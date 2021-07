Ang ina ng babaeng Canadian na nakakulong sa kampo ng Syrian ay nais ng mga sagot pagkatapos mapalaya ang isa pang babae

Ang ina ng isang babaeng Canadian na nakakulong sa isang kampo ng detensyon para sa mga miyembro ng pamilya ng mga militanteng ISIS sa hilagang-silangan ng Syria sa loob ng apat na taon ay nais malaman kung bakit nananatili parin ang kanyang anak na babae doon, pagkatapos ang isa pang babaeng Canadian ay pinakawalan sa tulong ng isang dating diplomat ng United States noong isang linggo lamang.

Alam mo, masaya ako para sa kanya, sinabi ng ina sa CBC News sa pamamagitan ng telepono sa isang bihirang panayam. Masaya ako para sa pamilya niya. Ngunit bakit nailigtas ang babaeng ito at ang aking anak na babae at kanyang dalawang maliit na anak ay nandoon pa rin sa napakahirap na lugar na iyon?

Sara — Hindi ginagamit ng CBC ang kanyang tunay na pangalan upang protektahan ang pagkakakilanlan ng kanyang pamilya — sinabi ng kanyang anak na babae na nakagawa siya ng isang nakatatakot na pagkakamali nang umalis siya sa bahay upang maglakbay sa teritoryo na hawak ng ISIS noong 2014.

Sinusubukan niyang tulungan ang kanyang anak na makatakas sa ISIS mula pa bago bumagsak ang tinaguriang caliphate noong 2019.

Ngunit habang nagtangkang tumakas ang kanyang anak na babae sa teritoryo na hawak ng ISIS noong 2017, na walong buwan na buntis at may isang batang hila-hila, napila siya ng pinamumunuan ng Kurdish na Syrian Democratic Forces na nakikipaglaban sa ISIS at inilagay sa isang kampo ng detensyon para sa mga pamilya ng ISIS na malapit sa mga hangganan ng Syria kasama ang Turkey at Iraq. Ang kampo ay matatagpuan ang may higit sa 700 pamilya ng hinihinalang militanteng ISIS.

Hindi bababa sa walong kababaihang Canadian at ilang 24 na batang Canadian ang nanatili sa kampo ng Al Roj, malapit sa mga hangganan ng Syria sa Turkey at Iraq. Ang kampo ay matatagpuan ang higit sa 700 pamilya ng hinihinalang militante ng ISIS

Sa oras na iyon, sinabi ni Sara, na buo niyang inaasahan na maibabalik ng Ottawa ang kanyang anak sa Canada upang harapin ang anumang hustisya na itinuring na nararapat.

Nang hindi ito nangyari, naglakbay siya mula sa Canada noong 2018 patungo sa kampo ng Al Roj sa enclave ng Syrian Kurdish na kilala bilang Rojava — mas pormal na Autonomous Administration of North and East Syria (AANES).

Nakilala ko ang mga nakatatandang tao ng administrasyon ng Rojava, aniya ni Sara. "Sinabi nila sa akin na hindi sila maglalabas ng sinuman nang wala ang kooperasyon ng gobyerno ng Canada.

Ilang taon na nilang sinasabi ito sa lahat ng oras. Ngayon ay pinakawalan nila ang isang babae, at sinabi ng gobyerno ng Canada na hindi sila kasangkot dito? Paano ito posible?

Maliwanag ang kanyang pagkalito.

Ina, anak na babae ay pinakawalan nang may tulong

Ang babaeng Canadian ay pinalaya sa pangangalaga ng dating diplomat ng U.S. na si Peter Galbraith, isang linggo lamang ang nakakaraan ay naging laman ng balita noong Marso noong tinulungan niyang mailabas sa kampo ng kanyang apat na taong gulang na anak sa mga kamag-anak sa Canada.

Sa oras na iyon, sinabi niya na hindi niya nais na kondenahin ang kanyang anak na babae sa buhay sa isang kampo ng bilangguan, gaano man kahirap ang desisyon.

