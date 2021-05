May nakitang butas ang mga Asian Canadian sa estratehiya ng pederal sa anti-rasismo

Ang mga tagapagtaguyod para sa mga Asian Canadian ay nananawagan sa gobyernong pederal na pahusayin ang estratehiya sa anti-rasismo upang harapin ang biglang pagdami ng kontra-Asyanong rasismo.

Sinabi ni Avvy Go, ang ehekutibong direktor ng Chinese and Southeast Asian Legal Clinic sa Toronto, na nabigo ang estratehiya na banggitin nang partikular ang kontra-Asyanong rasismo sa saligang patakaran na dokumento (bagong window) nito. Binabanggit ng dokumento ang kontra-Itim at kontra-katutubong rasismo, kontra-semitismo at Islamophobia bilang mahahalagang target.

Ito ay seryosong butas sa kasalukuyang estratehiya, sabi ni Go sa CBC News.

Umaasa kami na babaguhin ng gobyerno ang estratehiya at, mas mahalaga pa, gagawa sila ng mga konkretong aksiyon upang tugunan ang lahat ng anyo ng rasismo.

Ang panawagan ay lumabas sa gitna ng naiulat na biglang pagdami sa kontra-Asyanong mga krimen na dulot ng poot sa buong bansa at sa labas ng bansa sa panahon ng pandemya.

Ayon sa isang report na inilathala noong Marso (bagong window) ng Chinese Canadian National Council, higit sa 1,150 kaso ng kontra-Asyanong rasismo (bagong window) ang naiulat sa dalawang website — ang COVIDRacism.ca at elimin8hate.org — sa pagitan ng Marso 10, 2020, at Peb. 28, 2021. Ang maling impormasyon at mga racist na paniniwala na kaugnay ng katotohanan na ang novel coronavirus na unang lumabas sa China ay ang dahilan ng biglang pagdami ng pag-atake, isinulat ng mga may-akda.

Sa Vancouver, iniulat ng departamento ng pulisya na ang kontra-Asyanong mga krimen na dulot ng poot ay umakyat mula sa 12 kaso lang sa 2019 hanggang 98 sa 2020 — isang 717 porsiyentong pagtaas.

At ang datos mula sa Statistics Canada na inilabas noong Hulyo 2020 (bagong window) ay nagpapahiwatig na ang mga Candian na may lahing Asyano ay mas malamang na mag-ulat ng tumaas na pangha-harass dahil sa lahi o etniko sa panahon ng pandemya kaysa sa ibang bahagi ng populasyon. Ang pinakamalaking pagtaas ay nakita sa mga taong may lahing Chinese, Korean at Southeast Asian.

Sinabi ni Avvy Go, ang direktor ng Chinese and Southeast Asian Legal Clinic, na ang estratehiya sa anti-rasimmo ng gobyernong pederal ay dapat nang i-update para isama ang kontra-Asyanong rasismo. Litrato: Keith Whelan

Sinabi ni Go, na isang mamamayan ng Canada na ipinanganak sa Hong Kong, na nagkaroon siya mismo ng maraming nakakatakot na karanasan.

Sa isang partikular na insidente, noong naglalakad ako pauwi ng bahay, may taong dumura s akin, sabi niya.

"Halos bawat isang Chinese Canadian na kilala ko ay nakaranas ng isang bagay, ilang insidente sa nakalipas na taon, mga taong sinisigawan sila, sinasabihan silang bumalik sa China o tinatanggihan ng serbisyo ...

Ang kontra-Asyanong rasismo ay nasa yugto ng krisis ngayon.

Tinatarget ang systemic na rasismo sa gobyerno at mga komunidad

Ang pederal na Anti-Racism Strategy, na ipinakilala noong 2019, ay nag-oobliga sa gobyerno na bumuo ng pundasyon para sa pagbabago sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga balakid at pagtataguyod ng isang bansa kung saan ang bawat tao ay magagawang lumahok nang lubos at may pantay na pagkakataon upang magtagumpay.

Nananawagan ang estratehiya ng isang buong gobyerno na hakbang sa pagtugon sa systemic na rasismo sa pederal na mga patakaran at programa, sa pagbibigay-kapangyarihan sa mga komunidad at sa pampublikong kamalayan at edukasyon.

Naglaan ang gobyerno ng $45 milyon para sa tatlong taon upang ipatupad ang estratehiya — $4.5 milyon para sa isang kalihiman ng anti-rasismo sa loob ng pampublikong serbisyo, $30 milyon para sa mga proyektong nakabase sa komunidad, $6 na milyon sa Statistics Canada para manguha ng mas magandang datos at $5 milyon upang labanan ang maling impormasyon at may poot na pananalita sa online.

Sa kanyang pahayag na pang-ekonomiya sa gobyerno noong taglagas, nangako si Finance Minister Chrystia Freeland ng isa pang $50 milyon sa mga inisyatibo sa anti-rasismo para sa dalawang taon.

Sa isang pahayag, sinabi ng isang tagapagsalita ng Department of Canadian Heritage na 85 proyekto sa komunidad na $15 milyon ang halaga ang napondohan na sa ilalim ng estratehiya.

Ang ilan sa perang ito ay napunta sa mga inisyatibong kaugnay ng kontra-Asyanong rasismo — kabilang ang isa na lumalaban sa maling impormasyon sa COVID-19 na nakakaapekto sa mga komunidad na Chinese at Vietnamese ang wika sa Vancouver at isa na sumusuri sa pagkapoot sa mga media platform sa wikang Chinese sa Canada.

