Si RoseAnne Archibald ang unang nahalal na babae na pinuno ng pambansangAssembly of First Nations

Matapos ang limang pag-ikot ng botohan sa loob ng dalawang araw, ang dating pinuno ng rehiyon ng Ontario na si RoseAnne Archibald ay tinanghal na bagong pambansang pinuno ng Assembly of First Nations (AFN).

Si Archibald — ang unang babaeng nahalal sa tungkulin — ay nanalo sa ibabaw ni Reginald Bellerose, pinuno ng Muskowekwan First Nation sa Saskatchewan, ay inaako ang kasunod na ikalimang balota.

Lubos akong nagpapasalamat na mapasama ako sa makasaysayang sandaling ito sa inyong lahat, sinabi ni Archibald bago niya basahin ang panunumpa ng opisina ng AFN.

Si Archibald ay miyembro ng Taykwa Tagamou Nation (dating New Post First Nation) sa hilagang Ontario. Gumugol siya ng tatlong taong termino bilang pinuno ng rehiyon ng Ontario.

Ang AFN ay ginawa siyang ''siya''-na kwento ngayon, aniya ni Archibald sa kanyang talumpati sa pagtanggap Huwebes.

Ang ngayon ay tagumpay at masasabi nyo na sa lahat ng mga kababaihan sa inyong buhay na ang basong kisame ay binasag na. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kababaihan na sununtok ang kisame sa harap ko at gumawa ng isang pagbasag.

Si Archibald ay nagkaroon ng mahabang kasaysayan ng paghawak ng mga tungkulin sa pamumuno. Siya ang unang babae at pinakabatang pinuno na inihalal para sa Taykwa Tagamou Nation (TTN) noong 1990 sa edad na 23.

Siya rin ang unang babae at pinakabatang deputy grand chief para sa Nishnawbe Aski Nation (NAN), pati na rin ang unang babae at pinakabatang grand chief para sa Mushkegowuk Council.

Matapos magpahinga mula sa politika sa loob ng siyam na taon, siya ang naging unang babaeng nahalal bilang pinuno ng rehiyon ng Ontario noong 2018.

Mga pinuno, bumoto ka man para sa akin o hindi, nakinig ako at may natutunan mula sa iyo. Habang may mga pagkakaiba tayo na naghihiwalay sa atin, marami ang ibinabahagi natin, aniya ni Archibald.

Gusto nating lahat na lumaki ang ating mga anak nang may maipagmamalaki at napapaligiran ng pagmamahal, kultura, seremonya, wika, at ligtas na buhay na komunidad.

Sinabi niya na ang kanyang pananaw para sa AFN ay isang samahan na nagpapalakas sa mga komunidad ng First Nations at nagpapasulong sa soberanya ng First Nations, hurisdiksyon at likas na mga karapatan sa kasunduan.

5 na pag-ikot ng botohan

Si Emily Whetung ng Curve Lake First Nation sa Ontario ay isa sa maraming pinuno na nag-endorso sa kandidatura ni Archibald.

Si RoseAnne ang magiging pambansang pinuno na kailangan natin sa mahihirap na panahong ito. Tulad siya ng tiya na panatilihin tayo sa tamang landas at titiyaking naririnig tayo, sabi ni Whetung sa isang forum ng mga virtual na kandidato noong Martes.

Siya ay isang malakas na tinig na tutulong sa atin na makamit ang pagbabago at mabuo ang mga relasyon tungo sa pagtuklas ng katotohanan at pag-chart ng landas patungo sa tunay na muling pagkakasundo.

Ang halalan ay nagsimula Miyerkules sa panahon ng ika-42 ng taunang pangkalahatang pagpupulong ng AFN, na nag-host ngayong taon ng virtually sa Toronto ng mga teritoryo ng Six Nations of Grand River and the Mississaugas of the Credit First Nation.

Kabilang ang mga kandidato para sa pambansang pinuno, mula sa kaliwa sa itaas, si RoseAnne Archibald, Jodi Calahoo-Stonehous, Kevin Hart, Alvin Fiddler, Cathy Martin, Reginald Bellerose at Lee Crowchild. Litrato: Mga larawang isinumite ng nasa larawan

Pitong mga kandidato ang nag-agawan para sa posisyon matapos ihayag ng palabas na national chief na si Perry Bellegarde noong Disyembre na hindi na siya magsasagawa ng muling halalan. Si Bellegarde, na miyembro ng Little Black Bear First Nation sa Saskatchewan, ay nagsilbi ng dalawang termino.

Sinabi ng AFN na kumakatawan ito sa higit sa 900,000 katao na naninirahan sa 634 na mga komunidad ng First Nation at sa mga lungsod at bayan sa buong bansa.

Upang manalo, ang isang kandidato ay kailangang makakuha ng 60 porsyento ng mga boto ng 406 na mga pinuno ng konseho ng pangkat o mga kahalili na nagparehistro para sa pagpupulong. Ang botohan ay pinalawak hanggang Huwebes ng gabi.

Ang mga kandidato na sina Cathy Martin, Lee Crowchild, Kevin Hart at Jodi Calahoo-Stonehouse ay ibinaba matapos ang pag-ikot ng pagboto sa pagkakaroon ng may pinaka mababang bilang ng mga boto. Si Nishnawbe Aski Nation Grand Chief Alvin Fiddler ay umatras mula sa karera upang suportahan si Archibald pagkatapos ng pangatlong balota.

