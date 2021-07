Pinay na naligaw sa bus nagsumikap matuto ng French, nagtuturo na ngayon

Ang mga lumang gusali, mga luntiang puno at bundok sa kahabaan ng ruta - mga tanawin na iba mula sa kanyang katutubong Pilipinas - ang sanhi ng kanyang excitement hanggang sa maisip niya na siya’y naliligaw na pala.

Hindi ko na-realize na nasa Val-Bélair na pala ako, ani Laput na sumakay sa bus hanggang sa isang suburb sa hilaga ng Jean Lesage International Airport. Umabot na ‘yung bus sa dulo ng ruta tapos bumaba na lahat ng pasahero, kaya bumaba na rin ako.

Ang kaisa-isang French verb na alam ni Laput noon ay perdre, na ang kahulugan ay mawala. Ito ang salitang paulit-ulit niyang sinabi sa mga tao na kanyang nakasalubong. Kalaunan, may nagmagandang-loob na ihatid siya pabalik sa kanyang tahanan sa Saint-Jean-Baptiste neighbourhood.

Ang ekspiryensya niyang ‘yun ang nag-udyok kay Laput, 42 at fluent sa French, na mag-organize ng language lessons para sa mga Pilipinong bago sa probinsya upang maiwasan nila ang kanyang mapait na karanasan.

Hindi ako professional o certified na teacher. Gusto ko lang makatulong, aniya. [Ang mga lesson na ito] ay para lang bigyan ang mga estudyante ng base para mas madali silang matuto ng French.

May 35,000 na mga Pilipino ang nakatira sa Quebec, 3,400 doon ang dumating mula 2011 hanggang 2016, ayon sa Philippine Embassy sa Ottawa, Canada.

Marami sa newcomers ay specialized workers na pumunta rito upang punan ang demand sa trabaho.

Sinimulan ni Laput ang kanyang online Mag-French Tayo lessons noong Enero.

Dalawang beses sa isang linggo sa loob ng 90 minutos, ilang dosenang Pilipino sa Quebec City ang dumadalo sa evening classes ni Laput on video call. May mga participants din na nasa Pilipinas na balak lumipat sa Quebec.

Sa mga slides ni Laput, ipinapaliwanag niya ang verb tenses, sentence structure at kung minsan Québécois expressions para tulungan ang mga estudyante na maging pamilyar sa lokal na kultura.

Gumagamit siya ng Tagalog at English para ipaliwanag ‘yung mga salita, ani Victor Manansala, isa sa mga naunang estudyante ni Laput. Nakakatulong kasi mas madaling maintindihan.

Si Manansala, 45, ay lumipat sa Quebec City noong 2019 para magtrabaho sa isang auto repair company. Nag-offer ang kanyang kumpanya ng French lessons ngunit na-cancel ito dahil sa COVID-19 pandemic anim na buwan mula nang siya'y mag-aral.

Kahit dismayado dahil naudlot ang mga lessons, naniniwala si Manansala na ang mga klase ni Laput ay nakakatulong para mas marami pa siyang matutunan at mas maging advance.

Mga balakid sa pag-aaral

Aktibo si Laput sa Filipino community at nagtatrabaho bilang French-Tagalog interpreter sa local health board.

Mahirap matuto ng French at minsan frustrating. Nakikita ko na sumusuko ‘yung ibang tao kasi nandito sila mainly para sa trabaho, aniya. Sinisikap ko na gawin itong as convenient as possible.

Ani Laput, iskedyul at transportasyon ang karaniwang balakid kaya hindi maka-attend sa traditional in-person French classes ang mga newcomers. Walang sasakyan ang karamihan sa kanila at problema ang pagpunta sa mga lokasyon ng lessons.

Hinahayaan ni Laput na sumali o umalis ang kanyang mga estudyante kung kailan nila gusto. Ang iba niyang estudyante kumakain ng dinner sa harap ng computer habang nagkaklase dahil ‘yun ang nagwo-work para sa kanila.

Malaki ang effort ko rito at napaka-time consuming, pero nakakatulong din para panatilihing fresh ang aking kaalaman, ani Laput tungkol sa kanyang weekly lessons. Gusto ko silang maging mas confident at mas inspired para lalong magsumikap na matutunan ‘yung lengguwahe.

Para kay Laput, ang car ride niya pauwi mula Val-Bélair noong 2006 ang nag-udyok sa kanya upang mag-enrol sa French courses noong araw din na iyon.

Ngayong summer, ang mga klase na kanyang ino-offer ng libre ay pansamantalang on hold para mabigyan ng break ang mga estudyante at pati na rin ang kanyang sarili.

Ayokong matulad sila sa akin na sumakay ng bus para i-explore ang city tapos nawala.

Isang artikulo ni Gary Panganiban (bagong window), CBC Quebec intern na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.