Si Galbraith, na inaangkin ang mabuting pakikipag-ugnayan sa Global Affairs Canada habang pinipilit na siya ay kumikilos nang pribado, ay bumalik sa rehiyon huli na noong nakaraang buwan upang matulungan ang ina ng apat na taong gulang.

Sa isang pakikipanayam sa CBC News noong nakaraang linggo, nag-alok si Galbraith ng isang dokumento sa pagpapabalik ibinigay ng isang nakatatandang opisyal ng Syrian Kurdish na nagsasaad na pagkatapos ng pagsisiyasat, walang sapat na katibayan ang makapag-uugnay babaeng Canadian sa anumang krimen o mga gawain ng terorista sa rehiyon.

Ang 'dokumento sa pagpapabalik' na ibinigay ng isang nakatatandang opisyal ng Syrian Kurdish sa pamamagitan ng dating diplomat ng U.S. na si Peter Galbraith ay nagsasaad na pagkatapos ng pagsisiyasat, walang sapat na katibayan ang makapag-uugnay babaeng Canadian sa anumang krimen o mga

Naglalaman ito ng walang mga kundisyon para sa kanyang paglaya at partikular na nakasaad na ang babaeng pinag-uusapan ay inaabot kay Galbraith alinsunod sa kanyang sariling hiling.

Paano niya nagawa ito nang mag-isa? aniya ni Sara. Sinabi ng ibang mga pamilya at tao sa kampo na ginawa ito ni Peter Galbraith kasama ang kooperasyon ng gobyerno ng Canada. Kailangan kong malaman kung totoo ito.

May kapintasan ang patakaran ng Canada, sinabi ng mga kritiko

Sa isang pakikipanayam noong Lunes, tinanggihan ng ministro para sa ugnayang panlabas sa Canada, na si Marc Garneau, ang pagkakasangkot ng Ottawa.

"Walang ugnayan sa pagitan ni Peter Galbraith at Global Affairs Canada — tiyak na wala sa aking kamalayan," sinabi niya sa CBC News.

Ang Ministro para sa Ugnayang Panlabas na si Marc Garneau, na ipinakita noong Pebrero 2020, ay nagsabi na wala siyang alam tungkol sa relasyon sa pagitan ng Global Affairs Canada at si Galbraith, na tumulong na palayain ang isang babaeng Canadian at kanyang anak na babae mula sa detensyon ng kampo sa Syria.

Maaaring sinabi niya sa amin ang kanyang hangarin na tumulong sa parehong kasong ito at upang mailabas ang batang babae at pagkatapos ay ang ina mula sa mga kampo, dagdag ni Garneau.

Ngunit ang mga ito ay kanyang mga pagkukusa, at ipinapaalam niya samin na papayagan silang umalis sa kampo at magtatapos sila sa Iraq.

Ang mga usisa ng CBC News sa AANES tungkol sa kung bakit nabago ito mula sa dating pagpupumilit na ang mga Canadian ay palalayain lamang nang may pag-apruba mula sa pamahalaang pederal na hindi pa nasasagot.

Sinasabi ng mga kritiko na nagsasama-sama ito upang siraan ang isang may depekto nang patakaran mula sa Ottawa pagdating sa pakikitungo sa mga Canadian na inaakusahan ng mga krimen ng ISIS o pagiging miyembro sa ibang bansa, na nagdaragdag sa di-makatwirang kalikasan ng kanilang detensyon.

"Wala sa mga ito ang may katuturan,’ aniya ni Leah West, isang dating abugado sa federal Justice Department, isang nasyonal na dalubhasa sa seguridad at isang katulong na propesor sa mga pang-internasyonal na ugnayan sa Carleton University sa Ottawa.

Bakit siya natatangi? Bakit siya natatangi?

Leah West, isang dating abugado sa federal Justice Department, isang nasyonal na dalubhasa sa seguridad, aniya hindi niya maintindihan kung paanong si Galbraith 'ay may kakayahang mailabas ang mga kababaihan sa kampo nang hindi nasasangkot ang mga awtoridad sa Canada.'

