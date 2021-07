Kinakailangan na ngayon ang pagsasanay sa sekswal na pag-atake para mga bagong hukom na hinirang ng pederal

Ang matagal nang hinihintay na panukalang-batas na nag-aatas sa mga bagong hukom na sumailalim sa pagsasanay hinggil sa sekswal na pag-atake at systemic na rasismo bago sila hirangin sa puwesto ay naging batas.

Nakatanggap ng Bill C-3 ng pagsang-ayon ng reyna noong Huwebes pagkatapos ng unang pagbabasa sa Senado.

Nagsasabi ang panukalang-batas na ito ng malakas na mensahe sa mga nakaligtas sa sekswal na pag-atake at sa lahat ng Canadian: Makakaasa kayo na ang ating sistema ng hustisya ay tatratuhin kayo nang patas ay may paggalang ... [at] ang mga kaso ng sekswal na pag-atake ay diringgin nang walang bahid ng mga haka-haka at diskriminasyon. Sinabi ni Justice Minister David Lametti sa French sa isang press conference noong Biyernes.

Ang batas ay magkakaroon ng malaking epekto kung paano maghihirang ng mga hukom ang pederal na gobyerno at kung paano pangangasiwaan ang mga kaso ng sekswal na pag-atake sa Canada.

Narito ang kailangan mong malaman.

Ano ang gagawin ng panukalang-batas?

Gagawa ang panukalang-batas ng ilang pagbabago sa Judges Act and the Criminal Code.

Inaatas nito na ang lahat ng hukom ng hinirang ng pederal ay sumang-ayon sa patuloy na edukasyon hinggil sa batas sa sekwal na pag-atake at ang nakapalibot na kalagayan ng lipunan, na kinabibilangan ng systemic na rasismo at systemic na diskriminasyon.

Ang inaatas ay naikakapit lamang sa mga hukom na hinirang sa mga sa probinsya at mataas na hukuman ng teritoryo — ang pinakamataas na antas ng pamprobinsya o panteritoryong hukuman. Hinahawakan ng mga hukom na ito ang pinakamalalang mga kasong kriminal at sibil at may kapangyarihan na repasuhin ang mga desisyon ng mga pamprobinsya at panteritoryong hukuman.

Panukalang-batas na nag-aatas sa mga bagong hukom ng pederal na tumanggap ng pagsasanay sa sekswal na pag-atake ay naging batas na sa wakas.

Ang pagsasanay ay gagawin bilang mga seminar na ibibigay ng Canadian Judicial Council (CJC) — isang independiyenteng katawan na nangangasiwa sa hudikaturang pederal — at sa National Justice Institute, isang organisasyon na nagbibigay ng programang edukasyonal para sa mga hukom.

Inuutos ng batas na gawin ang mga seminar pagkatapos ng konsultasyon sa mga nakaligtas sa sekswal na pag-atake at sa kaugnay ng mga organisasyon. Inaatasan din nito ang CJC na iulat sa justice minister ang nilalaman ng mga seminar na ibinibigay nito kada taon, at ilang hukom ang dumalo sa bawat isa.

Binabago ng bagong batas ang Criminal Code upang atasan ang mga hukom na irekord ang kanilang mga dahilan o isulat kapag naghahatol sila sa mga kaso ng sekswal na pag-atake.

Paano ito nabuo?

Ang Bill C-3 ay iminodelo sa panukalang -batas ng isang pribadong miyembro na orihinal na ipinakilala ng Conservative cabinet minister na si Rona Ambrose, na nanunungkulan din bilang interim Conservative na lider matapos magbitiw ni Stephen Harper bilang lider ng partido.

Bago bumaba bilang MP noong 2017, ipinakilala ni Ambrose ang Judicial Accountability Through Sexual Assault Law Training Act.

Sinabi ni Ambrose na ang panukalang-batas ay kinakailangan matapos ibunyag ng sunud-sunod na mga kaso na alam na alam ng madla na maraming hukom ang sumusunod sa mga lumang paniniwala tungkol sa kababaihan na nakaranas ng sekswal na karahasan.

Sa isang kaso, ang dating hukom sa Federal Court na si Robin Camp ay binatikos dahil sa ginawa niyang komento sa panahon ng isang paglilitis sa sekswal na pag-atake noong 2014 sa Calgary.

