Sa pagsisikap na pigilan ang COVID-19, maaaring makaligtaan natin ang pagkalat ng HIV, hepatitis C at syphilis, babala ng mga eksperto

Sa higit sa isang taon, inagaw ng COVID-19 pandemic ang mga health-care worker at pondo na pipigil sana sa pagkalat ng iba pang mga nakakahawang sakit, kabilang ang HIV, hepatitis C at mga impeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik tulad ng syphilis.

Sinabi ni Gary Lacasse, ang ehekutibong direktor ng Canadian AIDS Society, na may limitadong access para magpasuri sa HIV, hepatitis C, chlamydia at syphilis.

Kung titingin ka sa buong bansa, ang sabi-sabing ebidensya ay ay nagsasabi na ang pagsusuri ay halos wala, sabi ni Lacasse, at idingdag ang opisyal na estadistika mula sa Health Canada ay laging huli ng dalawang taon.

Ang nakuha natin sa nakaraang mga taon ay kalugihan, sabi no Lacasse. Iyan talagang nakakapanghina.

Samantalang walang nasyonal na datos tungkol sa pagsusuri apra nakakahawang mga sakit maliban sa COVID-19, ang bilang na inilabas ng gobyerno ng Saskatchewan nitong buwan ay nagbibigay ng sulyap kung ano ang nilalabanan ng isang probinsya.

Bumaba ang pagsusuri sa Saskatchewan at tumaas ang ilang impeksyon. Nagbibigay babala ang mga eksperto na aabuting ng mga taon para makabangon sa problemang ito.

Lilikha ito ng sitwasyon kung saan tayo, kahit sa ilang panahon, ay mawawalan ng kontrol sa pagpigil sa pagkalat ng HIV at hepatitis C, sabi ni Vidya Reddy, ang education coordinator sa AIDS Program South Saskatchewan (APSS).

Si Vidya Reddy, ang education co-ordinator ng AIDS Program South Saskatchewan, ay nakatayo sa bodega na may mga kahon ng heringgilya. Ang paggamit ng drogang ini-inject ay ang pangunahing salik ng panganib sa pagkalat ng HIV sa Saskatchewan. Litrato: Bonnie Allen/CBC

Hindi tulad ng ibang bahagi ng Canada, na ang pagkalantad sa HIV ay kadalasang pakikipagtalik ng lalaki-sa-lalaki, ang paggamit ng drogang ini-inject ay ang pangunahing salik na panganib para mahawaan ng HIV sa Saskatchewan.

Nagtatrabaho si Reddy sa isang drop-in centre sa dulo ng hilagang sentral na bahagi ng Regina na laging bukas ang mga pinto sa buong pandemya. Nagbigay ang APSS ng 1.4 na milyong heringgilya sa mga gumagamit ng droga noong 2020, ngunit napilitang itigil ang mga testing clinic nito para mga impeksyon na dulot ng dugo at naipapasa sa pakikipagtalik nang higit sa isang taon.

Iyon ay dahil ang mga nars sa pampublikong kalusugan mula sa Saskatchewan Health Authority na silang naghahanda ng center upang magsagawa ng pagsusuri tuwing hapon ng Huwebes ay inilipat sa COVID-19 testing at contact tracing.

Bilang resulta, sinabi ni Reddy na ang mga gumagamit ng drogang ini-inject ay ay nakakaligtaan .

Sila ay higit nanganganib. Ngunit kung sasabihin mo sa kanilang, alam mo, pumunta ka rito, magpasuri ka doon, hindi ito uubra dahil pakiramdam nila ay hindi ito kumportable.

Dumaraming bilang ng HIV

Ayon sa Public Health Agency ng Canada, isang tao ang nahahawaan ng HIV sa bawat apat na oras sa bansang ito.

Nakikapagbuno ang Saskatchewan sa epidemyang antas ng HIV nang maraming taon. Ang rate nito sa mga bagong na-diagnose na kaso ay 16.9 kada 100,000, tatlong beses na mas mataas sa pambansang average na 5.6 kada 100,000. Ang bilang ng HIV sa ilang mga Saskatchewan First Nation ay 10 beses ng pambansang average (bagong window).

PANOORIN| Nasaksihan ng Saskatchewan ang malaking pagbaba sa HIV testing:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Strained Sask. na suplay na pangkalusugan ay humantong sa 30% pagbaba sa HIV testing sa panahon ng pandemya

1 buwan ang nakalipas 2:03

Bumaba ng 30 porsiyento ang HIV testing sa Saskatchewan simula nang mag-umpisa ang pandemya dahil ang mga pondo ay inilipat sa paglaban sa COVID-19. Ang bilang ng HIV sa probinsya ay tatlong beses ng pambansang average at sinasabi ng mga eksperto na makakabawi ito sa epekto ng hindi nagawang mga pagsusuri sa maraming taon pa. 2:03

Si Danita Wahpoosewyan ay na-diagnose na may HIV noong 2005 at nagtatrabaho bilang peer mentor ng ibang mga tao na mayroong virus sa Regina. Ang dating gumagamit ng droga ay nagtuturok ng cocaine at morphine, ngunit ngayon ay nababahala siya sa pagtaas ng fentanyl sa kanilang komunidad, at sa malamang na mga kaso ng HIV na hind napag-alaman.

