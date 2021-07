Ika-4 na bugso ng COVID-19 malamang, pana-panahong pagbabalik baka hindi maiwasan kung muling magbubukas agad ang Canada

Ito ay isang halaw mula sa Pangalawang Opinyon, isang lingguhang buod ng mga balitang pangkalusugan at medikal na siyensya na ipinapadala sa email ng mga subscriber tuwing Sabado nang umaga. Kung hindi ka pa naka-subscrib, magagawa mo ito sa pag-click dito (bagong window).

Habang tinatalo na naman ng Canada ang pangatlong bugso ng coronavirus, nagbabala ang mga eksperto sa pang-apat na bugso na maaaring tumama anumang oras kung tinanggal nang sobrang bilis ang mga restriksiyon — ngunit may pag-asang mapigilan ito sa maraming pagbabakuna at maingat na muling pagbubukas..

Darating ang malamang na pang-apat na pagdami ng mga kaso dahil maraming probinsya ang nahihirapang pababain ang bilang ng kaso matapos nagsimula ang napakatinding pangatlong bugso noong Marso.

Nitong kasalukuyang mga linggo, ang B.C. ay nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng intensive care admission (bagong window), ang Alberta ay nag-ulat ng pinakaraming kaso (bagong window) sa Canada, at ang Ontario ay nahihirapang palakihin ang kapasidad ng ospital sa gitna ng nag-uumapaw na COVID-19 admission sa pamamagitan ng paglipat sa mga pasyente (bagong window) sa buong probinsya, paghinto sa mga panggagamot na hindi emerhensiya (bagong window), at pagdadala ng mga medical team (bagong window) mula sa Canadian Armed Forces.

Ngunit nagsisimula na itong bumaba. Ang mga restriksyon sa probinsya at pinaraming pagbabakuna ay pinapababa ang mga bagong kaso, at malapit na ang mas mainit na panahon, kaya nagpaalala ang mga eksperto sa medikal tungkol sa muling pagbubukas nang napakabilis at napakaaga.

Sinabi ng physician-epidemiologist na si Dr. Nitin Mohan, isang consultant sa pampublikong kalusugan at assistant professor sa Western University in London, Ont., na ang pagtanggal sa karamihan ng restriksyon bago mapalaki ng Canada ang bilang ng pagbabakuna at makamit ang mataas na antas ng proteksiyon sa mga hot spot ay makakasira sa lahat ng kasalukuyang pagsulong at makapagpapasiklab ng pang-apat na bugso.

Hindi ito pananakot, sinabi niya. Ito ay lubhang napakatotoo, at may mga ebidensya kami mulasa mga naunang bugso.

'Kailangan nating maging maingat'

Patungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Ontario, si Dr. Peter Juni, ang scientific director ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario, ay nagsabi na maaari sanang maiwasan ng probinsiya ang pinakamalaking bilang ng pangatlong bugso kung ang kung nagpatupad ang mga opisyal ng lockdown ilang linggo na ang nakakaraan.

Napakaiksi na ng ating lockdwon sa ngayon, sabi niya. At ang pinakamahalagang bahagi sa ngayon ay hindi mahulog na naman sa parehong bitag at gawin ang parehong mga pagkakamali.

Si Caroline Colijn, ang Canada 150 Research Chair sa matematika para sa ebolusyon, sa impeksiyon at pampublikong kalusugan at isang professor sa Simon Fraser University sa B.C., ay nagsabi na ang tiyempo at pagkagrabe ng isa pang biglang pagdami ng kaso sa Canada ay magdedepende sa kung kailan tayo muling magbubukas, gaano kabilis tayo muling magbubukas, at ilang tao na ang nabakunahan sa oras gagawin natin ito.

Sa huling bahagi ng Abril (bagong window), nagmungkahi ang mga opisyal ng pederal na kapag naabot na ng Canada ang tatlong-kapat ng populasyon na nakatanggap ng unang dosis ng bakuna, baka posible nang simulan ang pagluluwag sa mga lockdown sa tag-init.

Binanggit din ni Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada, na kapag 20 porsiyento na ng bansa ang lubos na nabakunahan, masisimulan na ng mga opisyal ang pagluwag sa pinakamahigpit na mga restriksiyon at, kung maingat kayo, hindi na ito babalik.

Dahil diyan, malayo na ang Canada sa panganib, ayon kay Juni, na nagsabing na ang anumang maling hakbang ay magpapadami ulit sa mga kaso.

