Lumalaban ang refugee claimant na nag-aalaga ng matatanda sa Quebec care home sa panahon ng pandemya sa pagpapa-deport

Habang marami nang flights ang nagbukas muli, ang refugee claimant na nagpakahirap sa tatlong long-term care home sa kasagsagan ng pandemya ay nababahalang siya ay mapa-deport.

Si Mamadou Konaté ay nag-aayos at naglilinis ng mga silid ng matatandang pasyente sa Montreal na nasuring positibo sa COVID-19. Nahawa siya ng sakit noong mga huling linggo ng Abril April 2020 habang nagtatrabaho.

Subalit kahit nakipag-ugnayan ang probinsya sa pederal na pamahalaan upang igarantiya ang paninirahan sa maraming asylum seeker na nagtatrabaho sa mahirap na sitwasyon ng long-term care home sa Quebec, humaharap si Konaté sa pagpapa-deport sa oras na payagang muli na magbukas ang mga paliparan.

Kaming mga migrante na tumulong sa bansang ito ay nananatiling nakalutang … diba’t hindi naman sapat ang naging kabayaran namin nitong pandemya? Marami sa amin ang naging biktima ng COVID-19, ang sabi ni Konaté sa mga tao na nagtipon-tipon sa harap ng opisinang sasakyan ng Punong Ministro na si Justin Trudeau sa Crémazie Boulevard sa Montreal noong Martes ng umaga.

Maayos kaming magtrabaho, ngunit hindi sapat upang makamit ang dignidad.

Pagkatapos maghirap sa long-term care home ng Quebec, ang migrante mula sa Ivory Coast ay napapaharap sa deportasyon

Si Konaté ay inaresto noong nakaraang taon pagkatapos subukan niya at ng kanyang abogado na mag-apply para sa residency at manatili sa kabila ng deportasyon dahil sa makatao at madamaying batayan.

Pinalaya siya mula sa selda ng imigrasyon noong taglagas sa piyansang $7,000 sa kundisyon ng pagbabawal sa kanya na magtrabaho.

Bago ang lahat ng iyan, nagtago si Konaté. Ang una niyang aplikasyon sa refugee ay napag-alamang hindi katanggap-tanggap dahil sa hindi malinaw na seksyon ng Batas ng Imigrasyon sa Canada na nagsasad na sinumang lumahok sa pagpapatalsik ng pamahalaan ay hindi maaaring manirahan sa Canada.

'Isang modelong imigrante'

Pinuntirya siya ng Artikulo 34 ng batas sa talagang hindi makatarungang paraan," saad ng abogado ni Konaté na si Stewart Istvanffy.

Isa siyang modelong imigrante. Nabibilang siya sa kanyang bansa, subalit ginawa nila siyang hindi katanggap-tanggap dahil sa kanyang pakikibahagi sa sibil na digmaan sa Côte d'Ivoire 20 taon na ang nakakaraan at ito ay lubhang hindi patas.

Tinawag ni Istvanffy ang seksyon Batas ng imigrante na kakatuwang batas na hindi tumatanggap sa maraming tao.

Noong nakaraang taglagas, sinabi niya sa CBC News, " Talagang sugnay ito na hindi katanggap-tanggap para kay Nelson Mandela (bagong window)."

Sinabi ng abogado ni Konaté na si Stewart Istvanffy na ang seksyon ng Batas ng Imigrasyon kung saan ang kliyente niya ay napag-alamang hindi katanggap-tanggap para sa permanenteng paninirahan ay isang kabaliwang sugnay. Sa demokratikong bansa, dapat wala tayo nito subalit nasa batas iyan.' Litrato: Jean-Claude Taliana/CBC

"Sinumang lumahok sa paglaban sa Nazis ay hindi tatanggapin sa Canada sa ilalim ng sugnay na ito ng ating batas. Isa itong kahibanang sugnay. Sa demokratikong bansa, dapat wala tayo nito subalit nasa batas iyan."

Dumating si Konaté sa Quebec mahigit limang taon na ang nakakaraan at nagtrabaho sa ilang mahahalagang trabaho sa malalayong parte ng probinsya, tulad ng pagpuputol ng mga puno para sa Hydro-Québec at pagsaayos ng basura sa mga waste management centre bago makakuha ng trabaho sa long-term care home noong nakaraang spring.

Sa kabila ng lahat ng ginawa ni Konaté sa probinsya, hindi siya karapat-dapat para sa mag-apply sa programa ng permanenteng paninirahan sa Quebec para sa mga asylum seeker na nagtrabaho sa health-care sa panahon ng pandemya dahil sa kanyang hindi pagiging karapat-dapat na tanggapin sa ilalim ng pederal na Batas ng Imigrasyon.

Kahit na hindi siya ibinukod ng batas ng Canada, maliit ang kanyang tsansa. Maraming nagsasabi na ang saligan ng Quebec ay napakakipot, na nagbubukod sa maraming taong nasa front line noong unang pglaganap ng sakit.

Si Frantz André, na isang tagapagsulong ng mga asylum seeker ay naroon sa pagtitipon para kay Konaté. Sinabi niya na kakaunti lamang ang kilala niya na tinanggap ng programa para sa mga asylum seeker sa Canada na nagtrabaho sa health care sa panahon ng pandemya. Litrato: Jean-Claude Taliana/CBC

Si Frantz André na tagapagsulong at tumutulong sa mga asylum seeker para sa kanilang mga aplikasyon para sa paninirahan ay nagsabi na kakaunti lamang ang kilala niyang tao na tinanggap ng programa.

Sa ibang paraan, isang krimen na magkaroon ng maraming taong tumulong upang magligtas ng mga tao, na dapat ay karapat-dapat, at sa kasamaang-palad ay tinanggihan, saad ni André, na naroon din sa pagtitipon para kay Konaté sa labas ng opisina ni Trudeau.

Sinabi ng Immigration Ministry ng Quebec noong Martes na naisa-penal na ang 1,013 ng 1,355 aplikasyon sa programa, na gumantong sa pamamahagi ng 2,057 na sertipiko ng pagpili ng Quebec.

Ang sertipiko ng pagpili ay kasunduan sa pamahalaan ng Quebec sa Ottawa, na nagpapahintulot kung sino ang makakakuha ng permanenteng residency sa probinsya — ang pasya ay ganap na ipinapaubaya sa pederal na pamahalaan. Hindi malinaw kung ang 342 na aplikasyon ay tinanggihan o hindi pa napoproseso.

Sa kaso ni Konaté, sinabi ng tagapagsalita para sa Quebec Immigration Ministry na si Flore Bouchon na walang kapangyarihan ang Quebec na makialam sa kaso ng isang tao o pigilan ang pagtanggal ng kautusan laban sa kanila.

Sinabi ni Bouchon na ang pamahalaan ay sensitibo sa kanyang sitwasyon subalit hindi magkokomento upang maiwasan ang mga isyu ng pagiging kumpidensyal.

Nakipag-ugnayan din ang CBC News sa federal Ministry of Immigration and Refugees subalit wala pang natatanggap na sagot.

Kasama ang mga file mula sa Valeria Cori-Manocchio