Sa komunidad, sama-samang nagdodroga ang mga pamilya. Alam mo, gumamit ko ng droga kasama ng anak kong babae, ng kapitid kong babae at lalaki, mga pamangkin kong babae at lalaki, at ganito ang kalakaran dito sa komunidad ng hilagang sentral [Regina], sabi niya.

Ang 55 taong gulang na lola ay nagsabi na ang mga tao ay tumututol na magpasuri dahil sa stigma at hiya, kaya hindi nakakatulong ang nililimitahang access sa pagpapasuri.

30% pagbaba sa HIV testing sa panahon ng pandemya

Bago ang pandemya, inakala ng mga opisyal sa kalusugan ng Saskatchewan na bumibilis na sila sa ginagawang pagsusuri.

Iprinoseso ng lab sa probinsya ang halos 94,000 HIV test noong 2019, na na-diagnose ang 199 na bagong impeksyon. Pagkatapos, noong 2020, dahil limitado ang access sa mga lab at mas kaunti ang programa sa paglilingkod, iyan ay bumaba sa 65,000 test — bumaba ng 30 porsiyento — na may diagnosis ng 175 bagong impeksiyon.

Sabi ni Dr. Alex Wong, na isang espesyalista sa nakakahawang mga sakit na gumagamot ng mga pasyente ng HIV sa Regina General Hospital, na ang bahagyang pagbaba ng mga bagong kaso na na-diagnose ay nakakalinlang dahil bumaba ang pagsusuri.

Dahil masasabing mayroon tayong magkahalintulad na bilang ng mga kaso, at sa totoo lang mas mataas nang bahagya dito sa Regina, at dahil may malaking pagbaba sa pagsusuri, ibig sabihin ay may maraming tao na hindi pa na-diganose at hindi kumukuha ng pagsusuri at mga serbisyo, sabi niya. Makakakita ka lang ng mas maraming kaso.

Sinasabi ng mga eksperto sa pampublikong kalusugan na ang mapanganib na paggamit ng droga ay pinalala ng pandemya at ang pagdami ng fentanyl sa Saskatchewan. Litrato: Matt Duguid/CBC

Nagbabala siya na, maraming taon tayong magsisikap na makabawi, sa kasamaang-palad.

Sinabi ni Wong na pinalala ng isolation at pagkabalisa na dulot ng pandemya ang mapanganib na ugali kasabay ng naging limitado ang kanilang access sa mga serbisyo. Maraming tao ang ayaw magpasuri ngunit papayag sa screening kapag bumisita sila sa opisina ng doktor. Ngunit, iyong mga personal na pagbisita ay binawasan, Pati na ang maraming lab at klinika ngayon ay nangangailangan ng virtual o nakaiskedyul na appointment.

Mahirap gawin ang mga bagay nang virtual at sa telepono at, alam mo na, sa FaceTime at Skype at ganung mga bagay, kapag ang mga tao ay walang access sa telepono, kapag walang access ang mga tao sa internet, kapag ang mga tao ay wala ng kahit bahay, sabi ni Wong.

Kapag pumunta ang mga tao sa health care, ang antiretroviral treatment ng HIV ay kayang patayin ang viral load sa hindi nakikitang lebel at paliitin ang pagkalat sa iba.

Noong Nobyembre 2020, ang Health Canada ay inaprubahan ang isang self-test kit fpara sa HIV (bagong window)— isang simpleng pagtusok sa daliri na blood test na pwedeng gawin ng mga tapo sa bahay — ngunit hindi pa ito available sa mga komunidad..

Biglang pagdami ng hepatitis C, syphilis

Si Dr. Ibrahim Khan, ang chief medical health officer ng Indigenous Services Canada, ay nagsabing mahirap magbigay ng screening, paggamot at pagpapayo sa mga taong nasa mga reserbadong komunida sa First Nations na limitado ang bisita.

Ayon sa mga bilang ng gobyerno ng Saskatchewan, noong 2020, ang pagsusuri para sa hepatitis C ay bumaba ng 20 porsiyento (bagong window).

Naniniwala si Khan na ang paggamit ng drogang ini-inject, na nakakapagpakalat ng HIV at hepatitis C, ay nagpapatindi rin sa di-protektadong pakikipagtalik.. Sa nakaraang taon, naalarma siyasa biglang pagdami ng kaso ng syphilis, (bagong window) isang impeksyon na naipapasa sa pakikipagtalik na lubhang nakakahawa, sa mga Saskatchewan First Nation.