Kahit ang tag-init mismo at maaaring hindi sapat upang protektahan tayo laban sa pang-apat na bugso, sabi niya. Samakatuwiid, kailangan nating mag-ingat.

Sa mga buwan ng tag-init, mas maraming pagtitipon sa labas — at malamang bumaba ang mga kaso — ngunit nagbabala ang mga eksperto na ang pagtatanggal ng mga restriksiyon sa unang senyales ng pag-asa ay makakapagpadami na naman sa mga kaso. Litrato: Ben Nelms/CBC

Mula sa epidemiological na pananaw, ang pinakapositibong sitwasyon ay ang muling pagbubukas kapag patapos na ang tag-init, sabi ni Colijn, na maaari pa ring mag-udyok sa biglang pagdami ng mga kaso sa taglagas at taglamig sa 2022.

Ang muling pagbubukas nang maaga, sabi niya, bago maabot ang mahalagang target sa pagbabakuna, ay parang pagputol sa suplay ng tubig habang inaapula pa ang apoy.

Pinag-uusapan natin ang mga bugso, na parang dadating na, na parang wala tayong magagawa, sabi niya. Hindi ito alon; isa itong apoy. Isa itong nagbabagang apoy sa gubat.

Si Ashleigh Tuite, isang epidemiologist at mathematical modeller sa Dalla Lana School of Public Health ng University of Toronto, ay nanindigan na ang pagdami ng mga kaso sa hinaharap ay maaasahan, ngunit sumasang-ayon na ang pipiliing patakaran at kilos ng mga indibidwal ay gaganap ng papel sa mga mangyayari.

Kung isa na namang bugso ang mangyayari sa taglagas, habang malamang na inaalis na ng mga probinsya ang mga restriksiyon, umaasa siya na gagawa ng kaibhan ang pagbabakuna — upang ang pagtaas ng mga kaso ay hindi makakapagpasimula ng pagtaas ng grabeng mga impeksiyon at pagkakaospital na nararanasan ngayon ng mga probinsya.

Ngunit hindi ibig sabihin nito na walang nang kakalat na impeksiyon, sabi niya.

PANOORIN | Huwag gumawa ng parehong mga pagkakamali upang maiwasan ang ika-4 na bugso:

Huwag gumawa ng parehong mga pagkakamali upang maiwasan ang ika-4 na bugso

Sinabi ni Dr. Peter Juni, ang scientific director ng COVID-19 Science Advisory Table ng Ontario, na kailangang iwasan ng mga tagagawa ng patakaran ang parehong mga pagkakamali sa unang bahagi ng pandemya upang maiwasan ang pang-apat na biglang pagdami ng mga kaso. 0:59

Magiging pangkaraniwang sakit na lang ang COVID-19

Binigyang-diin ni Colijn na may tsansa na lubhang dumami ulit ang pagkakaospital kapag mananatiling hindi nabakunahan ang malaking bahagi ng populasyon, kabilang ang anumang essential worker, na ayon sa kanya ay nag-uudyok sa pangangailangan na unahin ang mga grupong lubhang nanganganib.

Ito ay maaaring maging pana-panahon, parang trangkaso sa sakit — pero sa ngayon ang epekto ay tatama sa mga hindi tumanggap ng bakuna, sabi niya.

Itinuturing ni Juni ang taglagas bilang transition point, kapag ang panandaliang krisis ng pandemyang ito ay magsimulang maging pangkaraniwang COVID-19, ibig sabihin may katamtamang antas pa rin ng impeksiyon sa loob ng Canada at maaaring lumabas kada taon na parang trangkaso.

Ang sitwasyong ito ay nag-uudyok sa pangangailangan ng mga booster shot para labanan ang anumang variant na galing sa mga rehiyon sa mundo na marami pa ang hindi nababakunahan, sabi niya, na ang ilan ay sumusulong na (bagong window) mula sa malalaking kumpanya ng bakuna (bagong window).

At talagang ito ang magiging kaso na maaaring simula 2022 at mga darating, masasanay na tayo sa katotohanan na hindi lang trangkaso at sipon ang mayroon tayo, mayroong din tayong COVID-10," dagdag pa ni Juni.

Ang espesyalista sa nakakahawang sakit na si Dr. Srinivas Murthy, isang assistant professor sa medisina ng University of British Columbia, ay sumasang-ayon na ang sakit na ito ay mananatili bilang pangkaraniwan sa maraming lugar nang matagal-tagal.

