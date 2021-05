Pagtaas ng imigrasyon nagpasikip sa mga pasilyo ng paaralan sa Manitoba

Ang mga school division sa timog Manitoba ay nahihirapang makaalinsabay sa lumalaking bilang ng mga estudyante na dumadating sa lugar bilang bahagi ng pagtaas ng imigrasyon.

Halos 11,000 imigrante ang dumating sa Manitoba noong 2006-07 — ang pinakamataas na bilang sa taunang internasyonal na imigrasyon sa lahat ng probinsya

Malaking bilang ng imigrante mula sa Germany at silangang Europe ang nanirahan sa lugar sa palibot ng Winkler, sa timog-sentral Manitoba. Naka-enrol ang kanilang mga anak kadalasan sa Hanover at Garden Valley school divisions.

Inilarawan ni Vern Reimer, ang superintendent ng Garden Valley School Division, ang sitwasyon sa kanyang mga paaralan bilang isang krisis.

Masikip ang mga kalagayan. Ito ay nagiging hindi ligtas, sabi niya. Ni hindi makalipat ang mga bata mula sa isang klase papunta sa susunod sa nakalaang oras, dahil lamang sa pagsisiksikan.

Kada taon, mga 200 bagong estudyante ang nag-eenrol sa ga paaralan ng Garden Valley.. Kung ang mga bagong dating ay patuloy na maninirahan sa lugar sa ganung dami, inaasahan ni Reimer na dodoble ang populasyon ng estudyante sa labindalawang taon.

Kung saan ilalagay ang mga estudyanteng iyon ay lumalaking problema; humigit-kumulang 1,000 sa 3,700 estudyante ng dibisyon ang tinuturuan sa mga portable na silid-aralan, sa halip na sa mga permanenteng gusali ng paaralan.

Nauubusan kami ng imprastraktura, mga banyo at pangunahing lugar para tanggapin ang mga estudyanteng ito, kaya ito ay nagiging talagang seryosong usapin, lalo na sa aming high school. Mayroon kami, sa aming high school lang, 15 portable ... para sa Setyembre 2008, sabi niya.

Kung nais namin na ang lahat ng estudyante — sa kasalukuyan at sa hinaharap — na pumasol sa permanenteng nakatayong mga paaralan, dapat tayong magtayo ng paaralan sa 2011, at pagkatapos high school sa 2012, at pagkatapos niyan, kailangan nating magtayo ng marami pa, mga paaraalan na may 16 na silid-aralan.

Marami pang paaralan ang nakaplano

Sinabi ni Rick Dedi, ang tagapagsalita ng lupon sa pananalapi ng pampublikong mga paaralan sa probinsya, na nagpaplano na ang probinsya na magtayo ng bagong middle school sa Garden Valley division at magdagdag sa isa sa mga paaralang elementarya nito.

Hindi niya inaalis ang pagtatayong na maraming paaralan sa hinaharap para tumulong na maalis ang mga estudyante sa mga portable na silid-aralan.

Malamang ito sa susunod na dekada, makikita mong mawawala ang pag-asa nila sa mga portable, sabi niya.

Sa ngaypn, sinabi ni Reimer, isasaalang-alang niya ang pagbabago sa iskedyul ng mga estudyante para hindi magsiksikan.

