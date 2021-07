Narito na ang isang mas mainit na hinaharap - at ang Canada ay hindi pa handa

Dalawang linggo na ang nakalilipas, ang Canadian Institute for Climate Choices ay naglabas ng ulat tungkol sa mga epekto sa pampubikong kalusugan ng pagbabago ng klima at ang pangangailangan ng pagkilos upang umangkop sa isang bagong katotohanan ng matinding banta.

Pagbabago ng klima, Ian Culbert, executive director ng Canadian Public Health Association, ay sumulat sa panimula ng ulat, ay isang tumataas na emerhensiya sa pampublikong pangkalusugan, at kailangan nating simulang solusyonan ito sa ganoong paraan.

Ang makasaysayan at nakamamatay na matinding kani sa British Columbia ay ginawang totoo ang nakakatakot na mga salitang iyon — bago pa man ito magdulot ng sunog sa kagubatan na sumira sa karamihan ng nayon ng Lytton, British Columbia.

Nakatuon na tayo ngayon sa tiyak na antas ng pagpapainit sa mundo dahil sa mga paglabas ng nakaraan, aniya ni Ryan Ness, direktor ng pananaliksik sa adaptasyon para sa instituto at kapwa may-akda ng ulat, sa isang pakikipanayam noong Biyernes.

Kaya't, sa mas mahabang panahon, ganap na kritikal na bawasan ang mga greenhouse gases hangga't maaari, mas mabilis hangga't maaari, upang maiwasang lumala ang mga bagay-bagay, may tiyak na pagbabago ng klima na hindi na natin maiiwasan. At ang tanging paraan lamang upang makitungo doon ay ang maghanda, umangkop at ang maging mas matatag sa pagbabago ng klima na ito.

Iyon ay nangangahulugan na kontrahin ang mas mataas na peligro ng pagbaha at sunog sa kagubatan. Nangangahulugan din ito ng pananagot para sa kung paano magbabanta ang klima sa kalusugan ng mga Canadian.

Isang mas mainit, mas mapanganib na mundo

Ang pagbagay ay mangangailangan ng higit na aksyon mula sa mga pamahalaan — at pagkakatuto ng ilang mga aral sa iba pang krisis sa pampublikong kalusugan na ginugol natin sa nakaraang taon at kalahating pakikipaglaban.

Tinatantiya ng ulat ng instituto na tumaas ang mga gastusin sa pang-ekonomiya, panlipunan at pangangalagang pangkalusugan na nauugnay sa maraming mga epekto ng pagbabago ng klima — pang-antas ng lupa na ozone (ulap-usok), pagtaas ng init at pagkalat ng Lyme disease — ay magkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar sa kalagitnaan ng siglo, kahit na sa isang senaryo ng mababang-paglabas . Ang mga pinsala at gastusin ay tataas lamang kung ang mga paglabas ay hindi nabawasan.

Ngunit dahil ang ilang mga gastusin ay mahirap ipanukala, ang mga mananaliksik ay hindi naihalimbawa ang lahat ng mga potensyal na epekto — sa kalusugan ng isip, halimbawa, o ang mga epekto ng hindi magandang kalidad ng hangin dahil sa mga sunog, o mga banta na nauugnay sa panahon sa mga pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan.

Ang tag-init na ito sa Canada ay puwedeng maalala dahil sa record-breaking at nakamamatay na init nito. Ngunit sumusunod ito sa katulad na nakamamatay na alon sa Montreal noong 2018. At ang hinaharap ay nangangako lamang ng mas maraming init.

Itinala ng ulat na, sa pagitan ng 1971 at 2000, ang Ontario at Manitoba ay nakakita ng humigit-kumulang 50 araw bawat taon kung saan ang temperatura ay sapat ang taas upang maging sanhi ng kamatayan na nauugnay sa init. Sa pagsapit ng 2050, tinatantiya ng Instituto, na ang taunang kabuuan ay magiging 1.5 beses na mas mataas.

Ang karagdagang init na iyon ay maglalagay ng mas maraming tao sa mga ospital. Partikular na tinitingan ang sakit sa puso, stroke, sakit na hypertensive at dyabetis, tinatantiya ng ulat ang 21 porsyento na pagtaas sa bilang ng pag-ospital na nauugnay sa init sa ilalim ng senaryo ng mababang paglabas o low-emission.

Si Nancy Fisher ay nakuhanan ng litrato sa isang walang tahanan na kampo sa Toronto noong nakaraang panahon ng pagtaas ng temperatura noong Biyernes, Hulyo 10, 2020. Litrato: Chris Young

At maraming tao ang mamamatay: tinatantiya ng ulat na, sa kalagitnaan ng siglo, ang init ay mananagot sa karagdagang 200 hanggang 425 na pagkamatay sa Canada bawat taon.

Natuklasan ng Instituto na ang dalawang hakbang upang i-retrofit ang mga gusali ay makakabawas sa bilang ng mga namamatay. Kung ang mga teknolohiya ng pagtatabing ay na-install na sa 25 porsyento ng mga tahanan sa Canada sa 2050, magkakaroon ng karaniwan na 21 na mas kaunting pagkamatay bawat taon, ayon sa ulat. Kung ang 50 porsyento ng lahat ng mga tirahan, komersyal, at gusaling pang-institusyon ay may berdeng bubong na naka-install na sa 2050, ang isang karaniwang 46 na pagkamatay ay maiiwasan taun-taon.

