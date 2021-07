Bakit nangangahulugan na ang delta variant na 'nasa panganib' ang mga Canadian mula sa COVID-19 kumpara noon

Para sa mga Canadian na ganap nang nabakunahan, malapit nang maramdaman ang normal na buhay.

Subalit para sa mga taong naghihintay pa ng pangalawang dosis — o ganap na tinanggihan ang kanilang mga bakuna sa COVID-19 — maaaring maging kabilang ito sa pinakamapanganib na punto ng pandemya.

Dahil ang mga paparating na buwan ay panahon ng transisyon, di tulad ng anumang bagay na hindi pa natin nararanasan. Ang magandang balita: ang mga bilang ng kaso ay patuloy na bumababa kahit na tinanggal na ang mga paghihigpit. Ngunit, ang delta variant na mabilis makahawa ay patuloy na nagpapasiklab sa pagkalat ng sakit at nakakahawa sa mga taong hindi pa nababakunahan.

Sumusubok kami ng mga bagong paraan; hindi pa nakikita ng virus na ito ang populasyon na muling nagbukas, saad ng epidemiologist na si Caroline Colijn, ang Pangulo ng Canada 150 Research sa Mathematics para sa Ebolusyon, Impeksyon, at Pampublikong Kalusugan sa Simon Fraser University.

Ang mga taong hindi pa nababakunahan ay magiging ganap mataas ang panganib sa paparating na mga buwan.

Naglalagay iyan sa bansa sa dalawang magkaibang layunin. Maraming Canadian ang hindi pa naging mas protektado. Ang iba ay hindi pa naging mas nanganganib.

Kaya paano nating lahat sasaliksikin ang mahirap na suliraning ito nang maagap?Ang mga eksperto mula sa mga espesyalista ng nakakahawang sakit ay nagkakasundo na ang pagbabakuna sa laaht ng tao ay susi upang panatilihing malayo ang delta at matiyak na ang variant ay hindi na magpapalala pa sa di pagkakapantay-pantay na nakita sa buong pandemya.

Kapag nabakunahan natin ang lahat, hindi magiging malala ... kaya ang mga taong hindi pa nababakunahan ay nasa peligro, saad ni Colijn. Sa ilang antas, wala nang magagawa pa.

Pinupuntirya ng delta ay 'isang missile na malapit nang sumabog' ang hindi pa nababakunahan

Tulad ng ibang mga bansa, ang Canada ay nakikipaglaban na sa pagdami ng delta variant, na hanggang anim na beses na mas nakakahawa kumpara sa unang strain ng SARS-CoV-2.

Dahil mabilis kumakalat ang delta, kumikilos ito na parang missile na malapit nang sumabog na pinupuntirya ang mga taong hindi pa nababakunahan, babala ni Dr. Tom Frieden, ang dating direktor ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention, sa isang social media post sa huling linggo ng Hunyo (bagong window).

Mabuti na lamang at ang pangkalahatang antas ng proteksyon ng Canada ay mas mataas kumpara sa ibang mga rehiyon sa mundo.

Sa halos 40 porsiyento ng Canadian na kumpletong nabakunahan, at halos 70 porsiyento ang halos may isang dosis, ang bilang ng kaso ay bumaba sa pitong araw na average ng mas mababa sa 500 na bagong kaso araw-araw sa buong bansa.

Ipinakikita rin ng data ng pampublikong kalusugan na ang pagkahawa sa COVID-19 kasunod ng kumpletong bakuna ay nananatiling lubhang madalang, na ipinakikita ang 0.5 porsiyento ng naitalang kilalang mga kaso ng COVID-19 simula ng umpisahan ang bakuna sa bansa n nagsimula noong Disyembre.

At sa kamakailang pag-aaral ng Canadian sa pagiging epektibo ng bakuna — na inilhathala online (bagong window), subalit hindi pa nasusuri ng grupo — ay nag-ulit ng kamakailang pandaigdigang data mula sa mga bansang tulad ng Israel (bagong window), na nagmumungkahi na ang pangunguna sa bakuna ay nag-aalok ng mataas na antas ng proteksyon laban sa malalang sakit.

Lahat ng bakuna ay lubhang epektibo laban sa lahat ng kumakalat na strain na ating nakikita sa parehong impeksyon n nagpapakita ng sintomas, gayundin ang malala o nakamamatay na resulta, na ngangahulungang pagkakaospital o pagkamatay, sabi ng researcher at physician-epidemiologist na si Dr. Jeff Kwong, na nagtatrabaho sa University of Toronto at sa Institute for Clinical Evaluative Sciences.

Ang mga bakuna ng Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford at Moderna ay napakainam pagkatapos ng dalawang dosis, na natuklasan ng grupo ng pagsasaliksik, batay sa pag-aaral gamit ang bakunang nakaugnay sa buong populasyon, pagsusuri ng laboratoryo at mga data base ng tagapangasiwa ng kalusugan sa Ontario.

Ang health worker ay kumuha ng sample upang suriin ang COVID-19 sa New Delhi noong Hulyo 2. Nakaranas ang India ng malagim na pangyayari sa pagkamatay ng 400,000 tao dahil sa coronavirus, ang kalahati sa mga ito ay noong nakaraang dalawang buwan kung saan ang lubhang mapanganib na delta variant ay na-detect sa bansa. Litrato: Manish Swarup/The Associated Press

Ang mga rehiyon ay nagluwag ng mga paghihigpit habang kumakalat ng delta

Hindi nakakapagtaka na maraming Canadian ay nakakahinga ng maluwag at tinatanggap ang summer na may dalawang bakuna.