Hindi bababa sa walong mga babaeng Canadian, kabilang ang anak na babae ni Sara, at ilang 24 na mga batang Canadian ang nananatili sa kampo. Tinatayang lima hanggang walong lalaking Canadian na inakusahan bilang mga mandirigma ng ISIS ang hawak sa mga kulungan.

Hindi ko lang maintindihan kung bakit may kakayahan si [Galbraith] na mailabas ang mga kababaihan sa kampo nang hindi kasangkot ang mga awtoridad sa Canada, aniya ni West.

'Nawawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon'

Si Galbraith ay anak ng yumaong ekonomista ng Canada-American na si John Kenneth Galbraith at isang dating embahador ng U.S. sa Croatia.

Ipinagmamalaki niya ang malakas na ugnayan niya sa Iraqi at Syrian Kurds at naging instrumento din sa muling pagsasama-sama ng maraming mga ina ng Yazidi sa kanilang mga anak matapos silang mapalaya mula sa pagkaalipin ng mga ISIS.

Ngunit ang malinaw na kadalian na kinumbinsi ni Galbraith ang mga Syrian Kurds na siyasatin at palayain ang babaeng Canadian na kanyang tinulungan — na walang malinaw na katibayan na ang iba pang mga nakakulong ay inaalok ng pareho — ay pinasimulan ng pag-aalala sa mga nagsasabing tinatalikuran ng Canada ang mga obligasyon nito sa ilalim ng makataong batas.

Kaya ano ang kailangan mong gawin upang maialis ang mga taong ito [mula sa kampo]? Tanong ni West

Ang kampo ng Al Roj, na ipinakita noong Marso, ay nasa enclave ng Syrian Kurdish na kilala bilang Rojava — mas pormal na Autonomous Administration of North and East Syria. Habang ang mga miyembro ng Canadian na pamilya ay pinaghihinalaang mga mandirigma ng ISIS ay nakakulong sa kampo, tinatayang lima hanggang walong lalaking Canadian na akusado bilang mga mandirigma ang hawak sa mga kulungan.

.Si Galbraith ay nasa rekord na nagsasabing naniniwala siya na ang babaeng tinulungan niya ay hindi banta sa lipunan at may kakayahang magbagong-buhay.

Sinabi rin niya na binigyan siya ng espesyal na konsiderasyon para sa pagtulong sa mga awtoridad at dahil sa mga potensyal na pagbabanta laban sa kanya dahil sa tulong na iyon mula sa mga radikal na tagasuporta ng ISIS sa kampo.

Ang iba pang mga kababaihan sa kampo ay nag-alok din na tumulong sa mga awtoridad, ayon kay West at Sara, na nagsasalita tungkol sa kanyang sariling anak na babae.

Nawawalan tayo ng kontrol sa sitwasyon, aniya ni West.

“Nawawalan tayo ng kontrol sa kakayahang malaman kung nasaan ang mga Canadian, upang pamahalaan ang kanilang pagbabalik, upang magdala ng mga pag-uusig kung nais natin.

Ang palad ng lahat ng ito ay napaka- antitetiko sa kung ano ang iniisip natin kapag iniisip natin ang tungkol sa panuntunan ng batas at ang pangako ng Canada sa mga karapatang pantao.

Tila iminungkahi ni Garneau na hindi ito ibinigay na ang babaeng tinulungan ni Galbraith ay awtomatiko na bumalik sa Canada.

Mga bata sa kampo ng detensyon ng Al Roj sa hilagang-silangan ng Syria noong Marso. Ang presyon ay lumalaki sa Ottawa, kabilang ang mula sa mga pinuno ng Kurdish, upang ipabalik ang mga nakakulong mula sa Canada.

Ang ina ay nasa Iraq. Hindi siya nakabalik sa Canada. Nasa Iraq siya, aniya.

Nang napalaya ang babae mula sa kampo, isinama siya ni Galbraith sa buong hangganan sa tanggapan ng embahada ng Canada sa Erbil, hilagang Iraq.