Ngunit habang ang mga berdeng bubong at pagtatabing ay puwedeng bawasan ang epekto ng pangkalahatang mas mataas na temperature, ang mga ganoong bagay ay hindi ang sapat an kinakailangang upang maprotektahan ang mga tao mula sa matinding kaganapan.

Pagdating sa matinding mga emerhensiya ng init, ang mga sistema ng pagtugon ay labis na kailangang ilagay upang makilala ang mga tao na higit na maaapektuhan nito at makuha ang pangangalaga na kailangan nila, kung ito ay mga nagpapalamig na sentro, kung ito ay medikal na atensyon, kung ito ay isang lugar upang makalabas sa mga kalye, aniya ni Ness.

At sa mas mahabang panahon, magiging mahalaga na tugunan ang mga pinagbabatayan ng mga pangunahing sanhi ng kung bakit ang ilang mga tao ay mas mahina kaysa sa iba. Dahil hindi talaga ito ang karaniwang tao na malamang na mamatay mula sa isang kaganapan sa matinding kainitan. Ito ay ang taong nakatira sa kalye, tao na mayroon nang dating mga kondisyon sa kalusugan dahil hindi nila ma-access ang pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila, o mga nakatatanda na wala ang mga suporta na kailangan nila upang matulungan sila sa mga sitwasyong ito.

Ano ang dapat itinuro sa atin ng pandemya

Ayon sa coroner ng lalawigan, marami sa 300 kataong namatay bigla sa nagdaang matinding init sa B.C. ay mga matatandang naninirahan sa mga bahay na may mahinang bentilasyon.

Iyon ay isang nakakagambalang alingawngaw ng kung ano ang nangyari sa bansang ito sa kasalukuyang pandemya. Nang dumating ang COVID-19, ang matatandang naninirahan sa kapos na mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga ang pinakanahirapan.

Sa buong panahon ng pandemiya, madalas ito ay mababang kita at pinag-lahing mga Canadian na nakakita ng mas mataas na bilang ng impeksyon at tinanggap ang pinakamataas na dami ng peligro bilang mahahalagang manggagawa. Nilinaw ng ulat ng Mga Pagpipilian sa Klima na ang pagbabago ng klima ay may potensyal na kakayahang mapalala ang mga umiiral nang hindi pagkakapantay-pantay

Inalis ng mga paramediko ang isang tao mula sa Revera Westside Long Term Care Home sa panahon ng COVID-19 pandemic sa Toronto noong Lunes, Dis. 7, 2020 Litrato: Nathan Denett

.

Ang mga kahinaan na iyon ay kailangang isaalang-alang sa pagtugon sa pagbabago ng klima — ngunit ang pagbawas o pag-aalis ng mga disparidad na iyon sa pangkalahatan ay lilikha din ng lipunan na mas handa upang malabanan ang pagkabahala na ibibigay ng isang pagbabago ng klima.

Ang pagtugon sa kahinaan at pagbibigay sa mga tao ng mga mapagkukunan at ang posibleng pinakamahusay na pagkakataon upang makamit ang mabuting kalusugan bago mangyari ang mga bagay na ito ay hindi kapani-paniwalang mahalaga, aniya ni Ness.

At habang ang pokus ngayon ay maaaring nasa init, itinala ni Ness na ang lumalalang kalidad ng hangin ay puwedeng magdulot ng mga problema na pinapaliit ang epekto ng mas mataas na temperatura.

Ang Liberal na pamahalaang pederal ay nakatuon sa pagbuo ng isang National Adaptation Strategy — bagaman may isang kamakailang ulat mula sa International Institute for Sustainable Development ang nagsaad na ang Canada ay nasa likuran ng ilang mga bansa sa Europa sa naturang pagpaplano.

ANALISI (bagong window): Ang Kamara: Kakayanin ba ng pederalismo ng Canada ang mga banta sa ika-21 siglo (bagong window)

Ang gobyernong pederal ay nakagawa rin ng bilyun-bilyong dolyar sa pagpopondo sa pagpapagaan ng kalamidad, pagpapabuti ng imprastraktura at pampublikong pag-uulat (kasama ang kamakailang inilabas na Pambansang Mga Tala sa Isyu sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa Canada). Ngunit nalaman ng Institute for Climate Choices na tatlong porsyento lamang ng adaptasyon sa klima na inihayag sa mga nakaraang badyet ang partikular na naka-target sa pampubikong kalusugan.

Kahit na ang adaptasyon ay maaaring darating sa unahan ngayon — ang isang bagong koalisyon ng mga kumpanya ng insurance at mga organisasyong pangkapaligiran ay nagsama upang itulak ang pederal na aksyon — sa pangkalahatan ay tumakbo ito bilang pangalawa sa pampublikong talakayan tungkol sa pagbabago ng klima, marahil ay may ilang pagbibigay-katwiran. Ang pagpapagaan sa pagbabago ng klima sa hinaharap sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pagpapalabas ng greenhouse gas ay higit na ginugusto sa simpleng pagkatuto na mamuhay kasama ang mga epekto nito.

Ngunit ang mundo ay matagal nang lumipas sa puntong ang ilang sa mga mapanganib na pagbabago ng klima ay maiiwasan. At hindi na natin kailangang tumingin sa hinaharap upang isipin kung ano ang puwedeng hitsura at pakiramdam ng pagbabago na iyon. Ang krisis sa klima ay narito.