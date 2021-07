Maraming puwang para sa mga presyo ng bahay sa Canada na tataas dahil ang mga singil ng interes ay nananatiling mababa

Sa kung ano ang bumubuo bilang isang labanan para sa talento sa pandemya, ang isang kumpanya sa Ontario ay may planong magamit ang hindi pagkakali sa pananabik ng Canada upang makapunta sa merkado ng pag-aari na may pamamaraan upang makaakit at mapanatili ang mga batang empleyado.

Ang mga numero ng trabaho tuwing Biyernes ay magbibigay sa atin ng mas mahusay na ideya kung kinakailangan ang insentibo, ngunit sinabi ng Crozier Consulting Engineers na nag-aalok ito sa mga bagong empleyado ng $20,000 upang gawing mas madaling labanan ang kanilang paraan patungo sa isang sobrang init na merkado ng real estate na tumanggi lamang mamatay.

Makakakuha tayo ng pagbasa sa estado ng pambansang merkado sa susunod na linggo kapag ang Canadian Real Estate Association ay lumabas na kasama ang pinakabagong datos sa muling pagbebenta ng mga bahay, ngunit ang insentibo sa pabahay ng Crozier ay isang piraso lamang ng balita sa linggong ito na nagpapakita — upang pakahuluganan sa ibang pangungusap si Mark Twain — ang mga ulat tungkol sa pagkamatay ng pabrika ng pabahay ay labis na pinalaki.

Nakita namin mismo ang pagtaas ng pangangailangan para sa pagpapaunlad ng tirahan at mga nakakabigong mga sitwasyon na nahanap ng aming mismong mga empleyado, tulad ng matinding labanan sa pag-bid, kapag sinusubukang bilhin ang kanilang unang tahanan sa merkado ngayon, sabi ni Nick Mocan, pangulo ng kumpanya na nakabatay sa Collingwood, Ont.

Pagnanakaw ng merkado

Bago ka magmadali upang ilagay ang iyong pangalan, ang ilang mga kundisyon ay naangkop — tulad ng mga nasabing alok na laging sinasabi sa fine print — kasama na ang pamamaraan ay para lamang sa mga mamimili sa unang pagkakataon.

Katulad ng programang pederal na First Time Home Buyer Incentive, na inihayag sa badyet ng 2019, ito ay uri ng tumutulong na mapalakas ang paunang bayad para sa mga tao, karamihan sa kanila ay bata, nahihirapan na makakuha ng sa isang dog-eat-dog real estate na merkado. Pinakabagong datos mula sa pederal na pamamaraan na iyon ay ipinapakita na halos 11,000 katao ang nag-apply para sa ibinahaging mga sangla sa equity, na kumakatawan sa higit sa $200 milyong suporta ng homebuyer.

Ang mga presyo ng bahay sa Collingwood, Ont., ay patuloy na tumataas habang ang mga tao mula sa mas malalaking lungsod ay naghahanap ng abot-kayang real estate — na ginagawang mas mahirap para sa mga lokal na residente na pumasok sa merkado. Ang isang kumpanya ng engineering sa bayan ay nag-aalok sa mga bagong empleyado ng $20,000 upang mas madali silang makabili ng bahay. Litrato: Don Pittis/CBC

Ngunit mula man sa isang employer o mula sa gobyerno, habang ang mga nasabing insentibo ay nagbibigay ng isang bentahe sa mga indibidwal na tatanggap, sa pangkalahatan ay nag-ipon lamang sila ng isang mainit na merkado na tila ayaw lumamig.

Hindi talaga ito nakakagulat sapagkat ang gastusin sa paghiram ay mababa pa rin, aniya ni Samantha Brookes, CEO ng Toronto brokerage firm Mortgages of Canada. At hangga't mananatiling mababa ang gastusin sa paghiram, palagi kang magkakaroon ng maraming aktibidad sa merkado.

At walang tanong na mananatiling mababa ang mga singil ng interes. Para sa mga umaangkop sa pamantayan, ang mortgage broker na Ratehub.ca sa linggong ito ay nagdeklara ng isang bagong mababang tala para sa isang limang taong sangla ng variable rate na 0.98 porsyento. Sa singil na iyon, ang isang milyong-dolyar na bahay ay gagastusan ka ng $10,000 sa isang taon na interes.

Hindi nakakabigla na ang Toronto Regional Real Estate Board (TRREB) ay umangat sa 2021 forecast sa taong ito. Dati ang lupon, na sumasakop sa mga pag-aari sa Kalakhang Lugar ng Toronto, ay hinulaang mayroong 105,000 na mga transaksyon na may pamantayan na presyo ng pagbebenta na $1.025 milyon. Nadagdagan na ngayon ang pananaw sa 115,000 pagbebenta sa mga presyo sa pamantayan na $1.070 milyon.

'Patuloy na kakulangan ng imbentaryo'

Gayunpaman, ang pinakabagong mataas forecast ay batay sa isang pambihirang takbo ng mga benta sa simula ng taon — at ang pagbebenta ngayon ay inaasahan na tumakbo sa ibaba mga antas ng rekord, inihayag ng grupo noong Martes. Sinabi na, inaasahan ng TRREB market analyst na si Jason Mercer na ang kakulangan ng mga bahay sa merkado ay mananatiling mataas ang presyo.

