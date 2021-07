Cannes 2021: Ang gabay ng Canadian tungo sa pinakapristehiyosong film festival sa mundo

Nagbabalik ang Cannes Film Festival.

Pagkatapos makansela noong nakaraang taon dahil sa COVID-19 pandemic, ang sikat na festival sa mundo ay nagbabalik mula Hulyo 6 hanggang 15 na may nakakainggit na hanay ng malalaking pangalan na direktor at mga artista ng pelikula — gayundin ang malakas na presensya ng Canadian.

Habang ang festival ay inililipat sa hybrid format, 18 Canadian films ang itatampok sa online repertoire, kabilang ang biopic na hango kay Céline Dion- ang Mad Max-like thriller set sa Canadian Arctic, at ang dokumentaryo tungkol kay Zoe Lucas, ang Nova Scotia environmentalist.

Mapapanood din sa festival ang pagbabalik ng Canadian short film at maraming dokumentaryo ng Canadian na itatampok sa Cannes Docs program.

Ang CBC News ay nag-aalok ng patnubay sa lahat ng bagay sa Canada sa edisyon ng taong ito ng pinakaprestihiyosong film festival sa mundo.

Ang pangkalahatang view ng red carpet para sa Cannes' '2020 Special' event, na ginanap noong Oktubre pagkatapos makansela ang opisyal na film festival. Ang festival sa taong ito ay isang hybrid model at isasagawa sa Hulyo, na ipinagpaliban mula sa karaniwang Mayo Litrato: Pascal Le Segretain

Ang Céline Dion-inspired biopic na sasalain sa kumpestisyon Marahil ang ang pinakasikat na Canadian film (bagong window) na ipapalabas sa festival ng taong ito ay ang Céline Dion-inspired Aline: The Voice of Love, a Franco-Canadian production na magkakaroon ng world premiere pagkatapos ng kumpetisyon.

Ito ang nag-iisang pelikula na gawa ng Canadian na opisyal na pinili ng 2021 festival. Kabilang sa mga napili noong nakaraang taon ang Canadian films na Nadia, Butterfly at Falling.

Ang Aline ay isang biopic-style film sa direksyon ni French filmmaker Valérie Lemercier. Karagdagan sa pagdidirek, pinagbibidahan ni Lemercier bilang si Aline Dieu, isang Québecois singer mula sa simple at mahilig sa musikang pamilya na nagpakupkop sa isang producer sa pag-asang magiging isang artista.

Ang film ay minarket bilang unofficial biography ng buhay ni Dion; ito ay trailer na nagtatampok ng kanyang musika at taglay ng bida ang pagkakahawig niya. Gayundin, an kwento ay hango sa tunay na buhay ni Dion sa kanyang pagsikat at kanyang relasyon sa dating manager at asawa na si René Angélil.

Kabilang sa highlight ng Programa ang Yukon-set dystopian thriller

Ang olaris na isinulat at dinirek ng Yellowknife-born filmmaker na si Kirsten Carthew ay sasalain bilang bahagi ng Fantastic 7 ng festival, isang programa para sa kahanga-hangang mga proyekto na isinumite ng international film festivals.

Ang Polaris ay inindorso ng Toronto International Film Festival.

Kinuha sa dystopian future, ang Polaris ay isang fantasy thriller tungkol sa isang batang babae na naghahanap ng daan para makauwi sa tahanan pagkatapos makatakas sa pagkadakip mula sa mga mandirigma na nais pumatay sa kanyang ina.

Nauna nang inilarawan ni Carthew ang film sa CBC News bilang "Mad Max na kinuhanan sa Arctic, subalit may mas maliit na budget."

Saanman sa lineup ay ang Songs She Sings in Shadows, ang debut feature-length documentary ng Afghan-Canadian filmmaker na si Fazila Amiri. Ang Dari-language film ay sumusubaybay sa dalawang babaeng Aghan singer at sa kanilang mentor habang nakikipagpaligsahan sila sa reality talent show sa gitna ng usaping pangkapayaan ng U.S. at ng Taliban.