Ang mga opisyal ng embahada ay hindi makapagkomento tungkol sa kanyang kaso dahil sa mga kadahilanang pagkapribado, ngunit sinabi ni Galbraith na naniniwala siyang umaasa siyang makabalik sa Canada upang muling makasama ang kanyang anak na babae.

Noong Marso, sa isang pakikipanayam sa balita sa CBC sa kampo, sinabi ng babae na alam niyang maraming mga Canadian ang hindi naaawa sa kanyang kalagayan.

Ngunit sinabi din niya na nagsagawa siya ng programang de-radicalization sa kampo at hindi niya alam kung ano pa ang magagawa niya upang ipakita kung gaano ako nagsisisi.

Sinabi ng Global Affairs Canada na habang ang mga diplomat ng Canada ay hindi maaaring maglakbay sa hilagang-silangan ng Syria dahil sa mga kadahilanang panseguridad, ang mga mamamayan ng Canada na humihingi ng tulong sa konsulado na maaring magpakita sa kanilang embahada sa Canada ay bibigyan ng tulong sa konsulado.

Giit ni Garneau, ang pag-alok ng tulong sa consular ay medyo kakaiba mula sa pagdadala ng isang tao pabalik sa Canada.

"Nasabi namin na labis kaming nag-aalala tungkol sa mga ekstremista na naglalakbay. Tuluyan kaming naging naaalinsunod. Ganap naming alam ang katotohanan na may mga maliliit na bata doon na walang ganap na kinalaman sa hidwaan, " aniya ni Garneau.

Ngunit ang mga nasa hustong gulang ay wala doon sapagkat sila lamang ay mga inosenteng tao na naglalakbay sa rehiyon. May dahilan dito, at iyon ang dahilan kung bakit kumplikado ito.

Ang responsibilida ay nakasalalay sa Ottawa, sabi ng ina

Ngunit ang presyon sa Ottawa na ibalik ang mga nakakulong na ito — at hindi sila iwanan nang walang pag-asa sa isang ligal na proseso at isang pasanin sa mga Syrian Kurds, na tumulong talunin ang ISIS sa una — ay lumalaki.

Hindi bababa sa mula sa pamumuno mismo ng Kurdish.

Nagmamakaawa sila sa mga bansa na bawiin ang kanilang mga dayuhang mamamayan sa loob ng maraming taon. Mayroong tinatayang 60,000 kababaihan at bata ng ISIS mula sa higit sa 50 mga bansa sa isang mas malaki — at mas mapanganib na kampo — na tinawag na Al Hol.

Ang Kalihim ng U.S. na si Antony Blinken, na ipinakita sa Roma noong Hunyo 28, ay nanawagan sa mga kasosyo sa paglaban sa ISIS na maiuwi ang kanilang mga dayuhang terorista, 'upang usigin kung saan nararapat at upang magbagong-buhay at muling magkasama kung saan nararapat.

Noong nakaraang linggo, ang kalihim ng U.S. na si Antony Blinken ay nanawagan sa mga kasosyo sa paglaban sa ISIS na maiuwi ang kanilang mga dayuhang terorista, upang usigin kung saan nararapat at upang magbagong-buhay at muling magkasama kung saan nararapat.

Ito ay isang bagay na may napakalaking kahalagahan sa mga tuntunin sa pagtiyak na nakakakuha kami ng mga tao sa at malayo sa larangan ng digmaan, aniya niya sa isang pagpupulong sa Roma.

Sinabi ni Sara na hindi niya kailanman kononsidera ang paghiling sa isang third party o sa isang tulad ni Galbraith na kunin ang kanyang anak na babae at mga apo mula sa kampo

Ang responsibilidad na iyon, ay naniniwala siya, na nakasalalay sa Ottawa.

Sa isip ko, mayroon akong, may tiwala ako sa gobyerno ko alam mo? Tiwala ako sa gobyerno ko.

Kahit ngayon, sinabi niya, sa lahat ng mga katanungan na mayroon siya, nagtitiwala siyang maiuwi sila ng Canada.

Oo. Talaga, ika niya. Kasi kailangan.

