Kumpletong nabakunahan na at naghahangad na magbiyahe? Narito ang ilan sa mga bagong panuntunan sa kalsada

Ang anunsiyo ng Canada na ang mga biyaherong Canadian na nakumpleto na ng bakuna na maaaring hindi na mag-quarantine sa kanilang pagbabalik ay nagpasigla sa mga tao na magsimulang gumawa ng plano sa pagbiyahe.

Pero bago mag-empake ng bag mo, tandaan na hindi tapos ang pandemya — at may mga panuntunan pa rin na makakaapekto sa pagbiyahe mo.

Ang pagbiyahe ay hindi katulad noong bago magkaroon ng COVID, at iyan ang katotohanan na patuloy na nakikita sa hinaharap, sabi ni Claire Newell, may-ari ng Travel Best Bets, isang travel agency na matatagpuan sa Burnaby, B.C.

Narito ang dapat mong gawin bago magpabook sa pinahihintay mong bakasyon.

Mga pagsusuri sa COVID at mga kinakilangan sa pagbabakuna

Kahit na ang mga nabakuhanang biyaherong Canadian ay (bagong window) hindi na kasama sa quarantine, kailangan pa rin nilang magbigay ng ebidensya ng negatibong pagsusuri sa COVID-19 PCR bago bumalik sa Canada at dapat magsagawa ng pangalawang pagsusuri sa kanilang pagdating.

Ang mga biyahero ay dapat magsaayos at magbayad ng kanilang pagsusuri bago ang pagdating, na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar, depende sa bansang kanilang pupuntahan.

Ang mga destinasyon ng bakasyon, tulad ng United States (bagong window), Jamaica (bagong window) at Saint Lucia (bagong window), ay humihingi rin ng patunay sa mga biyahero ng negatibong pagsusuri sa oras ng pagpasok —kabilang ang mga taong nabakunahan. Kaya ang mga Canadian na patungo sa mga destinasyong ito ay dapat magbayad upang makakuha ng pagsusuri bago umalis, na nagkakahalaga ng $100 (bagong window) pataas.

Mahal ito para sa kasalukuyang uri ng pagsusuri na kinakailangan bago ang flight, sa gastos ng pasahero, sabi ni Newell.

Ang mga pasarehong lumapag sa mga internasyonal na flight ng Pearson airport sa Toronto ay nagpapakita na mandatoryong pagkuha ng pagsusuri sa COVID-19 noong Peb. 1, 2021. Litrato: Evan Mitsui/CBC

Ilan sa mainit na destinasyon tulad ng Mexico (bagong window) at Dominican Republic (bagong window), ay walang requirement para sa mga papasok; tinatanggal na rin ito ng ilan sa mga bansa sa Europa para sa mga biyaherong nakakumpleto na ng bakuna.

Noong Hulyo 1 (bagong window), nirekomenda ng Council of the European Union na tanggalin ng mga miyembrong bansa ang mga paghihigpit sa pagbiyahe para sa mga biyaherong Canadian.

Sa kasalukuyan, ilan sa mga bansa sa Europa kablang ang Greece (bagong window), France (bagong window) at Italy (bagong window), ay tumatanggap ng mga biyahe mula sa Canada at nagpapahintulot sa kanilang hindi na magpasuri sa COVID-19 — kung nagpapakita sila ng patunay ng bakuna.

Kung gayon ay paano nagbibigay ng patunay ang mga Canadian?

Sinabi ng tagapagsalita ng EU Delegation sa Canada na si Diodora Bucur na ang EU ay nagtatrabaho para sa regulasyon ng sertipiko ng COVID, na kabilang ang mga pamantayang tuntunin para sa mga biyahero mula sa labas ng rehiyon.

Hanggang sa ang mga miyembrong estado ay tumanggap ng mga sertipiko ng [foreign]-country [vaccine, sabi ni Bucur sa email.

Ang mga paghihigpit ay sinisimulan nang paluwagin para sa mga biyaherong Canadian na kumpleto na sa Bakuna noong Lunes

Dapat maingat na suriin ng mga biyahe ang lahat ng kinakailangan sa pagpasok sa gusto nilang destinasyon bago magpabook ng tiket, kabilang kung anong mga uri ng bakuna sa COVID-19 ang tinatanggap ng bansa.

Nirerekomenda ni Newell na gamitin itong destination tracker (bagong window) — na nilikha ng World Tourism Organization at ng International Air Transport Association — na nagbabalangkas sa mga tuntunin ng pagbiyahe sa buong mundo.

Kumusta naman ang domestic travel?

Gayunman ay hindi nirerekomenda ni Newel na magpunta sa ibang bansa ngayon. Dahil ang advisory (bagong window) ng pederal na pamahalaan laban sa hindi mahalagang pagbiyahe sa ibang bansa ay kasalukuyang may bisa pa rin— kahit na pinaluwag ang mga panuntunan ng quarantine para sa mga taong nabakunahan na.

Ipinapayo pa rin sa atin ng gobyerno na huwag munang magbiyahe, sabi ni Newell.

At ang advisory na iyan ay maaaring ipinatutupad pa rin, dahil ang delta variant ay nagpasiklab sa pagdami ng kaso ng COVID-19 sa mga bansa sa buong mundo, kabilang ang the U.S. (bagong window) at marami pang bansa sa Europa.

