Inanunsyo ng mga Liberal ang mga plano para sa mga bagong linya ng riles na ‘matataas ang dalas' mula sa Toronto hanggang Quebec City

Nagbibigay ng senyas ang pamahalaang pederal na magtayo ng lahat bago, matataas ag dalas na linya ng tren na kumokonekta sa Toronto, Ottawa, Montreal at Quebec City.

Ang mga iminungkahing linya ay magbabawas ng oras sa paglalakbay sa pagitan ng mga lungsod at gagawing mas maaasahan ang mga tren, ayon sa mga plano para sa proyekto.

Inihayag ng Ministro ng Transportasyon na si Omar Alghabra ang plano sa mga pasahero na sakay ng isang tren ng VIA Rail habang naglalakbay mula sa Toronto patungong Montreal kanina.

Dadagdagan nito ang dalas para sa mga pasahero na tulad mo at babaguhin ang koneksyon sa pagitan ng mga lungsod, aniya ni Alghabra sa mga pasahero sa pamamagitan ng sistema ng PA ng tren.

Ang mga tren sa iminungkahing linya ay tatakbo ng mas mabilis kaysa sa kasalukuyang posible. Ang gobyerno ay hindi inilarawan ang proyekto bilang " napakabilis" na riles, gayunpaman, dahil ang mga sasakyan ay mahuhulog pa rin sa mga bilis na karaniwang nauugnay sa mga high speed network ng riles sa Europa at Asya.

Sinusuri na ng gobyernong Liberal ang posibilidad ng mataas na dalas ng tren sa kahabaan ng koridor sa Lungsod ng Toronto-Quebec mula pa noong 2019, nang maglunsad ito ng isang espesyal na tanggapan upang magtrabaho sa proyekto.

Inanunsyo ng Ottawa ang higit na pagpopondo para sa proyekto sa kamakailang 2021 na badyet, na pinuno ng isang pangako ng $491.2 milyon sa loob ng anim na taon sa VIA Rail Canada para sa mga pamumuhunang pang-imprastraktura.

Hindi nagmumungkahi ang badyet ng petsa ng pagkumpleto sa proyekto.

Sinabi ng VIA Rail na maaasahan, bilis at dalas ay mapapabuti

Ayon sa VIA Rail, ang isang mataas na dalas ng linya ng riles na tumatakbo sa mga nakatuon na mga binabakas ay magbabawas ng mga oras ng paglalakbay ng 25 porsyento at mapabuti ang pagganap sa oras ng 95 porsiyento.

Ang mga tren sa linya ay maglalakbay sa bilis na hanggang 177 km/h, ayon sa VIA Rail — bagaman si Alghabra, sa kanyang anunsyo, ay nagsabing ang bilis na hanggang sa 200 km/h ay posible.

Ang mga bilis na iyon ay mas mabilis kaysa sa kasalukuyang maximum na humigit-kumulang na 160 km/h para sa mga tren ng VIA Rail. Ang mga modernong linya ng tren na may mataas na bilis ay may kakayahang hindi bababa sa 250 km/h.

Ang iminungkahing mapa ng VIA Rail para sa isang bagong network ng riles ng mataas ang dalas. Litrato: VIA Rail Canada

Sinabi ng VIA Rail na ang kasalukuyang kasikipan at hindi regular na oras ng mga tren ay dahil sa mga tren ng pasahero at kargamento na madalas gumagamit ng parehong mga binabakas.

Barry Prentice, isang propesor sa Unibersidad ng Manitoba at isang dating direktor ng Transport Institute, sinabi na ang paglipat ng mga tren ng pasahero papunta sa nakatuon na mga linya ay isang makatuwiran at makakamit na proyekto.

Ang anumang gagawing mas madalas at mabilis na serbisyo ay makakapag-akit ng mga pasahero, Aniya ni Prentice. Kailangan nating makakuha ng maraming mga kotse sa kalsada at kailangan nating ihinto ang paggamit ng maraming mga eroplano.

Sinabi ni Prentice na ang pagtatayo ng isang bagong linya batay sa umiiral na teknolohiya ay maaaring makumpleto sa loob ng tatlo hanggang apat na taon, at sa mas mababang gastusin kaysa sa isang totoong linya na may napakabilis na tulin.

Ang nakatuong linya na iminungkahi ng VIA Rail ay nagsasama ng isang bagong linya na kumokonekta sa Toronto sa Ottawa, at isa pang linya na kumokonekta sa Montreal sa Quebec City.

Ang pinakabagong mapa ng proyekto ay mayroon pa ring mga tren ng pasahero na tumatakbo sa mga nakabahaging binabakas sa pagitan ng istasyon sa Les Coteaux, QC at Montreal.

Nakatakda ang anunsyo para sa isang posibleng pagsakay sa larangan ng digmaan

Maaaring magbigay pa si Alghabra ng karagdagang detalye tungkol sa ipinanukalang linya sa panahon ng isang kumperensya sa balita na naka-iskedyul para sa Martes ng hapon sa Trois-Rivières, QC.

Ang Trois-Rivières ay isa sa ipinanukalang mga istasyon sa bagong linya na kumokonekta sa Montreal sa Quebec City.

Ang lungsod ay inaasahang magiging larangan ng pabanan na sasama sa susunod na halalan ng pederal, mula noong inihayag ng Bloc Québécois MP Louise Charbonneau na hindi na siya hihiling muli. Ang Trois-Rivières ay walang Liberal MP mula pa noong 1984.

Ang nakaraang pamahalaan ng Liberal ng Ontario ay nagpanukala ng isang linya ng napakabilis ang bilis sa pagitan ng Toronto at Windsor noong 2018, na nagtatampok ng mga tren na maaaring maglakbay sa bilis hanggang sa 250 km/h. Ang gobyerno na iyon ay natalo ilang buwan lamang matapos ipahayag ang mga plano at ang proyekto ay hindi pa nabuhay muli.

Pamantayan at Kasanayan sa Pamamahayag (bagong window)ng CBC|Tungkol sa CBC News (bagong window)