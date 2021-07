Nakikipagbuno kung paano makipagkamay nang virtual, naghahanda na ang mga partido para sa showdown sa halalan

Pinapalakas ng tatlong pangunahing partido ang kanilang mga makinarya sa halalan, kahit na iginigiit nila na nais nilang umiwas sa pangangampanya.

Ang mga Liberal, Conservative at New Democrats ay kumikilos na nang maaga para sa potensiyal na halalang pederal sa taong ito, nangre-recruit ng mga kandidato, nagsasanay ng mga boluntaryo at nakikipagbuno kung paano halikan ang mga sanggol at makipagkamay nang virtual sa mundong nililimitahan ng pandemya.

Dahil sa kawalang katiyakan ng COVID-19 ang bawat partido ay nagkukumahog na makalikom ng pondo at sinusuyo ang mga magiging nominado habang nakabitin sa ere, napilitang magplano ng mga mangyayari para sa isang halalan na ang tiyempo sa ilalim ng minoryang gobyernong Liberal ay nananatiling hindi alam.

Ang mga Conservative ang nauna sa ilang mga hakbang, kabilang ang pangangalap ng pondo, nominasyon at digital na paghahanda.

Sinabi ng partido na nakalikom ito ng $8.5 milyon ang pinakamalaki sa unang tatlong buwan ng taon — isang napakalaking halaga na higit sa dalawang beses ng laki ng anumang huling tatlong buwan ng kahit anong partido — at nagnomina na ng 197 kandidato, kabilang ang mga kasalukuyang nanunungkulan. Inihanda rin nito kung anong tinatawag ni communications director Cory Hann na state-of-the-art broadcast studio sa isang ballroom sa Westin hotel sa downtown Ottawa na mayroong stage lights, maraming camera at napakalaking background screen.

Si Conservative Leader Erin O'Toole sa isang event sa Ottawa noong nakaraang buwan. Sinabi ng partido na nakalikom ito ng $8.5 milyon ang pinakamalaki sa unang tatlong buwan ng taon — isang napakalaking halaga na higit sa dalawang beses ng laki ng anumang huling tatlong buwan ng kahit anong parti Litrato: Adrian Wyld

Nagpapahintulot ito sa atin na ipakilala ang lider sa buong mundo, sa pamamagitan man ito ng Zoom meeting o isang live stream o mga press conference, sabi ni Hann.

Ang Tory na badyet sa halalan na $30 milyon ay nangunguhulugan din na si Erin O'Toole, ang lider ng partido, ay maaaring gumastos hangga't gusto niya upang libutin ang bansa para mangatal ng kanyang mensahe, paisa-isang basement ng simbahan lang, kapag pinahihintulutan ito ng mga hakbang sa pampublikong kalusugan.

Nagiging mas mahalaga ang online na paglilingkod

Para sa mga New Democrat, ang ground zero ay isang basement.

Si Jennifer Howard, ang direktor ng kampanya at punong kawani ng NDP Leader na si Jagmeet Singh, ay inilalaan ang kanyang mga araw sa kalaliman ng kanyang bahay sa timog Ottawa kasama ng aking maraming charger at earbud at mga tatlong basket ng labada na kailangan ko pang tupuin.

Tulad ng ibang mga partido, ang NDP ay nagpaplano ng mas mabigat na pokus sa pangangampanya sa online at sa social media advertising, na kayang i-micro-target ang mga botante ayon sa edad at lokasyon para mas masulit ang pera.

Inaayos ni NDP Leader Jagmeet Singh ang kanyang webcam bago inanunsiyo ang kampanya na bisitahin ang kabataan at kanilang batang pamilya sa isang news conference sa Montreal noong Marso. Litrato: Ryan Remiorz

Nakipagpulong ang mga opisyal ng partido sa mga strategist na tumulong kay U.S President Joe Biden sa kanyang kampanya sa nakaraang taon, pati na ang mga organizer mula sa British Columbia hanggang sa New Zealand upang kumuha ng mga aral mula sa mga halalan na sinasakmal ng COVID-19.

Nananatiling problema ang morale sa lahat ng panig. Sabi ni Howard na umaasa siya na ang kanyang partido ay magkakaroon ng pagkakaibigan sa mga ordinaryong mamamayan nang walang sementadong headquarter o inuman sa gabing malalim at impormal na pag-uusap.

Gagawin mo ito dahil naniniwala ka sa isang bagay, ngunit mayroon ding magandang sosyal na elemento rito, sabi niya tungkol sa pangangampanya bago ang COVID.