Nitong taglamig, saan man tayo makakakuha ng bakuna, magkakaroon ng mga kaso sa ating mga ICU na lalabas paminsan-misan, dagdag pa niya. Ngunit sana lang hindi lubusang pagdami ng mga kaso.

Pagtaas ng mga bilang ng pagbabakuna, salamat sa mga klinikang tulad nito sa Mississauga, Ont., na nagsisimulang tumulong na pababain ang bilang ng kaso araw-araw sa mga rehiyon na lubhang apektado. Litrato: Evan Mitsui/CBC

Mga leksiyon mula sa U.K., Israel

Habang ilang mga buwan pa bago lubos na makabalik sa normal na buhay, at ang COVID-19 ay mag-aabang bilang namamalagi at pana-panahong banta, may mga dahilan para umasa na ang pagsisikap ng Canada sa pagbabakuna ay magdadala ng bagong yugto ng buhay pagkatapos ng pandemya.

Sa U.K., kung saan higit sa dalawang-katlo ng lahat ng adulto na edad 18 at pataas ang nakatanggap na ngayon ng unang dosis at humigit-kumulang sangkatlo ang lubos nang nabakunahan — na may higit sa 50 milyong shot ang naibahagi — may isang malinaw na landas patungo sa pinaunting mga restriksiyon (bagong window).

Nagsasaya na ang mga residente sa pagkain sa labas, at lahat ng sosyal na restriksyon ay inaasahang tanggali sa Hunyo 21.

Binanggit ni Colijn na sa ilang grupo ng edad sa U.K., umaabot na sa 90 porsiyento ang nakakatanggap ng bakuna. Habang ang U.S. ay nag-uulat ngayon ng kahirapan upang punan ang mga bakanteng appointment sa bawat estado, umaasa siya na ang sitwasyon sa katabing bansa ay maihahalintulad sa Canada.

Sana matuto tayo mula sa karanasang ito, sabi niya.

PANOORIN | Nagsisimula na ang U.K. sa pagtanggal ng mga restriksyon sa COVID-19:

Nagsisimula na ang U.K. sa pagtanggal ng mga restriksyon sa COVID-19

Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, marami sa England ang masayang iinom sa patio sa Lunes habang sinisimulan nang paluwagin ang mga restriksyon sa lockdown. Pinapurihan ng gobyerno ang tagumpay ng kanilang programa sa bakuna, na nakapagbigay ng kahit isang dosis sa 32 milyong tao. 2:00

Katulad na katulad ng mataas na bilang ng pagbabakuna at dahan-dahan pagbubukas muli sa U.K., binanggit ni Tuite na ang Israel ay nag-aalok din ng mga aral — at sana — para sa mga Canadian.

Nakapagtala ang bansa ng pinakaraming bilang ng bakuna sa mundo, na may higit sa 10 milyong dosis ang naibigay at humigit-kumulang anim sa bawat 10 residente ang lubos nang nabakunahan ngayon.

Ang ginawa ng Israel ay, una sa lahat, mayroon silang mga restriksyon habang nagbabakuna sila, napababa nila ang bilang ng mga kaso, at pagkatapos ay dahan-dahan silang nagbukas muli, sabi ni Tuite. At sa tingin ko, iyan ang kailangang mangyari para maiwasan ang muling pagbabalik ng pandemya.

Gayunpaman, binigyang-diin ni Juni, na ang U.K., Israel, at U.S. ay hindi lang nakakalamang sa kanilang programa sa pagbabakuna, ngunit humarap din sa napakaraming bilang ng impeksiyon sa maraming yugto sa pandemya, kumpara sa Canada. Ang mga populasyong ito ay maaaring may mas mataas pa na antas ng immunity, salamat sa maraming taong nahawaan bagong inilabas ang mga bakuna.

Ibig sabihin nito na ang mga Canadian, at ang mga gumagawa ng patakaran lalo na, ay kailangang maging maingat sa muling pagbubukas nang dahan-dahan, babala niya, at hindi dapat mag-akala na masusunod natin ang takdang panahon ng ibang mga bansa.

Ang pagkakaroon ng napakalaking bahagi ng mga taong nabakunahan, at saka [mababang] bilang ng kaso, at saka ang mga hakbang na ipinatutupad upang protektahan ang mga tao, ay magreresulata sa muli nating pagbubukas.

Para basahin ang buong Pangalawang Opinyon na newsletter tuwing Sabado nang umaga, mag-subscribe sa pamamagitan ng pag-clicking dito (bagong window).

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Lauren Pelley (bagong window)