa N.W.T. sinigurong may pansit at lumpia sa gitna ng pandemya

Hahanap siya ng paraan upang patuloy na maghain ng lutong Pinoy at Canadian sa mga tao sa Yellowknife.

Natupad ang kanyang layunin ngayong buwan nang muli niyang buksan ang The Mantle bilang isang food truck.

Nang magsara kami noong November 2020, na-upset ang iba naming customers dahil mahal nila ang pagkain namin, ani Rodil.

Nagsara ang restaurant na The Mantle noong November 2020 at muling nagbukas as a food truck ngayong summer. Litrato: CBC / Eden Maury

Ang brick at mortar restaurant ay nag-operate sa loob ng apat na taon bilang isa sa nag-iisang restawran na Pilipino sa lungsod. Nagsara ito dahil natapos na ang kontrata nila sa inuupahang lugar at dahil sa pinansyal na impak ng COVID-19.

Bagama't nakaranas ng hirap ang mga local businesses sa buong bansa, ang mga may-ari ng Filipino food businesses sa Northwest territories (N.W.T.) ay nakadiskubre ng creative na paraan upang ipagpatuloy ang pagse-serve ng kanilang well-loved dishes sa mga customer.

Oportunidad ang pandemya

Nang tamaan ng COVID-19 restrictions ang food industry, pinag-aralan ni Leilani Alcock ang limited seating sa mga restawran at nakakakita ng oportunidad upang ilunsad ang kanyang home-based food business.

Hobby ko ang pagluluto. Kapag nasa bahay ako, parati lang ako nagluluto, ani Alcock. Nabanggit ng mga kaibigan ko na, `Bakit hindi mo `yan gawing negosyo? Kami ang una mong magiging customer.

'Di nagtagal, nagbukas ang Chews & Bites YK - Pebrero ngayong taon.

Nag-o-operate ang negosyo tuwing weekend. Ipino-post ni Alcock ang kanyang menu tuwing Biyernes sa Facebook at niluluto niya lahat ng putahe tulad ng pansit at lumpia for pick-up sa kanyang bahay pagdating ng Sabado.

Ang lumpia ang pinakapopular na putahe ni Leilani Alcock sa Chews & Bites YK. Litrato: Leilani Alcock

Sa pagdaan ng mga buwan, nakita niyang lumago ang kanyang negosyo. Ngayon, nakakakuha na siya ng 15 hanggang 25 orders kada linggo.

"May isang beses na nagluto ako ng 88 meals in just a span of that time."

Pagsisilbi sa Inuvik community

Ganito rin ang negosyo ni Raquel Mendoza sa Inuvik, Northwest territories N.W.T. , Canada na kung tawagin ay Combo in Town.

Nagsimula ang kanyang negosyo noong 2018. Nung una nagtitinda lang siya ng home-cooked Filipino at Chinese meals sa mga Facebook groups.

Si Raquel Mendoza ang may-ari ng Combo in Town sa Inuvik, N.W.T., Canada. Litrato: Raquel Mendoza

Nakakatanggap ako ng maraming positive comments tulad ng ‘Kailan ka magluluto ulit para maka-order kami.’ Iyon ang naging inspirasyon ko para magpatuloy, ani Mendoza.

Pinapatakbo ni Mendoza at ng kanyang asawa (na siyang tagaluto) ang Combo in Town, dalawang beses sa isang linggo. Ipino-post nila ang kanilang menu sa Facebook tuwing Huwebes for pick-up kinabukasan. Nagtitinda rin sila sa Arctic Market sa Inuvik tuwing winter at summer.

Kahit na may pandemic restrictions, ang sales ng Combo in Town ay nanatili sa mahigit 50 orders per every two weeks.

Nagpapasalamat ako sa mga tao dito sa Inuvik na parating sumusuporta sa aming maliit na negosyo, aniya.

Ang pinakapopular na order sa Combo in Town ay ang pansit, lumpia at chicken wings. Litrato: Raquel Mendoza

Pagmamahal sa Pagkaing Pilipino

Ayon sa Statistics Canada, ang Filipino community ang pinakamalaking visible minority population sa Northwest territories N.W.T. na tinatayang may 1,300 na katao. Humigit-kumulang 1,065 na mga Pilipino ang nakatira sa Yellowknife.

Sabi naman ni Libiano ng The Mantle food truck, habang kinikilala niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ng mga taga-Canada sa pagkaing Pilipino, ikinatutuwa rin niya ang paghahatid ng Filipino cuisine sa mga homesick na Pilipino.

“Alam ko matagal na silang hindi nakakauwi ng Pilipinas. Kaya dinadala ko na lang ang pagkain nila rito para kahit papaano hindi nila ma-miss ang pagkain namin sa Pilipinas,’’ ani Libiano.

Ang kulturang Pilipino ni Alcock ay importante sa kanyang negosyo. Nagmula siya sa probinsya ng Pampanga sa Pilipinas kung saan ang mga naninirahan doon ay kilala bilang magagaling na cook.

Karamihan sa aking niluluto, tulad ng aking mga recipe, ay mula sa Pilipinas. Gumagawa na lang ako ng kaunting adjustments,” ani Alcock.

Ang kare-kare ay gawa sa oxtail at peanut butter. Nagmula ito sa Pampanga kung saan galing si Alcock. Litrato: Leilani Alcock

Sa Inuvik, bukod sa pagtulong nais din ibahagi ni Mendoza ang Asian cuisine sa komunidad.

Kung minsan wala ng oras ang mga tao at kailangan nila ng break mula sa pagluluto, ani Mendoza. Gusto kong matikman nila kung ano ang lasa ng Filipino at Chinese cuisine.

Isang artikulo ni 2021 Joan Donaldson Scholar Karina Zapata (bagong window), CBC North - Yellowknife na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.