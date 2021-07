Auger-Aliassime, Unang Mga Lalaking Canadian na makakarating sa quarter ng Grand Slam ng Shapovalov

Sina Felix Auger-Aliassime at Denis Shapovalov ay parehong umabante sa quarterfinals sa Wimbledon sa unang pagkakataon sa makasaysayang araw sa mga tennis ng lalaking Canadian.

Dalawang batang tennis star, at matagal nang magkaibigan ang nakapagtala ng kahanga-hangang ika-apat na round ng pagkapanalo noong Manic Monday sa grass-court Grand Slam.

Ang Auger-Aliassime ay umabante sa 6-4, 7-6 (6), 3-6, 3-6, 6-4 upset laban sa ika-apat na ranggo na si German Alexander Zverev. Ang Canadian ay nagkaroon ng 17 aces sa laban.

Noong Una, nakapagtala si Shapovalov ng 6-1, 6-3, 7-5 pagkapano laban kay Roberto Bautista Agut.

Nalabanan ni Auger-Aliassime ang pagtatangkang pagbabalik mula kay Zverev at nakakuha ng tinawag niyang tiyak na pinakamagandang panalo sa buhay ko.

Narito na sa laban na ito ang lahat, saad ni Auger-Aliassime. Kinailangan ko talagang magsaliksik nang malalim sa pisikal at mental,at siyempre pa naging mas matamis ito.

Makakalaban ng 20 taong gulang mula sa Montreal si Matteo Berrettini sa susunod.

Ang laban ay natapos sa ilalim ng saradong bubong sa No. 1 Court pagkatapos ng maikling pagkaantala dahil sa ulan sa ikalimang set.

Nakita sa pabalik-balik na laban ng Auger-Aliassime mula sa paghinto sa una at pangalawang set upang manguna sa 2-0.

Sinimulan ni Zverev ang kanyang laro at maingat na isinagawa ang sumunod na dalawang set, at mukhang nasa German na ang lahat ng momentum patungo sa ikalima.

Gayunman, binasag ng Auger-Aliassime ang Zverev sa opening ng deciding set at nagwagi, napaluhod siya sa sobrang saya pagkatapos ng match.

Ang tuwa ko ay talagang tapat at totoo, saad ni Auger-Aliassime. "malaking hakbang ito para sa akin sa nag-uumpisa ko pa lamang na karera.

Magugustuhan mong maglarong mabuti sa Grand Slams, lalo na dito, bilang paborito kong tournament.

Ang Auger-Aliassime na ika-16 kalaban sa Wimbledon ay nakaabot sa quarterfinals ng Grand Slam sa unang pagkakataon.

Nahirapan si Zverev sa kanyang serve sa buong laro at natapos nang may 20 double-faults.

Naging ika-10 sa ranggo si Shapovalov sa grass-court Grand Slam, na nagpaulan ng 15 aces sa pagkapanalo laban kay No. 8 Bautista Agut at binasag ang Spaniard nang pitong beses sa 13 tsansa.

[Ako] ay naglaro nang medyo mataas ang level sa tennis ngayong araw, saad ni Shapovalov. "Talagang napakahirap pumili sa maraming bagay.

Halatang medyo kabado ako sa third set. Sa tingin ko ay normal lang ‘yon. Talagang pinagbuti ko. Bukod diyan, talagang mali sa laro ko .

Sunod na makakalaban ni Shapovalov mula sa Richmond Hill, Ont., ang ika-25 na kalaban na si Karen Khachanov ng Russia, na maglalaro rin sa pinal eight ng Wimbledon sa unang pagkakataon.

Minsan nang nagkaharap ang dalawa na tinalo ni Shapovalov si Khachanov 6-4, 4-6, 6-4 sa hardcourt sa 2019 Davis Cup semifinals.

Siyempre pa, inaasahan ko ang mahaba at mahirap na laban, sabi ni Shapovalov. Napakagaling na manlalaro ni Karen. Tiyak na patutunayan niya ang kanyang sarili nang paulit-ulit na kaya niyang talunin ang mga sikat na lalaki at maglaro nang napakagaling.

Sa 39, ang pagbabalik ni Federer sa Wimbledon quarter-finals naging pinakamatanda si

Roger Federer sa Open era na nakaabot sa Wimbledon quarter-finals sa pamamagitan ng pagtalo kay Lorenzo Sonego sa sunod-sunod na set.

Kinailangang subukan nang dalawang beses ng walong beses na kampeon ng Wimbledon upang i-serve ang unang set subalit hindi natakot pagkatapos nito, nagwagi sa 7-5, 6-4, 6-2 sa Centre Court.

Nalampasan ng 39 na taong gulang na si Federer ang record ng egad para sa quarterfinalists na hawak ni Ken Rosewall, na noon ay 39 din nang umabot siya sa huling walo noong 1974.

Ito ang ikawalong beses na Federer na may pinakamalayong naabot sa All England Club na umabot sa kanyang sariling record.

