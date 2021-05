Nagpapasalamat ang Filipinang ina dahil sa pambihirang pagpapamalas ng kabaitan sa maliit na bayan ng Alberta

Natagpuan niya ng kanyang sarili na nag-iisa sa isang bagong bansa, na nagtatrabaho gamit ang pansamantalang visa at buntis.

Pagkatapos, sinabi ni Dixie Marie Judilla na pinagpala siya ng pambihirang pagpapamalas ng kabaitan sa Claresholm, mga 130 km timog ng Calgary.

Noong 2008, umalis si Judilla sa maliit nilang bayan sa Pilipinas para sa isang pang maliit na bayan sa mga parang ng Canada. Dumating siya sa Claresholm ng Disyembre sa panahong bumabagyo ng niyebe.

Ilang araw ang dumaan, gumagawa na siya ng Blizzards sa lokal na Dairy Queen.

Lumipas ang ilang taon at naging gipit sa pera. Pagkatapos, nalaman ni Judilla na magiging ina siya. Dalagang ina. At isinaalang-alang niya ang napakahirap na mga desisyon.

Dahil bilang isang banyagang manggagawa, hindi ka kwalipikado, wala kang anumang benepisyo at mahal ang yaya. Kaya umiyak na lang ko at sinabing, 'Sa tingin ko kapag nanganak ako, dadalhin ko na lang ang anak ko pauwi [ng Pilipinas] at paalagaan ko siya sa aking mga magulang. At pagkatapos babalik na lang ako [sa Claresholm] para maghanap ng pera,' sabi ni Judilla.

Ngunit ang anak ni Judilla, si Dominic — na magsasampung taon nitong taon — ay nagawang manatili sa Canada kasama ng kanyang ina, salamat sa mag-asawang tagaroon.

PANOORIN | Ano ang ibig sabihin kay Dixie Marie Judilla nang may dalawang halos estranghero ang tumulong sa kanyang anak

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Sinabi no Dixie Marie Judilla na pinagpala siya ng isang pambihirang pagpapamalas ng kabaitas nang matagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa, nagtatrabaho gamit ang pansamantalang visa at buntis. 2:01

Sina Gerd at Elaine Schmidt ay walang kasamang mga anak at retrado na. Nakilala ni Gerd si Judilla sa Claresholm Dairy Queen, kung saan isa siyang regular na kustomer.

Kapag umiinom si Gerd ng kape at nagbabasa ng dyaryo, madalas niyang kinakausap si Judilla. Nang malaman niya ang kanyang plano na dalhin ang kanyang anak sa Pilipinas, siya at si Elaine ay nagpresentang tumulong.

Matapos maipanganak si baby Dominic, nag-alok sila na magbantay sa kanya, para makapamalagi si Judilla sa Canada, ituloy ang kanyang trabaho at buohin ang kinabukasang inaasahan niya.

Sa pagtira sa Claresholm, nakilala ko itong mga mabubuting tao na busilak ang puso, mga Canadian na tumulong sa akin na … alagaan ang anak ko nang libre nang hindi man lang humihingi ng kahit anong kabayaran, sabi ni Judilla.

Si Dixie Marie Judilla at kanyang anak, si Dominic, na 10 na ngayon. Litrato: Submitted by Dixie Marie Judilla

Labintatlong taon at maraming bagyo ng niyebe na ang dumaan, walang plano si Judilla na iwan ang lalawigan ng Alberta. Nakuha na niya ang kanyang Canadian permanent residency at nagtatrabaho ngayon sa isang pasilidad para sa pangmatagalang pag-aalaga ng Alberta Health Services.

Ito ang bayan ko. Ito ang tahanan ko, sabi niya.

'Canadian na lola'

Habang ang karamihan sa mga bagong dating sa Canada ay naninirahan sa Vancouver, Toronto, Montreal at Calgary, kung saan may mga mas establisyadong komunidad para sa mga imigrante, ang mga programang pederal tulad ng Pilot sa Imigrasyon sa Lalawigan at sa Hilaga (bagong window) ay tumutulong na magbigay ng trabaho sa labas ng malalaking siyudad.

Humigit-kumulang 25,000 imigrante (bagong window) ang pumunta sa mga maliliit na bayan (na may mababa sa 10,000 ang populasyon) at sa mga lalawigan sa Alberta sa loob ng nakaraang dekada, pagtataya ng Statistics Canada.

Sabi ni Dixie Marie Judilla na tinrato ni Gerd Schmidt si Dominic na parang apo. (Isinumite ni Dixie Marie Judilla) Litrato: Submitted by Dixie Marie Judilla

Sabi ni Dixie Marie Judilla na tinrato ni Gerd Schmidt si Dominic na parang apo. (Isinumite ni Dixie Marie Judilla)

Higit sa 15,000 Filipino ang nandayuhan sa mga maliliit na komunidad sa Alberta sa pagitan ng 2010 at 2016, ayon sa pinakakamakailang estadistika (bagong window).

Sabi ni Elaine Schmidt na nakita ng kanyang mister ang kanyang sarili bilang mentor ni Judilla, at nakaunawa siya sa kanya dahil isa rin siyang imigrante.

