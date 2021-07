Trudeau iiwan ang pasya sa mga probinsya tungkol sa domestic vaccine passports

Sinabi ito ni Trudeau matapos ianunsyo ng ilang probinsya, tulad ng Quebec (bagong window) at Manitoba (bagong window) na plano nilang magkaroon ng internal vaccine passport. Samantala, ang ibang probinsya naman tulad ng Alberta (bagong window) at Saskatchewan (bagong window) ay hindi magkakaroon ng ganitong requirement.

Sa isang press conference noong Martes, tinanong si Trudeau kung ano ang magiging papel ng federal government upang ma-standardize ang mga provincial programs. Ngunit sinabi niya na naka-focus sila ngayon sa international vaccine passport.

Iba-iba ang gagawin ng iba’t-ibang probinsya. Ang tinitingnan namin ngayon ay ang vaccine certification para sa international travel kung saan may gampanin ang federal government, ani Trudeau.

Anumang pagtatangka na ipatupad ang pagdadala ng domestic vaccine passport ay maaaring tutulan ng ilang probinsya.

Nang humarap sa media si Alberta Premier Jason Kenney noong Lunes, sinabi nito na yes siya ay tututol kung sakaling ipatupad ng federal government ang isang passport program.

Ipinakita sa isang COVID-19 vaccination clinic sa Montreal ang QR code na ito sa smartphone noong May 13, 2021. Ipapadala ng gobyerno ng Quebec ang personalized QR code na ito sa mga fully vaccinated Quebecers, ngunit hindi pa nadedetermina kung saan ito gagamitin. Litrato: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Sinabi ni Trudeau noong nakaraang buwan na ang kanyang gobyerno ay nag-iisip na magpatupad ng isang international vaccine passport program ngunit ang ideyang ito ay nagbunsod ng mga alalahanin tungkol sa privacy (bagong window).

Noong Mayo, nag-isyu ng joint statement ang federal, provincial, at territorial commissioners ng Canada at nagbabala na kahit may substantial public benefit (ang passport program), ito ay panghihimasok sa civil liberties at dapat lang ipatupad pagkatapos ng masusing pag-aaral.

Pangamba tungkol sa paghahalo ng doses

Noong Hunyo, in-update ng National Advisory Committee on Immunization ang patnubay nito at sinabi na maaaring pagpalit-palitin ang paggamit ng AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech o Moderna shots sa ilang sitwasyon.

Tinanong si Trudeau kung makakasiguro ba ang mga Canadians na pahihintulutan silang maglakbay sakaling nabakunahan ng dalawang magkaibang vaccines, kahit na ang paghahalo ng doses ay hindi aprubado sa ibang bansa.

Makikipag-ugnay tayo sa international community para masiguro na ang mga tao na fully vaccinated sa paraang kinikilala ng mga Canadians na ligtas at epektibo ay kikilalanin din ng buong mundo, aniya.

Sinabi ni Trudeau na ang ilang Canadians na naninirahan sa ibang bansa ay nabakunahan na ng mga vaccines na hindi aprubado sa Canada. Tinitingnan daw ng gobyerno ang mga bakuna na certified ng World Health Organization upang matukoy kung ano sa mga ito ang kwalipikado para sa vaccine passport.

Sinimulan nang luwagan ng gobyerno ang ilang travel restrictions para sa fully vaccinated Canadians at permanent residents.

As of last week, ang mga tao na may dalawang doses ay maaari nang pumasok sa Canada nang hindi sumasailalim sa quarantine.

Isang artikulo ni Darren Major (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.