Ang isang patuloy na kakulangan ng imbentaryo sa karamihan ng mga segment ng merkado ay panatilihin ang kumpetisyon sa pagitan ng mga mamimiling malakas, na nagreresulta sa isang pamantayang presyo ng pagbebenta na higit sa $1 milyon hanggang sa katapusan ng 2021, aniyaa ni Mercer sa isang pahayagan na nag-anunsiyo ng pinakabagong datos.

Tulad ng mga istatistika mula sa Real Estate Board ng Greater Vancouver sa linggong ito, ang mga pagbebenta ay mas mababa sa buwan sa buwan sa Toronto. Ngunit ipinapakita ng datos ng Vancouver na malakas pa rin sila sa iba pang mga hakbang. Ang pagbebenta sa Metro Vancouver ay umabot ng higit sa 50 porsyento mula sa kailaliman ng pandemya, ngunit higit na makabuluhang mas mataas sila ng 18 porsyento kaysa sa karaniwang 10 taon para sa buwan ng Hunyo.

Ayon sa istatistika na inilabas ng Real Estate Board ng Greater Vancouver ngayong linggo, ang mga pagbebenta ng bahay noong Hunyo ay bumaba ng 11.9 porsyento mula Mayo. Ngunit sila ay 18 porsyentong mas mataas kaysa sa 10-taong pamantayan para sa buwan ng Hunyo. Litrato: Evan Mitsui/CBC

Ang debate ay nagpatuloy kung ang patuloy na diluryo ng pagbili, hinihimok ng mababang singil ng interes, ay kailangang kontrolin ng mas mahigpit na mga regulasyon upang maiwasan ang isang bula na puputok sa sandaling magsimulang tumaas ang mga singil ng interes.

Ngunit kung ang Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC), ayon sa kaugalian, ang pinakamalaking insurer ng pagsangla ng bansa, ay inaasahan na gamitin ang balabal nito upang makontrol ang merkado, na nabaligtad sa linggong ito — isa pang potensyal na pagpapalakas sa merkado.

Inihayag ng ahensya ng pabahay noong nakaraang tag-init na binalak nitong itaas ang mga pamantayan ng underwriting upang mangailangan ng mas mataas na mga marka ng kredito, babaan ang mga panumbasan ng utang at isang pagbabawal sa paghiram ng pera para sa isang paunang bayad kung mag-i-insure ito ng pautang sa isang tao.

Para sa mga hindi nakakaalam, pinoprotektahan ng insurance ng pautang ang nagpapahiram, hindi ikaw, ang humihiram ng pautang. Sa pamamagitan ng pag-angat ng mga pamantayan nito, inaasahan ng CMHC na mag-tuon sa isip ng mga bangko at iba pang nagpapahiram, pinipilit silang magpahiram lamang sa mga malamang na mag-default sa isang pag-urong sa hinaharap.

Kompetisyon sa pribadong sektor

Ngunit sa linggong ito, inihayag ng ahensya ng gobyerno na bumabalik ito sa dating mas mababang pamantayan matapos ang mga pribadong insurer na Canada Guaranty at Genworth, na ngayon ay tumatakbo sa ilalim ng pangalang Sagen, ay nabigong sundin ang usapin. Kaya't ang mga nanghiram ay simpleng lumipat mula sa CMHC patungo sa mga pribadong kakumpitensya nito, na nagreresulta sa isang pagsaksak sa pagbabahagi ng merkado ng ahensya ng pederal.

Nagpapatuloy ang isang debate kung ang sanhi ng pagtaas ng presyo ay ang kakulangan sa pabahay o kung — tulad ng babala ng gobernador ng Bank of Canada na si Tiff Macklem — ito ay lalong pinaparami ng isang pagmamadali upang bumili ng mga pag-aari upang samantalahin ang kanilang tumataas na halaga bilang pagbabalik sa iba pang ligtas na pamumuhunan na hindi dumadaloy.

ANALISIS (bagong window)

Ang galit sa plano ng developer na bumili ng mga bahay na pang-solong pamilya ay nagsisiwalat ng isang pag-aayos ng Canada (bagong window)

Mula sa kanyang karanasan, ang Brookes ng Mortgages ng Canada ay isa sa mga naniniwala na ang merkado ay hindi bababa sa bahagyang hinimok ng mga bagong Canadian na nakakarating sa baitan ng pag-aari, ngunit nakikita niya ang pagtatapos ng pagtaas ng mga presyo.

Hindi ito magpapatuloy, Kaya kong mag-garantiya sainyo ng ganon, aniya. Dahil sa ilang mga punto, ang mga merkado ay kailangang magbagsak, at mangyayari iyon sa sandaling magsimulang tumaas ang mga singil.

Ngunit sa kompanya ng engineering ng Collingwood, sinabi ni Nick Mocan na ang insentibo ng real estate ng kumpanya ay nagbabayad, na pinapayagan ang mga empleyado na makahanap ng isang lugar na matitirhan na malapit sa bayan sa halip na maglakabay ng matagal. Sa ngayon, siyam na empleyado na ang nakatanggap ng benepisyo, at sigurado siyang nagbibigay inspirasyon ito sa katapatan. Ang iba pang mga kumpanya na nakatingin sa paghahanap at nagpapanatili ng tauhan ay maaaring kumuha ng tala.

Ang interes sa halip ay napakalaki, aniya ni Mocan