Kabilang si Djokovic sa grupo ng mga baguhan, sa quarters naabot ni

Novak Djokovic ang kanyang ika-12 Wimbledon quarter-final na pumantay kay Arthur Gore, na nagkaroon ng 117-year head start, habang ang grupo ng mga baguhan ay umabot din sa final eight.

Kabilang din sa mga unang sabak sa panig ng mga lalaki ang Italyanong si Matteo Berrettini, Marton Fucsovics ng Hungary, Shapovalov at Khachanov.

Kabilang sa mga babaeng umabante sa unang quarter-final ng Wimbledon ang No. 1-seeded na si Ash Barty, No. 2 Aryna Sabalenka ng Belarus, Tunisian Ons Jabeur at Karolina Plíšková ng Czech Republic.

Ginawa ni Djokovic ang dalawang beses na naging defending champion ang bawat service game upang pumantay kay Gore at talunin si No. 17 Cristian Garin, 6-2, 6-4, 6-2.

Naglaro si Gore sa Wimbledon noong 1888. Pumasok si Djokovic noong 2005, at pareho silang nasa ikatlong pwesto sa listahan ng kasaysayan ng mga lalaki para sa pwesto ng pinakamahusay na mga lalaki sa quarter-final, kasunod ng 18 ng Roger Federer at 14 ni Jimmy Connors.

Isang pribilehiyo na malampasan ang record sa sport na talagang gustong-gusto ko, saad ni Djokovic. Tapat ako sa sport na ito lalo na kapag naiisip ko ang sinuman na nanonood. Sinusubukan ko ang aking buong makakaya.

Ang No. 7-seeded na si Berrettini ay naging unang Italyanong lalaki sa 23 taon na umabot sa Wimbledon quarter-finals sa pamamagitan ng pagpapatalsik kay Ilya Ivashka 6-4, 6-3, 6-1.

Pinahinto ni Barty ang sunod-sunod na pagkapanalo ni Krejčíková

Ang 29 taong gulang na unseeded na si Fucsovics ay naging unang Hungarian na umabot sa Wimbledon men's quarter-finals simula 1948 sa pamamagitan ng pagpapabagsak kay No. 5 Andrey Rublev 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

Si Jabeur ang kauna-unahang Arabyana na nakaabot sa quarters sa pamamagitan ng paglampas kay 2020 French Open champion Iga Swiatek 5-7, 6-1, 6-1. Si Jabeur na seeded bilang ika-21 ay nag-convert ng lahat ng pintong break point na tsansa.

Nagkaproblema na naman si Barty dahil sa magalaw na serve subalit naisalba ang walo sa 10 break points at naka-ace sa match point upang tapusin ang French Open champion na si Barbora Krejčíková 15-match na sunod-sunod na panalo, 7-5, 6-3

Ginagawa pa lamang ni Barty ang kanyang pinakamahusay sa tournament subalit paboritong abutin ang kanyang pangalawang Grand Slam title. Nanalo ang Australian ng 2019 French Open at ang Wimbledon girls singles champion noong 2011.

Gustong-gusto kong lumabas dito at subukan ang sarili ko laban sa pinakamagaling sa mundo, sabi ni Barty sa mga tao. At tiyak na wala akong tiyak na pwesto na patutunguhan sa sandaling ito.

Nakamit ni Sabalenka ang kanyang unang Grand Slam quarterfinal sa pamamagitan ng pagtalo kay Rybakina 6-3, 4-6, 6-3. Plíšková, na nasa ikawalong pwesto, na ngayon ay umabot na sa final eight sa bawat major pagkatapos makuha ang 10 aces at pabagsakin si Liudmila Samsonova 6-2, 6-3.

Umabot si No. 19 Karolina Muchova sa quarter ng Wimbledon sa magsunod na dalawang taon sa pamamagitan ng pagtalo kay No. 30 Paula Badosa 7-6 (6), 6-4.

Pinatalsik ni Gauff, Keys ang

Wimbledon na si Coco Gauff na natapos muli sa ikaapat na round.

Ang 17 taong gulang na Amerikano ay natalo sa dating kampeon ng Wimbledon na si Angelique Kerber 6-4, 6-4 sa Centre Court.

Ito ang pangalawa niyang pagkatalo sa stage pagkatapos ng kanyang breakthrough run sa All England Club noong 2019.

Tinalo ni Kerber si Gauff sa mahahalagang sandali, na nag-convert ng apat sa limang five break point na ginawa niya at naisalba ang apat sa anim na kanyang nakaharap.

Si Coco ay nakapahusay at talentadong batang manlalaro, sabi ni Kerber. Sigurado ako na magkakaroon siya ng napakagandang karera.

Nanalo si Kerber sa Wimbledon noong 2018 at ang nag-iisang dating champion natitira sa hanay ng mga babae.

Ang No. 23-seeded na si American Madison ay natanggal din, na natalo kay Viktorija Golubic 7-6 (3), 6-3.