Mayroong magdadala ng donut sa dulo ng mahirap na gabi, at uupo ka lang at magkuwento tungkol sa pulitika. At kapag nasa bahay tayong lahat at ginagawa ang ating trabaho, mapapalampas mo ito.

Upang magkaroon ng diwa ng pagkakaisa, lumikha ang NDP ng tinatawag ni Howard na virtual na tanggapan ng kampanya. Inilunsad noong nakaraang buwan, ang pribadong Team Jagmeet Facebook group ay nagpo-post ng mga gabay kung paano gumawa ng digital na promosyon at masiglang mensahe mula sa mga online organizer para ipakalat ang orange gospel.

Nilalayon din ng partido na mamuhanan sa galing ni Singh sa social media, na makagpagbibigay ng simple at marahang mensahe tungkol sa pulitika na ipapalabas sa Innstagram at TiktTok. Kasalukuyang post ng 42 taong gulang na pulitiko na sumasayaw ng hip-hop sa Montreal square at itinatali ang kanyang buhok na parang mandirigmang Sikh, bahagi ng isang pagsisikap na gumawa ng emosyonal na koneksiyon sa mga digital na katutubo.

Maaaring hindi posibleng gawin ang bahay-bahay na pangangampanya sa ilang bahagi ng bansa, na siyang pinakainaasahan ng kampanya ng NDP, sabi ni NDP national director Anne McGrath, na pumuna na ang mga lider na nasa social media ay maaaring nakapakahalaga.

Pagpili ng mga nominasyon

Hinirang ng NDP ang 65 kandidato, na may 33 higit pang petsa ng nominasyon na nakaiskedyul bago ang katapusan ng Hunyo. Nakakuha ang partido ng $22 milyong utang upang patatagin ang badyet sa halalan na $24 milyon, sabi ng mga opisyal, na umaasang makikinabang pagkatapos umalis sa puwesto noong 2019 at 2015..

Pinangalanan ng Greens ang limang kandidato, kabilang ang lahat ng tatlong MP at si Leader Annamie Paul, na nananatiling walang puwesto sa House of Commons. Sinabi ng partido na nakatanggap ito ng higit sa 200 aplikasyon, na may ilang 20 malamang na kandidato ang tinitingnan sa ngayon.

Hinirang ng Liberals ang 152 kandidato — 129 ang kasalukuyang nanunungkulan — sa linggong ito pa lang. Apat sa kasalukuyang nanunungkulan ang nagsabi na ayaw na nilang muling mahalal, kabilang bigatin sa pag-oorganisa at ministro ng gabinete na si Navdeep Bains, ang kapwa-tsirman ng kampanya ng Grit.

Umaasa ang Liberals na makakatayo sila gamit ang kanilang relatibong popularidad, sa kabila ng mahinang pagbibigay ng bakuna sa COVID-19 at malawak na pagitan sa pangangalap ng pondo gamit ang mga Tory, na ang suporta ay malakay partikular sa mayaman sa botanteng Ontario, ayon sa kasalukuyang mga survey.

Isang pambansang kombensiyon sa huling buwan ang naging tanda ng pinakamalaking pagtitipon ukol sa patakaran sa kasaysayan ng partido, na may higit sa 4,000 nagtitiwala ang dumala nang virtual. Higit sa kalahati ang unang-beses na dumalo, at ang siglang iyon ang masidhing nagtulak sa kanilang bagong paglahok bilang aktibong mga miyembro, sabi ng tagapagsalita partido na si Braeden Caley.

Bumalik din ang political telemarketing, dahil milyung-mliyong Canadian ang nasa bahay sa umaga.

Ang virtual na pagkilos katapusan ng linggo ng Liberals — ang ika-12 simula noong huling tagsibol ang naganap noong Sabado — nagtalaga ng mga boluntaryo ng Grit upang tawagan ang mga residente sa higit sa 200 komunidad. Sa panahon ng tawag, nakipag-usap ang mga canvasser sa mga matatanda, nangumbinsi ng mga kapitbahay at humingi ng feedback tungkol sa patakaran o pakikilahok sa napipintong kampanya.

Balik sa kanyang basement, iniwan ni Howard ng NDP ang kanyang screen at ibinaling ang pansin sa mga tulip at daffodil na namumukadkad sa kanyang bakuran.

Maaaring humusay na ang mga instrumento sa kampanya, sabi niya, ngunit ang mga matagal nang ginagamit sa pulitika — pakikipag-ugnayan sa mga botante, pakikinig sa kanilang problema, pagiging aktibo sa baba — ay ganoon pa rin.

Paano tumutugon ang mga Canadian sa ganoong mga pagsusumamo, makabago man o makaluma, ay malalaman sa petsang hindi pa tukoy.