Ipinanganak si Gerd Schmidt sa Berlin, Germany, at lumipat sa Saskatchewan noong 1955, kung saan nagtrabaho siya sa isang sakahan. Nagpakasal sila ni Elaine noong 1968 at lumipat sa Claresholm sa mga taong 1970.

Walang sinumang kapamilya si [Gerd] sa Canada, kahit doon sa kanila, sabi ni Elaine Schmidt. Sinabi niya na noong dumating siya rito, tinulungan siya ng mga tao, kaya nais niya ring tumulong sa iba.

Ang relasyon ni Judilla at ng mga Schmidt at tumagal ng mga taon, na may mga pagbisita, pagkain at bakasyon na sama-sama.

Nang mamatay si Gerd noong 2017, si Dixie Marie at Dominic ay nabanggit sa kanyang obituwaryo (bagong window). Kahit na lumipat kalaunan si Elaine sa Lethbridge para maging mas malapit sa mga adulto niyang anak, kumokontak pa rin siya sa mga Judilla.

Bago ang pandemya, bumibiyahe su Dixie Marie mula sa Claresholm papuntang Lethbridge para mabisita ni Elaine si Dominic.

Lagi kong sinasabi sa kanya … Ako ang iyong Canadian na lola, sabi niya.

Dahil sa mga Judilla, sinabi ni Schmidt nakilala ng kanyang mister ang maraming miyembro ng Filipino community sa loob at palibot ng Claresholm, at bumuo ng masasayang relasyon.

Sina Isaac, Rosanne, Susan, Roy at Schubert Hernando nakatira sa Stettler, Alta. (isinumite ni Susan Hernando) Litrato: Submitted by Susan Hernando

'Ate' para sa lahat ng bagong Filipino sa bayan

Noong umalis sina Susan at Roy Hernando sa Pilipinas at nandayuhan sa Canada noong huling bahagi ng dekada 90, ang unang nilang tinirhan ay Toronto. Ngunit tumira lamang sila doon nang dalawang taon bago lumipat sa Yellowknife, at kalaunan sa mas maliit na komunidad: Stettler, Alta.

Ni hindi ko alam noon kung saan ang Stettller. Ang alam ko lang ay nasa Alberta ito, tumawa si Susan, na ininterbyu sa trabaho niya gamit ang Skype.

Siya ngayon ang direktor ng mga serbisyong pinansyal ng Clearview School Board. Si Roy Hernando ay nagtututuro sa Grade 5 sa Siksika First Nation, kung saan sinabi niya na pakiramdam niya laging siya ay tanggap-tanggap.

Ang mga Hernando ay mga aktibong miyembro ng kanilang lokal na simbahan at nakapagtanghal sa taunang music festival sa Stettler. Sabi ni Susan Hernando na ang mga maliliit na bayan ay napakagandang lugar para sa mga bagong dating upang pumirmi.

Pareho lang ang sahod. Kung magtatrabaho ka sa Tim Hortons [sa Stettler], pareho lang sahod kung magtatrabaho ka sa Tim Hortons sa Calgary, sabi niya. At ang gastos sa pamumuhay ay talagang, talagang, talagang mas mura. At may maraming bagay na libre. Libreng mga gulat sa tag-init at at minsan mayroong pang libreng karne ng baka! At libreng manok [mula sa kalapit na mga sakahan]!

Sinabi ng mga Hernando na may humigit-kumulang 40 Filipino sa Stettler nang dumating sila noong 2009. Ngayon, may mga 150 na.

Si Susan Hernando, sa kanan, namimitas ng mais kasama si Edith Cole sa kanyang sakahan sa Brownfield, Alta. Sabi ni Hernando na kada taon, namimigay si Cole gives ng libreng mga gulay sa lokal na Filipino community. (isinumite ni Susan Hernando) Litrato: Submitted by Susan Hernando

At sabi ni Susan Hernando na kilala niya ang karamihan sa kanila.

Sa malaking siyudad, kung makakakita ka ng Filipino, ngingiti ka pero kadalasan hindi ka makikipag-usap sa kanila. Ngunit sa maliit na bayan … gugustuhin mo kaagas na makausap sila.

Si Susan, na ipinagmamalaki ang sarili bilang ate sa lahat ng bagong Filipino sa bayan, ay nagsabi na ang mga tao sa kanilang maliit na bayan ay sinisikap na i-welcome ang mga bagong dating sa pamamagitan ng ngiti, isang magiliw na pagbati— at minsan, mga bunga ng mais.

Noong huling bahagi ng 2020, lumikha ang CBC Calgary ng Filipino Pop-up Bureau upang magbigay ng espesyal na pokus sa paglalahad ng mga kuwento mula sa isa sapinakamabilis na lumalaking ethno-kultural na grupo sa siyudad, ang Filipino community. Makikita mo rito ang marami pang magagandang kuwento at video mula sa serye:

Mat kuwento ka na dapat pagtuunan ng Filipino Pop-up Bureau? Mag-click dito (bagong window) upang ilahad ang iyong kuwento.

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Danielle Nerman (bagong window)

CBC Calgary

Si Danielle Nerman ay isang premyadong story producer sa CBC Radio sa Calgary. Naglaan siya ng higit sa 15 taong pagtatrabaho bilang isang mamamahayag sa Canada, China, Japan at Mongolia.