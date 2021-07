Bitbit ng Canada ang 371 na atleta sa Tokyo, ang pinakamalaking Games contingent mula 1984

Kasama sa koponan ang 40 Olympic medallists at 226 rookies. Sa kabuuang bilang ng mga atleta, 225 ang nag-identify as female o lalaban sa women's events samantala 146 naman ang nag-identify as male o lalaban sa men's events. Sasamahan sila ng 131 coaches.

Napaka-espesyal na sandali ito para sa 371 na atleta na bumubuo ng Team Canada Tokyo 2020 delegation dahil ilan sa kanila ay humarap sa mapanghamon na sitwasyon nitong nakaraang 16 na buwan, ito ang pahayag ni Eric Myles, COC chief sport officer sa isang statement.

The fact na mayroon tayong pinakamalaking Canadian team sa Summer Olympics sa nakalipas na 35 na taon ay testamento sa focus at resilience ng mga Canadian athletes at ng sport community.

Paghanga ni McBean sa mga atleta

Lubusan namang humanga si Marnie McBean, three-time Olympic rowing champion at chef de mission ng Team Canada sa Tokyo 2020, sa mga Canadian athletes.

Sa kabila ng pandemya, at sa pamamagitan ng kanilang creativity at pagpupursige, sila ang naging largest Canadian Olympic Team sa loob ng tatlong dekada, ani McBean. Kahit hindi ideal ang kondisyon, nakakita sila ng paraan upang maging mas mabilis at mas malakas at wala akong duda na may ire-reveal sila na espesyal sa Tokyo 2020. Ang kuwento nila ay dapat nating ipagmalaki.

Ang pagtatalaga ng state of emergency dahil sa COVID-19 pandemic ang dahilan kung bakit bawal dumalo sa event ang mga tagahanga.

Ang 2020 Tokyo Olympics ay magaganap mula July 23 hanggang Aug. 3. Ito ang pangalawang pagkakataon na magaganap ang event sa kapitolyo ng Japan. Ang naantalang Summer Games ay magtatampok ng 339 events across 33 sports at 50 disciplines.

Kabilang si Andre De Grasse sa headliners

Kasama sa headliners ang sprint star na si Andre De Grasse, multi-medallist swimmer Penny Oleksiak, champion wrestler Erica Wiebe, two-time trampoline gold medallist Rosie MacLennan, golfer Brooke Henderson at soccer player Christine Sinclair.

Ngayong linggo, umurong mula sa Canadian team si tennis star Bianca Andreescu dahil daw sa mga hamong dala ng pandemya.

Noong nakaraang buwan, umurong din ang Wimbledon's men's semifinalist na si Denis Shapovalov.

Canada makikipagkumpetensya sa walong team sports

Walong koponan ang lalaban sa women's soccer, basketball, softball, rugby sevens and water polo at men's volleyball, rugby sevens at field hockey. Ito ang most non-boycotted, non-hosted Summer Games, kaya't lumobo ang bilang ng koponan ng Canada particularly sa women's side.

Lahat ng walong koponan ay nag-qualify bago inantala ng COVID-19 pandemic ang Tokyo 2020 Summer Games ng isang taon.

Narito ang mahalagang impormasyon tungkol sa ilang Canadian athletes papuntang Tokyo:

Mga magkakapatid

Gabriela DeBues-Stafford and Lucia Stafford (athletics).

Halle Pratt (artistic swimming) and Cole Pratt (swimming).

Claire Wright and Emma Wright (water polo).

Anak ng mga Olympians

Axelle Crevier, water polo (Mother Marie-Claude Deslières, water polo).

Tali Darsigny, weightlifting (Father Yvan, weightlifting).

Nicholas Hoag, volleyball (Father Glenn, volleyball).

Lynda Kiejko, shooting (Father Bill Hare, shooting).

Kai Langerfeld, rowing (Father York, rowing).

Summer McIntosh, swimming (Mother Jill Horstead, swimming).

Mariah Millen, sailing (Father John, sailing).

Jordan Steen, wrestling (Father Dave and mother Andrea Page, athletics).

Ali ten Hove, sailing (Father Martin, sailing).

Avalon Wasteneys, rowing (Mother Heather Clarke, rowing).

Jillian Weir, Athletics (Father Robert, GBR athletics).

Provincial at territorial breakdown (ayon sa hometown)

Alberta: 28.

British Columbia: 95.

Manitoba: 5.

New Brunswick: 1.

Newfoundland and Labrador: 0.

Northwest Territories: 0.

Nova Scotia: 8.

Nunavut: 0.

Ontario: 171.

Prince Edward Island: 0.

Quebec: 58.

Saskatchewan: 3.

Yukon: 0.

Athletes with hometowns outside Canada: 2.



Isang artikulo ng CBC Sports na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.