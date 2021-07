Ang lambda COVID-19 variant ngayon ay kumakalat sa Canada — narito ang kailangan mong malaman

Maramihang mga pagkakaiba-iba ng virus pagkatapos ng COVID-19 ay kumakalat sa Canada, at ang lambda ay sumali na sa kanilang mga ranggo.

Habang ang isang maliit na bilang lamang ng mga kaso ay naiulat na sa buong bansa sa ngayon, ang mga opisyal ng kalusugan ng publiko ay binabantayan nang mabuti ang iba't ibang interes na ito na unang tinukoy sa Timog Amerika.

Kaya ano ang kailangang malaman ng mga Canadian tungkol sa lambda? Narito ang pinakabago:

Ano ang variant ng lambda?

Ang Lambda, o C.37, ay isa sa mga pinakabagong variant ng virus sa pagkatapos ng COVID-19, at iniuulat na ito sa Canada.

Ang mga unang sample ay natagpuan sa Peru noong Agosto 2020, ngunit itinuring lamang itong isang variant ng interes ng World Health Organization (WHO) noong kalagitnaan ng Hunyo

IKALAWANG OPINYON (bagong window)

Paano masisira ng mga bakuna ang mga variant at gawing permanente ang muling pagbubukas sa Canada (bagong window)

Ang Lambda ay naiugnay sa mga malalaking bilang ng paglilipat sa komunidad sa maraming bansa, na may pagtaas ng paglaganap sa paglipas ng panahon kasabay ng pagtaas ng insedenteng COVID-19, binabasa ang isang epidemiological na update mula sa WHO na inilabas noong Hunyo 15.

Gaano kalaganap ito?

Sa Canada, 11 kaso ng variant ang naiulat mula Hulyo 5, sinabi ng Public Health Agency ng Canada (PHAC) sa CBC News mula sa isang pahayag.

Ang PHAC ay nagsusubaybay nang maingat para sa maraming kaso at pananaliksik na nauugnay sa pagka-nakakahawa ng variant at pagiging epektibo ng mga bakuna laban dito, sinabi ng tagapagsalita na si Anne Génier.

Ang dalawang kamakailang natuklasang kaso ay sa Alberta at kapwa nakatali sa paglalakbay, sinabi ng mga opisyal sa kalusugan doon noong Miyerkules. (bagong window)

Ayon sa WHO, ang lambda ay naiulat din sa karamihang iba pang bansa.

Sa ngayon, tinatamaan nito ang Timog Amerika. Ang variant ay umuusbong sa mga bansa sa ibayo ng Peru tulad ng Ecuador, Argentina at Chile — at sa huli, kamakailan ay umabot ito ng higit sa isang katlo ng lahat ng mga sunud-sunod na kaso ng bansa.

Sinusuri ng isang manggagawa sa pangkalusugan ang isang pasyente sa specialized ward ng COVID-19 sa Honorio Delgado Hospital sa Arequipa, Peru, noong huling bahagi ng Hunyo. Litrato: AFP/Getty Images

Ano ang nagbibigay halaga sa pagbantay sa lambda?

Nagdadala ang Lambda ng isang bilang ng mga mutasyon, ayon sa WHO, na maaaring gawin itong mas madaling ilipat o lumalaban sa pag- neutralisa ng mga antibodies.

Mayroong mga mutasyon sa bahagi ng spike protein ng virus, na alam naming isa sa mga mahahalagang piraso ng virus, at ang mga mutasyon ay bahagyang naiiba kaysa ilan sa mga nakaraang pag-mutate na nakita namin, sabi ni Dr. Lucas Castellani , isang dalubhasa sa mga nakakahawang sakit sa Sault Area Hospital sa Sault Ste. Marie, Okt.

Batay sa sinabi, hindi natin alam ang ibig sabihin ng lahat ng ito.

IKALAWANG OPINYON (bagong window)

Sa ngayon, mayroong limitadong katibayan sa epekto ng mga pagbabago sa spike protein, itinala ng WHO, ngunit ang mga pangkat ng kalusugan ng publiko sa buong mundo ay umaasa na malaman ang higit pa tungkol sa kung paano gumana ang iba.

Binalaan din ni Dr. Anthony Chow, professor emeritus sa dibisyon ng University of British Columbia ng mga nakakahawang sakit, na ang pilay ay may potensyal na maging variant of concern.

