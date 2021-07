Napipisil na ng mga eksperto sa kalusugan ang pagbabalik normal, ngunit may babala

Ito ang mensahe ni Dr. Vera Etches, isang medical officer of health sa Canada, sa conference call sa mga reporters noong Huwebes tungkol sa sitwasyon ng COVID-19 sa lungsod ng Ottawa.

Kasabay ng masayang balita, idineklara ng hospital officials ng Ottawa na sa kauna-unahang pagkakataon ay wala ng COVID-19 patient sa kanilang pangangalaga (bagong window) sa loob ng isa’t kalahating taon.

Ang bawat indikasyon ng community transmission sa lungsod ay patuloy na bumababa, samantala ang bilang ng mga residente na fully vaccinated ay tumataas bawat araw at umabot pa sa halos 50 porsyento noong nakaraang linggo. Samantala ang mga nabakunahang tao over 18 ay umabot na sa 52 porsyento noong Biyernes.

Ang mga araw ng lockdowns ay nasa likod na natin, sigurado ako doon. Raywat Deonandan, University of Ottawa

“Ang bakuna ay nanalo na laban sa pagkalat ng COVID ngayon,” ani Etches.

Sa kabila ng positibong balita, ang mga health officials sa rehiyon, kabilang si Etches, ay nananatiling maingat.

Habang inihayag ng Ontario noong Biyernes na papasok na ito sa susunod na hakbang ng reopening plan nang mas maaga sa iskedyul (bagong window), marami sa mga restrictions na itinalaga upang bumagal ang pagkalat ng virus ay mananatili pa rin sa sandaling ito: off limits ang indoor dining, sarado ang mga sinehan at gyms, at naka-hold ang malalaking public events.



Kahit malapit-lapit na tayo sa pre-pandemic normal, wala pa rin tayo roon. Mailap na target ang herd immunity at patuloy itong gumagalaw at nagbabago.

Masyado pang maaga para masabi natin nang may kumpiyansa na sapat na ang immunity para makabalik tayo sa walang [precautions] at all, ani Etches. Kailangan natin ipagpatuloy ang mga proteksyon na ito hangga’t confident na tayo na ang level of immunization at immunity mula sa infection sa ating populasyon ay sapat na.

Sinabi ni Dr. Vera Etches noong Huwebes na ‘masyado pang maaga para eksaktong matukoy’ kung kailan matatanggal ang lahat ng COVID-19 restrictions. Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Delta variant, cause for concern sa mga bata edad 12 pababa

Dalawang major concerns ang patuloy na bumabagabag sa mga health officials: ang unpredictability ng mga bagong variants of concern katulad ng dominanteng delta variant (bagong window), at ang bahagi ng populasyon na hindi pa nababakunahan.

Kasama rito ang mga batang edad 5-12 kung saan hindi pa aprubado ang pagsaksak ng bakuna, datapwat sila ang grupong magbabalik eskwela ngayong Setyembre.

“Magiging mailap ang herd immunity, ani Dr. Robert Cushman, acting medical officer of health sa Renfrew County and District Health Unit, na kamakailan lang ay hinikayat ang mga batang residente na magpabakuna (bagong window).

Naniniwala si Cushman na three-quarters ng eligible na residente ng Renfrew County ay magiging fully vaccinated na sa susunod na dalawang linggo, ngunit nakakapangamba pa rin ang bilang ng mga matatanda at bata na hindi pa nababakunahan.

“Ayaw kong maging pessimist, ngunit ito ay mananatili sa atin for some time,” aniya.

Ang ibig sabihin ni Cushman sa some time ay patuloy pa rin nating lalabanan ang mga bagong variants at magpapaturok ng booster shots (bagong window) sa susunod na tatlo hanggang limang taon.

Kaya hindi ito back to normal, ito ay back to a new normal, aniya. Sa kasamaang palad, matagal-tagal pa bago tayo magiging secure sa isang setting na may maraming tao.

Sinabi ni University of Ottawa epidemiologist Raywat Deonandan na mas magiging optimistic siya tungkol sa COVID-19 situation sa rehiyon kapag naaprubahan na ang bakuna para sa mga bata edad 5-12. Litrato: CBC

May puwang ang pag-asa

Para kay Dr. Paul Roumeliotis, medical officer of health ng Eastern Ontario Health Unit sa Canada, mahalaga na maaprubahan ang bakuna para sa mga batang edad lima pataas para maabot ang 90 porsyento ng coverage at unti-unting magbukas ang rehiyon sa darating na fall season.

Kaya sinasabi ko na pagpasok natin sa fall months, magiging malinaw na mayroon na tayong mas malaking herd immunity effect. Dahil tiwala ako na magkakaroon na tayo ng bakuna para sa lima pataas, aniya.

Oras na mabakunahan ang grupong ito, naniniwala si Roumeliotis na magsisimulang bumuti ang ating kalagayan.

Naniniwala ako na mula ngayon hanggang sa fall magkakaroon tayo ng significant progress sa bagay na ‘yan, at kung magiging maayos ang lahat mula fall hanggang Pasko… tutungo tayo sa tinatawag nating halos pre-pandemic normalcy, hula niya.

Kung gayon, ano ang ating magiging sitwasyon?

Para kay Roumeliotis, mawawala na ang masking at physical distancing requirements, ngunit ibayong pag-iingat pa rin ang iiral para sa mga taong symptomatic. Gayunpaman, mananatiling hyper-vigilant ang mga health officials laban sa mga bagong variants, aniya, at may ilang healthy measures tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay ang mananatili.

Sa dulo ng krisis

Sa isang interbyu noong nakaraang linggo, sinabi ni University of Ottawa epidemiologist Raywat Deonandan na nakikita niya ang katapusan ng krisis na ito, ngunit kakailanganin na manatili ang mga precautions hanggang marating natin ang magic vaccination target na 90 porsyento.

Isa itong goal, ani Deonandan, na magiging mahirap ma-achieve hangga’t hindi nababakunahan ang mga bata under 12.

Optimistic ba ako? Oo, dahil alam natin kung ano ang dapat gawin, ani Deonandan. Meron tayong kapangyarihan na kontrolin ang epidemya kung gagawin natin ang mga bagay na ito.

Kung minsang naisip ni Deonandan na ang mandatory masking ay matatapos na by year’s end, hindi na siya ganun ka-optimistic ngayon. Ngunit, naniniwala pa rin siya na tayo ay nasa tamang daan tungo sa wider reopening.

“Ang mga araw ng lockdowns ay nasa likod na natin, sigurado ako doon,” aniya.

Pupuntahan ulit ang restaurants… magbubukas ang mga business, mas madalas nang pupunta ang mga tao sa trabaho, ang mga kalsada ay mapupuno at ang mga paaralan ay siguradong magbubukas na. Ngunit hindi tayo babalik sa normal. Maaaring hindi natin maranasan ang normal hanggang sa Pasko.

Isang artikulo ni Alistair Steele (bagong window) ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.