Nirekomenda ni Claire Newell, may-ari ng Travel Best Bets in Burnaby, B.C., na huwag munang magbiyahe patungo sa ibang bansa hanggang sa alisin ng Canada ang advisory nito laban sa hindi mahalagang internasyonal na pagbiya Litrato: clairenewell.com

Sa ngayon, nirerekomenda ni Newell sa mga Canadian na magtuon ng pansin sa mga destinasyon sa loob ng bansa. Ilan sa mga airline ay kasalukuyang nag-aalok ng murang upuan sa mga domestic flight upang pasiglahin ang mga Canadian na bumalik sa pagbiyahe sa eroplano, sabi niya.

Madalas nawawala ang takot ng mga tao kapag may napakamurang deal.

Ang Manitoba (bagong window) at ang mga probinsya sa Atlantic ay nag-uutos pa rin sa ilang mga bisita na mag-quarantine, pero hindi kabilang ang mga biyaherong nabakunahan na. Hindi kabilang ang Prince Edward Island, na magsisimulang hindi isama ang mga biyaherong nabakunahan na sa Hulyo 18 (bagong window).

Ano naman ang tungkol sa travel insurance?

Maraming insurance provider ang nagbalik na ng kanilang medical coverage (bagong window) para sa mga sakit na nauugnay sa COVID-19 habang nagbibiyahe sa ibang bansa.

Subalit sinabi ng travel insurance broker na naka-base sa Toronto na si Martin Firestone na kasalukuyang hindi posibleng makakuha ng converage ng pagkansela kaugnay ng COVID-19 dahil ang COVID-19 ngayon ay kilalang problema.

Ang pinakamalaking alalahanin ko ay mayroon tayong isa pang [COVID-19] wave … hindi magkakaroon ng coverage mula sa perspektibo ng pagkansela, kung ang tanging dahilan ay ang COVID, sabi ni Firestone.

Gayunman, sinabi niya na isa sa malaking insurance provider ang nagsabi sa kanya na ibabalik ang coverage ng pagkansela kaugnay ng COVID-19 kapag inalis na ang mga advisory s a pagbiyahe sa Canada at gayundin ang gagawin ng ibang mga provider.da

Ang mga booking cruise ng mga Canadian ay hindi rin makakakuha ng medical coverage sa COVID-19 sa ngayon, sabi ni Firestone, dahil ang pamahalaan ay kasalukuyang nagpapayo sa mga Canadian na iwasan ang lahat ng cruise-ship travel (bagong window) sa labas ng bansa.

Kapag bumaba ka sa cruise ship na iyon nang may COVID, yari ka, sabi niya.

Mga bagong tuntunin ng flight

Kung kailangang kanselahin ng mga biyahero ang kanilang mga travel plan,ang Air Canada (bagong window), WestJet (bagong window) at Air Transat (bagong window) ay nag-aalok ang bawat isa ng kanilang waive sa kanilang singil sa pagbabago para sa mga flight na binili noong o bago ang Hulyo 31.

Sinabi rin ng Air Canada na hanggang walang abiso, maaaring kanselahin ng mga customer ang kanilang booking at ilipat ang buong halaga sa travel voucher na hindi napapaso.

Bukod diyan, sinabi ng airline na kapag kinansela nito ang flight anuman ang dahilan at hindi ma-rebook ang pasahero sa ibang flight na papaalis sa loob ng tatlong oras ng orihinal na oras ng pag-alis, maaaring humingi ng refund ang customer.

Noong nakaraang taon, galit na galit ang customer ng Air Canada, WestJet, Air Transat at Sunwing nang tumanggi silang mag-alok ng refund para sa flight na nakansela sa kasagsagan ng pandemya. Dahil dito ay nagbago ang isip ng mga airline at nagsimulang mag-alok ng refund sa mga apektadong customer.

Niluwagan ang mga paghihigpit sa hangganan para sa mga Canadian na kumpleto na ang bakuna, subalit nananatiling hindi malinaw ang plano para sa mas malawak na pagbubukas muli

Ang mga airline ay nag-aalok ng murang domestic flight upang maengganyo ang mga Canadian na bumiyahe muli gamit ang eroplano

Ang mga pasahero ay maaaring hindi na mag-alala tungkol sa paglaban para sa mga refund kapag nagkaroon na ng bisa ang mga regulasyon ng Canadian Transportation Agency (CTA).

Ang pinanukalang mga tuntunin ay nag-uutos sa mga airline na magbigay ng refund sa mga pasahero kung kinansela nila ang flight sa anumang dahilan na hindi nila kayang kontrol — tulad ng pandemya— at hindi masisiguro na makukumpleto ng mga pasahero ang kanilang itinerary sa loob ng naaangkop na oras.

Sa kasalukuyan, Ipinatutupad lamang ng Air Passenger Protection Regulations na dapat mag-refund ang mga airline para sa flight na nakansela dahil sa mga dahilang hindi nila kanyang kontrolin.

Ibinunyag ng pandemyang COVID-19 na ang minimum na mga obligasyong ito ay hindi sapat, sabi ng CTA sa pahayag. (bagong window) " Sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng pandaigdigang pagbiyahe, karamihan sa mga pasahero ay hindi napag-rebook at libu-libo ang nawalan ng pera dahil sa tiket na hindi nila magagamit."

Sinabi ng CTA na plano nitong isapenal ang mas mahigpit na regulasyon ng refund sa taglagas.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Sophia Harris (bagong window)

Business reporter

Saklaw ni Sophia Harris ang mga balita sa negosyo at consumer. Contact: sophia.harris@cbc.ca