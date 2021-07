Canada magdo-donate ng halos 18M AstraZeneca doses sa low at middle-income na mga bansa

Ayon kina Internal Development Minister Karina Gould at Procurement Minister Anita Anand ang doses ay bahagi ng advance purchase agreement ng federal government sa kumpanya at ipapamahagi sa pamamagitan ng COVAX.

Ang COVAX ay isang global vaccine-sharing initiative kasama ang World Health Organization, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations and Gavi, at The Vaccine Alliance.

Ang programa ay kumakalap ng pondo mula sa mayayamang bansa upang bumili ng mga bakuna para sa low at middle-income countries upang magkaroon sila ng access sa bakuna. Ang bagong donasyon na ito ay dagdag pa sa $440 million na ikinomit na ng federal government sa COVAX.

Ang donasyon na ito ang resulta ng ating proactive approach upang makakuha ng daan-daang milyong COVID-19 vaccines sa ating paunang mga kontrata. Mayroon tayong halos 55 million na bakuna sa Canada, kasama riyan ang napunuang demands ng mga probinsya at teritoryo, kaya nasa posisyon na tayo ngayon upang mag-donate ng excess doses, ani Anand.

Inanunsyo rin ng federal government na sila ay nakikiisa sa donation-matching fundraising campaign ng UNICEF upang mahikayat ang mga Canadians na mag-donate ng vaccine doses sa pamamagitan ng pagbibigay ng $10.

Lahat ng donasyon ng mga Canadians ay tatapatan ng federal government, hanggang sa maximum na $10 million. Tatakbo ang kampanya mula Sept. 6 at maaaring mag-donate ang mga tao via UNICEF or by texting VACCINES to 45678.

Ayon kay Anand at Gould kapag na-maximize ang UNICEF campaign, makakapaglaan ito ng sapat na pera upang mabakunahan ang apat na milyong tao sa mga bansang hindi matugunan ang demand sa pagpapabakuna.

Sapat ang stock ng bakuna para sa Canadians: Anand

Sinabi rin ni Anand na 79 porsyento ng eligible Canadians ang nabakunahan na ng isang dose ng vaccine at 55 porsyento naman ang fully vaccinated na laban sa COVID-19.

Sinabi rin niya na ang federal government ay may reserbang tatlong milyong doses ng Pfizer at Moderna vaccines, kung saan nakiusap ang mga probinsya na panghawakan muna ito ng federal government hanggang handa na silang tumanggap ng delivery.

PANOORIN | Canada magdo-donate ng 18 million AstraZeneca vaccines:

Ayon kay Anand sinabi ng mga probinsya sa Public Health Agency of Canada na may sapat silang supply ng AstraZeneca at ito ang nagpahintulot sa federal government na magbigay ng donasyon.

Sinabi ng mga ministers na ang AstraZeneca doses ay mula sa advance purchase agreement ng gobyerno sa kumpanya at ang mga doses na ito ay gawa sa United States, uumpisahan na rin ang delivery sa COVAX sa susunod na mga linggo.

Ayon kay Conservative MP Garnett Genius, hindi raw dapat ine-export ng federal government ang mga bakuna na hindi rekomendado para sa mga Canadians.

Pagpapadala ng AstraZeneca sa ibang bansa

Kailangang linawin ng gobyerno kung ano ang view nila sa AstraZeneca vaccine, at kung naniniwala ba sila na kasing effective ito ng ibang brands, at bakit ito ang napili nilang brand na i-transfer kaysa sa iba, ani Genius sa isang media statement.

Parehong sinabi ng Public Health Agency of Canada at National Advisory Committee on Immunization na ang mRNA vaccines tulad ng Moderna o Pfizer ang preferable kaysa sa AstraZeneca, bagaman lahat ng tatlong ito ay naaprubahan para gamitin sa Canada.

Sinabi ng dalawang ahensya na mas mabuting gamitin ang mRNA vaccines dahil ayon sa mga ebidensya, ang AstraZeneca ay maaaring maging sanhi ng blood clots na nakamamatay para sa ilang tao.

Ayon sa Health Canada, ang AstraZeneca ay 81.6 porsyento na epektibo dalawang linggo matapos ang second dose ng bakuna at kapag na-administer ito ng may 12 linggo na agwat.

Tinugunan ni Gould ang mungkahi na ibinibigay lamang ng Canada ang mga bakuna na ayaw nito by saying na ang AstraZeneca ay isang effective vaccine na nananatiling in high demand.

Halos lahat ng lugar sa developing world ay nakakakita ng pagtaas sa COVID-19 kaya hangga't maaari nais nilang makakuha ng maraming mabisa at naaprubahang bakuna para i-administer to deal with this new wave of COVID-19, ani Gould.

Sinabi ni UNICEF Canada president and CEO David Morley na dahil mas madaling i-store ang AstraZeneca sa regular refrigerator - samantala ang mRNA vaccines ay kailangang i-store sa extra-cold conditions - mas madaling i-administer ang AstraZeneca sa developing world.

PANOORIN | Aling bansa ang tatanggap sa donasyon ng Canada na 17.7 milyong bakuna:

Noong nakaraang buwan, sa pagtatapos ng G7 summit sa Cornwall, England, inanunsyo ng G7 leaders ang isang collective agreement kung saan magbibigay sila ng two billion doses ng COVID-19 vaccines sa developing world. Ipinangako ng Canada roon ang 100 million doses.

Sinabi ni Gould sa mga reporters sa Ottawa, Canada noong Lunes na ang 17.7 million AstraZeneca doses na ido-donate ay bukod pa sa 100 million dose commitment.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.