'Umiyak ako nang labis at nagdiwang kasama ng mga taong nagsikap nang husto' Auteur Rona Ambrose

Ipinapakita ng mga naisulat na pahayag mula sa paglilitis na si Camp, na siyang hukom sa pamprobinsyang hukuman noon, ay tinawagan ang nagrereklamo, na walang tirahan at 19 na taong gulang sa panahong iyon ng diumanong pag-atake, at maraming beses naman ang akusado . Sinabihan niya rin ang babae na minsan magkasama ang sakit at pakikipagtalik at sinabing, Bakit hindi mo na lang ipasara ang iyong ari?

Bumaba si Camp mula sa Federal Court noong Marso 2018 matapos irekomenda ng CJC na tanggalin siya sa puwesto.

Matapos maipasa ang panukalang-batas, sinabi ni Ambrose sa CBC News na dahil sa ganoong mga pangyayari mas malamang na hindi isuplong ng mga babae ang sekswal na pag-atake sa mga awtoridad.

Dapat nating asahan na iyong mga taong hinirang natin sa puwesto ay lubos na mahusay sa batas kapag sila ay nangangasiwa ng mga paglilitis, sabi niya.

At dapat makaalinsabay din sila sa pagsasanay na tungkol sa mga pamantayan at pinahahalagahan sa lipunan. Kaya kabilang diyan ang pagsasanay sa di-namamalayang pagkiling, kung paano nila tinatrato ang mga tao sa silid-hukuman [at] ang uri ng pananalita na ginagamit sa hukuman.

Sinabi ni Ambrose sa Power & Politics (bagong window) ng CBC News Network noong Biyernes na ang layunin ng batas ay bumuo ng kumpiyansa sa sistema ng hustisya para marami pang biktima ng sekswal na pag-atake ang maglalahad ng kanilang kuwento.

Maliit na bahagi ito ng palaisipan ngunit ipinapakita nito na kaya nating baguhin ang ating institusyon at sa ngayon iyan ay isang bagay na sa tingin ko ay iniisip nating lahat, sabi ni Ambrose sa panauhing host na si David Cochrane.

Talagang malabo ang ating mga institusyon. Iniisip natin ang tungkol sa mga sundalo, iniisip natin ang tungkol sa RCMP, iniisipin natin ang tungkol sa hudikatura.. Kailangan natin ng higit pang transparency, kailangan nating magtulungan upang baguhin ito at ang edukasyon at pagsasanay ay mahusay na paraan para magawa ito.

Bakit masyadong natagalan bago ito naging batas?

Naipasa ang panukalang-batas ni Ambrose sa House of Commons noong Mayo 2017 na may suporta ng dalawang partido bago maigapos sa Senado nang dalawang taon. Namatay ito sa order paper nang mawala ang lahat ng nasa parliyamento noong pederal na halalan sa 2019.

Ang panukalang-batas ay unang hinawakan ng Independent at Liberal na mga senador, na nangatuwiran na ito ay makakasira sa konstitusyonal na simulain ng hudisyal na kalayaan. Ngunit ang mga susog sa Senado sa komite ng mga gawaing legal ay lumalabas na nakatutugon sa mga ikinababahalang iyon.

Sa kalaunan, ginamit ng mga Conservative senator ang mga proseso para ubusin ang oras (bagong window) sa ilang mga panukalang-batas ng pribadong miyembro sa dulo ng sesyon ng parliyamento sa tag-init sa 2019 — kabilang ang panukalang-batas ni Ambrose at ng isang na naglalayong tiyakin na ang mga batas pederal ay kasuwato ng United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

Sa isang panayam sa National Post (bagong window) noong Hunyo 2019, inakusahan ni Ambrose ang dati niyang mga kasamahan sa Red Chamber sa paglalaro ng mga laro sa pulitika sa pamamagitan ng pag-aantala sa pagpasa ng panukalang-batas.

Ipinakilala ng gobyernong Liberal ang Bill C-3 noong Oktubre 2019 matapos bumuo ng gobyerno ng minorya kasunod ng halalan. Dumiretso ito sa Kapulungan noong Nobyembre at naipasa ng Senado ang walang binago noong Huwebes.

Maaari mong panoorin ang buong episodes ng Power & Politics sa CBC Gem, ang streaming service ng CBC (bagong window).

Mga pagwawasto