PANOORIN | Isang paliwanag sa epidemya ng HIV sa First Nations:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bilang ng HIV sa Sask na nasa resrbadong lugar 11 beses ng bilang sa bansa 1:21

Ayon kay Khan, ang pinimulang bilang mula 2020 ay nagpapakita na ang bilang ng syphilis diagnosis sa mga komunidad na kanyang pinagsisilbihan ay 308 kada 100,000 — 110 porsiyentong pagtaas mula 2019.

Sa kanluran, ang Alberta Health Services ay nakikipagbuno sa pambihirang dami ng kaso ng syphilis (bagong window) mula 2018, nang magtala ito ng 12 patay nang isilang at 1,753 kaso na bagong na-diagnose.

Pinakanababahala si Khan na makita ang syphilis sa ipinapanganak.

Walang ipinanganak sa Saskatchewan ng inang may syphilis simula 2014. Sa nakaraang taon, may mga kaso na nangyayari ito, sabi niya.

Kapag naipasa ng ina ang syphilis sa kanyang anak sa sinapupunan, maaari itong humantong sa pagkamatay pagkasilang o ipanganak na may syphilis ang sanggol, na maaaring maging sanhi ng tumatagal na problema sa kalusugan.

'Kailangan natin itong bantayan'

Ang paghahanp ng balanse sa pagitan ng pagharap sa pandemya at sa pangangasiwa ng ibang malubhang sakit at isang araw-araw na pakikibaka para mga eksperto sa pampublikong kalusugan sa Saskatchewan Health Authority (SHA).

Ibinuhos ni Dr. Stuart Skinner ang malaking bahagi ng kanyang karera sa pagpigil sa pagkalat ng nakakahawang mga sakit a probinsya. Siya ang director ng Wellness Wheel, isang non-profit organization na binubuo ng mga doktor at nars na layong paramihin ang access sa pangangalaga para sa mga taong Katutubo.

Kasabay nito, siya ang kasalukuyang nangunguna sa pandemya ng SHA sa Regina.

Sinakop ng COVID ang lahat, sabi niya. Mahirap, dahil naiipit ka napakaraming iba't ibang paraan. Nagtayo kami ng napakaraming program at momentum at ... huminto muna ito, syemre, dahil mayroon nitong pandemya.

Kahit nasasagad na ang mga pondo, hindi nawala ang kagustuhan niyang ituloy ang trabaho sa HIV.

Kailangan nating kumilos agad nang mabilis — ngayon. Kailangan nating maghanap ng paraan upang paramihin ang mga serbisyo sa mga pasyenteng walang kaugnayan sa COVID ang sakit, sabi ni Skinner.

Matagal ng mga isyu

Sinabi ng Ministry of Health ng Saskatchewan na namumuhunan ito ng mas maraming pera para sa mga serbisyo na nagpababa sa pinsala.

Ang HIV ay madalas na produkto ng kumplikadong mga isyu sa lipunan na ginagawang mahirap sa mga indibidwal na maging konektado sa permanenteng care provider, sabi ng ministry sa isang pahayag.

Si Margaret Kisikaw Piyesis, ang head ng Canadian Aboriginal AIDS Network, ay nagsabi na ang pagpigil sa pagkalat ng nakakahawang mga sakit may mangangailangan ng higit pa sa mga pondo ng health-care. Ang ugat na mga problema — kahirapan, kawalan ng tirahan, kalusugan ng isip at mga problema sa adiksyon, pati na mga trauma na ilang henerasyon na — ay kumplikado at tumatagal, sabi niya.

Si Margaret Kisikaw Piyesis, ang CEO ng Canadian Aboriginal AIDS Network, ay nadismaya dahil ang mga katutubo sa Saskatchewan ay patuloy na namamatay dahil saAIDS kahit na ang HIV ay naiiwasan at nagagamot. Litrato: Bonnie Allen/CBC

Kailangan nating tingnan ang mga Katutubong pamamaraan sa paghahanap ng mga solusyon para sa mga katutubong tao. Kaya hindi lang ito tunkol sa malinis na heringgilya. 'Yan ay napakahalaga. Nungit pagtingin ito sa susunod na hakbang sabi ni Piyesis.

Ito ay mensahe na ibinigay ni Wong, na nagsabing ang pagkakuha ng HIW ay kadalasang sintomas ng mas kumplikadong problema sa lipunan at ekonomiya.

Inaamin ko na hindi ito simple at di-gaanong mahalaga na problemang dapat ayusin. Pero sa tingin ko hindi ito ganun kasimpleng pag-usapan ngayon na isang problema sa HIV lang, isang problema sa hepatitis, o kahit problema a pagka-overdose. Isa itong problema sa lipunan."

TUNGKOL SA MAY-AKDA

Bonnie Allen (bagong window)

Senior Reporter

Si Bonnie Allen ay isang senior reporter sa CBC News na nakabase sa Saskatchewan. Bago bumalik saCanada noong 2013, naglaan si Allen ng 4 na tao sa buong Africa, pati na ang Libya, South Sudan, Liberia at Sierra Leone. Mayroon siyang master sa international human rights mula sa University of Oxford. @bonnieallenCBC