Ang mga pampublikong opisyal sa kalusugan at gumagawa ng polisiya sa lahat ng antas ay nagluluwag na rin, mula sa maraming probinsya na dahan-dahang inaalis ang mga paghihigpit sa lockdown, hanggang sa city council ng Calgary na tinatanggal ang mask ayon sa batas, hanggang sa pederal na pamahalaan na nagluluwag sa mga hangganan ng quarantine para sa mga Canadian na kumpletong nakabunahan.

Oo ang mga kilos na ito ay nangyayari sa mga nabakunahang residente —milyon-milyong tao ang nakakalat sa buong mundo — ang nananatiling nasa peligro.

Karamihan sa mga bata na 12 taong gulang pababa ay hind pa pwedeng bakunahan, subalit malayong makaranas ng malalang resulta sa kalusugan mula sa COVID-19. Ang ilan ay talagang kontra sa bakuna at malabong mantig sa mensahe ng pampublikong kalusugan. Ang iba ay nag-aalinlangan, o nahihirapang magpa-book ng appointment, o nagdududa sa sistemang medikal batay sa nakalipas na mga karanasan ng rasismo o maling pagtrato.

Nagbabala ang mga eksperto na habang nagpapatuloy ang muling pagbubukas ng Canada, nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa delta na mailipat sa grupo ng mga di nabakunahang indibidwal na kumikilos bilang pangsindi ng apoy.

Nakakaranas ang Yukon ng pagdami ng mga kaso

Ang walang kapantay na pagdami ng kaso sa yukon sa mga Yuyon na ganap nang nabakunahan nagbibigay ng isang pag-aaral ng kaso, binanggit ng epidemiologist na si David Fisman, isang propesor sa Dalla Lana School of Public Health ng University of Toronto.

Nagpapalakas ito sa kaayusan ng pangangalaga sa bata, kung saan ang maliliit na bata ay hindi binabakunahan, at paikot-ikot ito at tumatama sa mga adulto — at nagdudulot ito ng pagkamatay at pagkakaospital, sabi niya.

Ang mga iyon ay malubha sa bahagi ng populasyon na hindi pa nababakunahan.

Pinangangasiwaan ni Sandy Bay Ojibway First Nation nurse Brandy Strong administers ang bakuna sa COVID-19 na Moderna. Sa kabila ng mataas na antas ng bakuna, ang Yukon ay nakakaranas ng walang kapantay na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Litrato: Francine Compton/CBC

Naaalarma na rin ang Los Angeles kasunod ng muling pagbubukas ng California, sa kabila ng pinakabagong available na data na nagpapakita na ang bilang ng kaso ng COVID-19 at pagkakaospital sa mga grupo ay kapansin-pansing bumaba.

Subalit para sa mga Itim na residente, na malamang na hindi magpakabakuna kumpara sa lahi at etnikong grupo sa lungsod, ang dami ng pagkakaospital ay tumaas ng 11 porsiyento sa pagitan ng kalagitnaan ng Mayo at kalagitnaan ng Hunyo, ulat ng Los Angeles Times (bagong window).

Ayon kay Fisman, ang mga taong hindi gaanong nanganganib sa simula ay ang mga taong mas posibleng magpabakuna.

Kaya sa tingin ko ay makikita natin ang posibleng paglala ng ilan sa mga di pagkakapantay-pantay na nakita na natin.

Sa mas malawak na saklaw, maraming bansa na may limitadong access sa bakuna, kabilang ang maraming bansa sa Aprika — na mas mababa sa dalawang porsiyento ng 1.3 bilyong tao sa kontinente ang tumatanggap ng kahit isang dosis lamang ng bakuna sa ngayon — ang malawakang nakikipaglaban ngayon sa pagkalat ng sakit at pagkamatay na nauugnay sa delta, sa gitna ng takot sa lokal na epidemya na naging mas grabe.

Nagbabala ang mga eksperto sa ripple effect mula sa outbreak

UMaasa si Colijn na ang Canada ay magkakaroon ng ibang resulta, kahit na ang variant na ito ay patuloy na kumakalat habang nagbubukas muli ang bansa.

Posible nating makita ang napakaraming impeksyon, aniya, ngunit sana ay kakaunting pagkakaospital at pagkamatay.

Ang mahalaga ngayon ay ang pagtiyak na makakarating ang mga bakuna sa bawat Canadian na gustong magpabakuna, kung hindi ay magkakaroon ang outbreak na dulot ng delta ng ripple effect sa buhay ng mga tao kahit sa mga residenteng kumpletong nabakunahan, sinabi ng ilang mga eksperto sa CBC News.

Mayroon tayong health resources para sa komunidad, at kapag pinabagsak mo ang health-care system, ito ay health-care system ng bawat isa na babagsak, idiniin ni Fisman. Hindi dahil pinipili mo ang pababagsakin sa health resources na magtatalaga sa mga taong hindi pa nababakunahan.

Sinabi ng epidemiologist at professor na si Raywat Deonandan ng University of Ottawa na hindi posibleng malito ang network ng ospital ngayong nasa pandemya.