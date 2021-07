Tinutugunan ng panel ang rasismo at imigrasyon sa hilagang Ontario

Lumiliit ang puwersa ng paggawa sa Hilagang Ontario.

Sa Greater Sudbury, sinabi ng Northern Policy Institute na 36,000 katao ang magreretiro sa susunod na 15 taon, ngunit 25,000 katao lamang ang magiging available upang mapalitan sila.

Ang isang paraan na sinusubukan ng mga gobyerno na punan ang puwang na ito ay sa pamamagitan ng imigrasyon.

Ang programang Rural at Northern Immigration Pilot (RNIP) ay isang inisyatiba ng pederal na pamahalaan na nagtataguyod ng mga manggagawang imigrante sa Hilagang Ontario.

Sinabi ng mga opisyal sa programa na ito ay magiging matagumpay lamang kung ang mga imigrante ay komportable at susuportahan sa kanilang bagong tahanan.

Si Enrique Paraco, opisyal ng pagbuo ng imigrasyon sa Sudbury, ay nag-host ng isang talakayan sa panel tungkol sa mga hamon ng rasismo sa hilaga.

Si Hediyeh Karimian, isa sa mga panelista, ay nagsabi na kakailanganin ang higit pa upang matugunan ang rasismo kaysa isa pang patakaran.

Ang pagbabago sa isang sumalubong na rehiyon para sa mga bagong dating, sinabi ni Karimian, ay magsasangkot ng pagsisikap mula sa lahat sa komunidad.

Ang bawat isang tao, mula sa pagkabata hanggang sa pinakamatanda sa komunidad ay may tungkulin sa pagharap sa sistematikong isyu dahil daan-daang taon na ng sistema, aniya.

Upang matanggal namin ang sistemang iyon, lahat tayo ay may tungkulin sa pag-alis nito bilang mga taong may kulay, bilang mga miyembro ng pamayanan ng BIPOC. Hindi pwedeng tayo lamang ang tumutulak.

Kailangan mong magtulak mula sa loob palabas, hindi lamang mula sa labas papasok.

Ngunit, aniya, sa hilagang Ontario ay may mga pagkakataon pa rin para sa mga naghahanap sa kanila. Ang kalsada ay puwedeng maging isang maliit na matalbog para sa kanila, sa ilang mga kaso.

Sa tingin ko ito ay isang paksa ng networking at pagkilala sa mga tao, aniya. Ngunit kung wala ka nang tamang mga suporta sa paligid mo, ito ay maaaring napaka mapaghamon upang makahanap ng mga pagkakataon.

Sa isang pag-iisip sa maliit na bayan kung saan hindi ka kilala ng mga tao, hindi ka nila kukunin kung kinakailangan, o kailangan mong palitan ang iyong pangalan... kaya't hindi binabasa ang iyong resume bilang Hediyeh, binabasa ito na 'Heidi' o katulad non.

Sakit iyon sa puso para sa karamihang tao na dumaraan sa kalsadang iyon- Auteur Wayne Neegan, Constance Lake First Nation

Si Wayne Neegan, isang opisyal sa pakikipag-ugnayan sa komunidad mula sa Constance Lake First Nation, ay nagsabi na ang mga komunidad ay gumagawa ng kanilang makakaya upang akitin ang kabataan, hindi palaging may tagumpay.

Sa palagay ko sinisikap ng mga komunidad na gumawa ng mga pagkakataon para sa paglago at subukang maghangad sa iba't ibang mga trabaho na maaaring magamit, aniya ni Neegan. Kung titingnan natin ang mga mag-aaral na pumupunta sa mga unibersidad o kolehiyo, marami sa kanila ang may posibilidad na mahulog sa lugar ng mga may kasanayang mga kalakal, higit pa sa mga pamantasan

Nararamdaman ko na kapag nakuha nila ang mga kredensyal, sertipiko o kung ano pa man ito, hindi nila nais na umuwi dahil ang trabaho ay may kaugalian at ang mga pagkakataon ay labis kakaunti.

Sa hilagang Ontario, sinabi ni Neegan, ang mga trabahong iyon ay madalas na nasa industriya ng paggawa, at ang mga tao ay hindi nakakakuha ng pagkakataon na itaas ang baitang sa mga langaran.