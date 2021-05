Pinahusay na cell service ang darating sa Highway of Tears ng B.C.

Ang pinahusay na cellphone service ay darating sa dalawang highway patawid ng British Columbia, kabilang ang seksiyon ng liblib na daan na kilala bilang Highway of Tears.

Pitumpung porsiyento ng Highway 16 ay mayroon ng kaunting coverage, ngunit sinabi ng probinsya na ang $11.7-milyong proyekto ay magbibigay ng cell service sa natitirang 252 kilometro sa pagitan ng Smithers at Prince Rupert.

Ang signal sa cellphone ay isang napakahalagang rekmendasyon sa Highway of Tears Symposium report noong 2006, na naghanap ng mga paraan para gawing mas ligtas ang malayong daan, lalo na sa mga Katutubong kababaihan at mga batang babae, matapos ang deka-dekadang paglalaho at pagpatay sa lugar.

Ang pamangkin ni Gladys Radek, na si Tamara Chipman, ay naglaho noong Sep. 21, 2005. Huli siyang nakita na naghi-hitchhike sa Highway 16, sa labas lang ng Prince Rupert.

Sinabi ni Radek na siya ay nasasabik na makabalita sa cell service, kahit na inabot ito nang higit pa sa 15 taon para dumating.

Mas maiging mahuli kaysa sa wala, sinabi niya sa CBC noong lunes. Kahit na kung may cellphone ang mga babae, hindi rin naman sila makakahanap ng tulong. Sa tingin ko ang mga cellpone tower ay malapit nang dumating, at natuwa lang ako na nangyayari ito."

Hawak ni Gladys Radek ang litrato ng kanyang pamangkin, na si Tamara Chipman, na naglaho sa Highway 16, sa Highway of Tears, silangang ng Prince Rupert noong 2005. Litrato: Gladys Radek

Sinabi ni Barb Ward-Burkitt, ang ehekutibong direktor ng Prince George Native Friendship Centre, na ang pagbabago ay magsisilbing mahalagang hakbang sa pakikipagkasundo at pagpaparangal para sa pinaslang at nawawalang magkapatid na babae, mga babaeng anak, mga ina, mga tita at sa kanilang mga pamilya.

Dapat patuloy nating gawin ang lahat ayon sa makakaya natin upang iwasan ang karahasan laban sa mga Katutubong kababaihan at mga batang babae upang matiyak na sila ay ligtas na bumiyahe kahit saan sa ating probinsya, ngunit lalo na sa pagitan ng mga komunidad sa gilid ng Highway 16, sinabi niya sa isang pahayag.

Ang proyekto ay nakatakdang magsimula nito tagsibol at magdadgadag ng 12 cell tower pati rin ang pinahusay na connectivity sa tatlong hintuan, na ang probinsya at ang Ottawa ay nag-aambag ng higit sa $2 milyon ang bawat isa at ang Rogers Communications ay mag-aambag sa natitirang bill.

Naidugtong ng Telus ang natitirang 500 kilometro ng Highway 16 simula 2013.

Ang Highway 16 sa pagitan ng Prince George at Prince Rupert ay nakilala bilang Highway of Tears higit sa dalawang dekada na, isang reperensiya sa maraming Katutubong kababaihan na nawala at pinaslang sa kahabaan ng ruta simula noong mga 1970.

Sinabi ni Premier John Horgan noong Miyerkules na ang gastos ay naging balakid sa probinsya sa nakaraan noong papahusayin nito ang cell range. Sinabi niya na ang gobyerno ay kailangang makipagtulungan sa isang pribadong kumpanya tulad ng Rogers upang idugtong ang pinansyal na gap.

Matagal na dapat itong pagpapahusay ng cell service, sabi ni Horgan sa On The Island ng CBC. "Hindi mura ang magpatakbo ng mga tower, hindi murang maglagay ng broadband at fibre optics sa mga rural at liblib na komunidad."

Iniugnay ng mga RCMP file ang kabuuang 18 pagpaslang o pagkawala sa Highway of Tears na rehiyon, ngunit sinabi ng Carrier Sekani Family Services sa Prince George sa website nila na malamang lumagpas 40 ang bilang.

Hwy 14 pagpapahusay

Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng B.C. na halos $5 milyon sa mga cell service upgrade ang darating sa Highway 14 sa Vancouver Island sa pagitan ng Sooke at Port Renfrew, na inaasahang matapos ang trabaho sa huling bahagi ng Oktubre.

Ang pagpapahusay sa Highway 14 ay magbibigay ng cell service sa Port Renfrew, Shirley, Otter Point, Jordan River, sa ilang mga komunidad sa Pacheedaht First Nation at sa mga first responder.

Inaasahan din namin ang mas mabilis pagtugot kapag nagkaprobelma ang mga tao, sabi ni Vickie Weber, isang senior manager sa Juan de Fuca Search and Rescue.

Ngayon, kung kaya nilang tumawag sa 911 kaagad kapag nagkaproblema sila, maaari namin silang kausapin kaagad, kunin ang totoo at malinaw na larawan kung ano ang nangyayari. Bukod pa riyan, ang cell signal ay magbibigay sa isang lokasyon para mga serbisyong pang-emerhensiya, kaya talagang makakatulong din ito sa amin.

Sinabi ni Karl Ablack, ang presidente ng Port Renfrew Chamber of Commerce, na ang cell service ay magpapagana sa negosyo sa maliit na komunidad sa tabi ng dagat.

Magbibigay ito ng kapayapaan ng isip para sa mga bisita na ibenta ang paglalakbay dito, sabi ni Ablack. Para sa mga negosyo na ngayon ay gusto nang magbukas dito sa Port Renfrew, ang pagkakaroon ng ganoong connectivity para maka-access ang mga turista at bisita ng impormasyon habang pupunta sila sa Port Renfre ay napakalaki.

May kasamang mga file mula jay Betsy Trumpener, Kieran Oudshoorn at The Canadian Press