Habang nangangako [ang anti-rasismong estratehiya] upang labanan ang lahat ng anyo ng rasismo at diskriminasyon, kinikilala namin na kailangang matukoy nang partikular ang kontra-Asyanong rasismo sa estratehiya, isinulat sa isang email ni Amélie Mathieu, ang tagapagsalita ng departamento.

Inilista ni Mathieu ang ilang iba pang mga hakbang na ginawa ng gobyerno upang labanan ang kontra-Asyanong rasismo, kabilang ang pagkonsulta sa mga Asian Canadian upang matiyak na ang kanilang pangangailangan at maipaalam sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19.

Sinabi niya na ang gobyerno ay nagsisikap din na gawing iba- iba ang pampublikong serbisyo, magbukas ng mga oportunidad na pang-ekonomiya para sa mga komunidad ng mga lahi at pagbutihin ang pangongolekta ng datos na batay sa lahi.

Ngunit nangangatuwiran ang mga kritiko na mabagal ang pag-usad sa dalawang taon ng estratehiya.

Kailangan ang permanenteng pagpopondo, sabi ng mga tagapagtaguyod

Sinabi ni Shalini Konanur, ang ehekutibong direktor ng South Asian Legal Clinic of Ontario, na ang pokus ay kailangang umusad nang higit pa sa pagpopondo sa mga proyekto ng komunidad patungo sa buong pag-eeksamin kung paano nilalagay ng mga patakaran at programa ng gobyerno ang mga ibang lahi sa di-magandang kalagayan.

Sinabi niya na ang kalihiman ng anti-rasismo ay walang mapagkukunang kailangan nito upang gawin ang trabaho.

Marami sa mga bagay na kailangang ayusin ay mga systemic na isyu sa loob ng gobyerno [tulad ng] mga balakid sa suporta sa kita, sa imigrasyon at sa pagpasa ng batas ukol sa trabaho, sabi ni Konanur.

Sa kinatatayuan nito, [ang kalihiman ay] limitado sa trabahong magagawa nila.

Sinabi ni Konanur na ang kalihiman ng anti-rasismo ay dapat pondohan sa parehong antas ng Women and Gender Equality Canada —isang ganap na status na departamentong pederal na may average na taunang badyet na $134 milyon sa pagitan ng 2018 at 2022.

Kung seryoso na ngayon ang Canada sa anti-rasismo … ang badyet ay dapat talagang magbigay ng sapat na mapagkukunan para lubos na gumana ang kalihiman at makatawid ito sa buong gobyerno at maghanap ng ibang mga paraan kung saan ang systemic na rasismo ay lumilikha ng mga balakid, sabi ni Konanur.

Nanawagan ang mga tagapagtaguyod na pambansang plano sa pagkilos

Si Go at Konanur ay bahagi ng isang koalisyon ng mga grupo ng nagsumite ng plano sa opisina ng Freeland bago pa ang paparating na badyet ng pederal.

Ang kanilang mungkahi ay nananawagan sa gobyerno upang: taasan ang pondo para sa kalihiman ng anti-rasismo at gawin itong permanente; gumawa ng komprehensibo at pambansang plano ng pagkilos para gabayan ang trabaho nito; gumawa ng mas malakas na mandato para sa pangongolekta ng datos na batay sa lahi; at pagpasa ng batas na idadambana ang kalihiman ng anti-rasismo at iba pang mga programa sa anti-rasismo para hindi ito maibasura ng susunod na gobyerno na may ibang mga prayoridad.

Itinutulak din ng NDP MP na si Jenny Kwan ang gobyernong pederal na gumawa ng mas malakas na kilos laban sa kontra-Asyanong rasismo.

Kinuwestiyom ni Kwan si Prime Minister Justin Trudeau hinggil sa usapin sa House of Commons noong nakaraang buwan. Sumagot si Trudeau sa pagsasabi na kahindik-hindik at hindi katanggap-tanggap ang pagtaas ng kontra-Asyanong poot at rasismo at muling idiniin ang katapatan ng gobyerno na labanan ito.

Hinimok ng NDP MP na si Jenny Kwan ang gobyernong pederal na gawin ang higit pa upang tugunan ang kamakailang pagtaas ng kontra-Asyanong rasismo sa Canada. Litrato: Justin Tang

Hinimok ng NDP MP na si Jenny Kwan ang gobyernong pederal na gawin ang higit pa upang tugunan ang kamakailang pagtaas ng kontra-Asyanong rasismo sa Canada. (Justin Tang/Canadian Press)

Ang prime minister ay kalimitang mabilis na lamalabas upang kondenahin ang mga aksiyong ito, ngunit higit pa riyan ang kailangan natin, higit pa sa salita ang kailangan upang lutasin ito, sabi ni Kwan. Dapat kondenahin nating lahat ang mga aksiyong ito at pagkatapos ay sundan ng pagkilos upang matiyak na tinutuganan natin ang mga usaping ito sa kabuuan.

Natanggap ng NDP ang nagkakaisang pahintulot mula sa mga MP sa House of Commons upang ipasa ang dalawang mosyon sa huling bahagi ng Marso — isa na nananawagan sa gobyerno na isama ang kontra-Asyanong rasismo sa Anti-Racism Strategy at isa pa na humihingi ng aksiyon para mga krimen na dulot ng poot sa Canada.

Sinabi ni Kwan na dapat ang bawat departamento ng pulisya sa Canada ay magkaroon ng yunit para sa krimen na dulot ng poot at binubuo ng mga pulis na may sapat na pagsasanay — isang bagay na sinabi niyang hindi nangyayari. Nanawagan din siya sa gobyerno na repasuhin ang kasalukuyan at nakaraang mga patakaran nito na layong baguhin iyong naglalagay sa mga tao na iba ang lahi sa di-magandang kalagayan.