Sasalain ito bilang bahagi ng Docs-In-Progress showcase, para sa mga dokumentaryo pagkatapos ng produksyon. Ang film na ito ay dating miyembro Montreal International Documentary Festival (RIDM) Talent Lab and the Hot Docs Accelerator Lab, ang festival na parehong nagsasagawa ng forum na nangangalaga sa talent sa Canadian documentary scene.

Para sa mga tagahanga ng comedy-horror genre, ang Kicking Blood ay nagkukuwento tungkol sa isang babaeng bampira na nagpasyang tumigil na sa pag-inom ng dugo pagkatapos niyang tulungan ang isang taong lasenggero na maging malinis — na maaaring makamatay. Ito ay nidirek ng filmmaker at musician na si Blaine Thurier, mula sa Vancouver, isang miyembro ng music group na The New Pornographers.

Ang Kicking Blood ay bahagi ng Frontières Buyers Showcase, ang industry event na nakatuon sa genre film. Ang programang ito ay pagtutulungan sa pagitan ng industry market ng festival (Marché du Film) at Fantasia International Film Festival ng Montreal.

Kabilang sa iba pang Canadian films na itatampok sa Frontières ang Esluna: The Crown of Babylon, ang animated feature ng Victoria-based Denver Jackson at The Island Between Tides, mula sa Vancouver filmmaker na sina Austin Andrews at Andrew Holmes.

Ang poster para sa Polaris, pinakabagong gawa ng Canadian filmmaker na si Kirsten Carthew. Litrato: (Submitted by Little Dipper Productions Ltd. )

Ang mga dokumentaryo, short films na ipapakita sa Canadian talent

short-film showcase ng Telefilm, na tinawag na Not Short on Talent, ay magtatampok ng tatlong pamagat: In The Jam Jar ni Colin Nixon; Joe Buffalo ni Amar Chebib; Joutel ni Alexa-Jeanne Dubé; Lover Boy's Little Dream ni Ritvick Mehra; Second Wedding ni Taylor Olson; The Southern Wind ni Aucéane Roux; Tigress ni Maya Bastian; at Unicorn Code ni Martin Glegg.

Ito ang ika-1 edisyon ng showcase.

Ang koleksyon na nagtatampok ng apat na nagwagi sa 17th Prends ça court! gala, ang pagdiriwang ng short films ng Québecois, ay makukuha sa Courts du Québec banner: Love-Moi ni Romane Garant Chartrand, Opération Carcajou ni Nicolas Krief, Rosa ni Jean-Michel Gervais at Gabriel J Lemay, at Lost Dans L'Paradise ni Virgile Ratelle.

Bilang karagdagan sa Songs She Sings in Shadows, maraming Canadian films ang sasalain sa ilalim ng Docs-In-Progress banner. Kabilang sa mga ito ang Geographies of Solitude mula sa Cape Bretoner Jacquelyn Mills, na ang feature-length documentary ay tungkol kay Zoe Lucas,isang environmentalist na ginugol ang halos buoang buhay niya sa Sable Island na hindi tinitirhan ng tao sa Nova Scotia

Mayroon ding The Whalers, sa magkatuwang na direksyon nina Cape Verdean-Canadian P.J. Marcellino at Jerri Thrasher na isinilang sa Northwest Territory, isang makasaysayang paggalugad ng mga mangingisdang Cape Verdean fishermen na nagtrabaho sa mapanganib na bentahan ng balyena.

Mula sa Miryam Charles ng Montreal, ang This House ay muling pagbisita sa pagkamatay ng isang dalagita noong 2008, at mula sa Haida filmmaker na si Heather Hatch, Ang Wochiigii Io End of The Peace ay nagpapakita ng pagtutol sa pagtatayo ng mega-dam ng West Moberly First Nation elder.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Si Jenna Benchetrit ay isang CBC News writer na tumatalakay sa entertainment at edukasyon. Maaaring makipag-ugnayan sa kanya sa jenna.benchetrit@cbc.ca.