"Ito ay lubos na nakakahawa, at ito ay naging isang palatandaan ng mga variant of concern — ang paraan ng kanilang pagkalat," aniya ni Chow.

Gumagana ba ang mga bakuna laban sa variant na ito?

Sa kabila ng maraming mutasyon nito, mayroong maagang katibayan na oo, malamang na maprotektahan ka ng mga bakuna mula sa pagkakaroon ng impeksyon ng lambda.

Ang isang kamakailan lamang na pag-aaral na batay sa laboratoryo sa U.S. — na na-publish sa online, ngunit hindi pa nasuri ng kapwa — ay nagpapahiwatig na ang mga bakuna na kasalukuyang ginagamit ay mananatiling proteksiyon laban sa variant ng lambda at ang monoclonal antibody therapy ay mananatiling epektibo.

Ngunit binigyang diin ng WHO na ang karagdagang mga pag-aaral ay nangangailangan pa rin na mapatunayan ang patuloy na pagiging epektibo ng mga bakuna.

Binigyang diin ni Chow ang pangangailangan para sa mga Canadian na patuloy na mabakunahan upang protektahan ang kanilang sarili hangga't maaari.

Ang mga nag-aalangan tungkol sa pagkuha ng kanilang mga bakuna, nagsisimula pa rin silang magkaroon ng pag-aalinlangan o pag-aalala tungkol sa mga epekto, aniya, ngunit ang tunay na pinsala mula sa impeksyon ng virus ay mas malaki kaysa sa anumang mga posibleng epekto.

Ang isang residente ng Toronto ay nakatanggap ng bakuna sa COVID-19 sa isang klinika sa pagbabakuna ng masa na ginanap sa loob ng Scotiabank Arena noong huling bahagi ng Hunyo. Binigyang diin ng mga dalubhasa ang pangangailangan para ng mga Canadian na patuloy na mabakunahan upang maprotektahan ang kanilang sarili hangga't maaari mula sa mga variant ng novel coronavirus na nagkakaso ng COVID-19, tulad ng lam Litrato: Cole Burston/The Canadian Press

Gaano dapat mag-alala ang mga Canadian?

Karamihan sa mga Canadian ay hindi dapat mag-alala tungkol sa lambda, sinabi ng mga eksperto sa CBC News — kahit papaano hindi pa.

Kung nabakunahan ka, sa palagay ko ay hindi ito masyadong nakakatakot, sabi ni Castellani. Binabago namin ang virus na ito mula sa isang nagdudulot ng matinding karamdaman, pagkamatay, at pagpapahina sa mga pasyente hanggang sa isa nang napapamahalaan.

Ngunit habang pinananatili ng bansa ang pagpapaluwag ng mga paghihigpit, binalaan niya ang ilang mga Canadian na magdadala sa kapahamakan ng pagkalat ng iba.

IKALAWANG OPINYON (bagong window)

Marahil ay makakakita tayo ng maraming kaso habang maraming tao ang naglalakbay, patuloy niya. Gayundin, binawasan namin ang mga paghihigpit sa hangganan sa ilang antas… halos imposibleng pigilan ang mga kaganapan sa paglilipat sa hinaharap na mangyari.

Si Jeffrey Joy, isang assistant professor sa dibisyon ng mga nakakahawang sakit sa departamento ng medisina ng University of British Columbia, ay sumang-ayon na wala pang dahilan para ma-alarma — ngunit binigyang diin din niya ang pangangailangang panatilihing subaybayan ito, at iba pa, mga variant ng virus.

Ang talagang kailangan nating gawin sa Canada ay ang pagtakda ng isang mahusay na sistema ng pagsubaybay sa molekula, upang makakilos tayo sa mga hotspot ng mga bagong variant habang lumalago ang mga ito sa Canada bago sila kumalat nang malaki sa populasyon, aniya.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Si Lauren Pelley ay isang mamamahayag sa CBC News na nakabase sa Toronto. Kasalukuyang sumasaklaw kung paano nakakaapekto ang pandemyang COVID-19 sa mga Canadian, sa Toronto at higit pa. Makipag-ugnayan sa kanya sa: lauren.pelley@cbc.ca