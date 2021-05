Ang G1 driver's licence test ng Ontario ay available na ngayon sa 3 Katutubong wika

Ang pagsusulit sa kaalaman para makakuha ng G1 driver's licence sa Ontario ay available sa 27 iba't ibang wika — at pinakabagong naidagdag ang Ojibway, Oji-Cree at Cree.

Nag-aalok ngayon ang Ministry of Transportation (MTO) ng mga nakasulat at audio na bersiyon ng pagsusulit sa kaalaman sa mga wika, at available ang mga ito sa mga lokasyon ng MTO DriveTest (bagong window) sa buong probinsya. Kabilang diyan ang remote na pagsusumite para sa mga drayber na kumukuha ng pagsusulit sa hilagang mga komunidad ng First Nation na napupuntahan ng eroplano.

Maaaring kunin ng mga aplikante ang G1 driver's licence test sa elektronikong paraan o sa audio format, at ang mga nakaimprentang kopya ay available kapag hiniling.

Sa tingin ko mahalaga at sa tingin ko makahulugan para sa mga nagsasalita ng wikang Ojibway na nais ang mapabilang at pagkakapantay-pantay , sabi ni Dominic Beaudry, isang edukador sa Katutubong wika at pangkultura sa Manitoulin Island. Nagsasalita siya ng Anishinaabemowin, na kilala rin bilang Ojibwe.

Sa tingin ko sumusulong ang gobyerno sa tamang direksyon, dagdag pa niya.

sa Manitoulin Island, na nagsasalita ng Anishinaabemowin, na tinatawag ding Ojibwe. Litrato: Twitter/DhkBeau

Sinabi ni Beaudry na nais ng mga Katutubo na mapabilang ang kanilang wika sa pang-araw-araw na gawin, tulad ng pagkuha ng driver's licence.

Pinaparamdam nito sa iyo na pinahahalagahan ang iyong wika at ang iyong wika ay maaari ring gamitin sa trabaho, sabi niya.

Sa isang email sa CBC news, sinabi ng MTO ba idinagdag ang mga wika dahil sa ilang mga rason, kabilang ang Indigenous Languages Act, na ipinasa noong 2019. Sinusuportahan ng batas ang mga pagsisikap ng Katutubo na muling makuha, mapanatili at mapalakas ang kanilang mga wika.

Ang inisyatibo ay isang ring tugon sa Calls to Action na inirerekomenda ng Truth and Reconciliation Commission, pati na ang Calls for Justice mula sa Missing and Murdered Indigenous Women and Girls National Inquiry, na binibigyang-diin ang pangangailangan na pangalagaan ang Katutubong mga wika bilang mahalagang elemento ng Katutubong kultura, lipunan at pagkakakilanlan.

Nakipagtulungan ang ministry sa Ministry of Indigenous Affairs, sa Ministry of Natural Resources and Forestry at sa Ministry of Energy, Northern Development and Mines, upang isalin ang materyal.

Sinabi ni Beaudry na ang pagdagdag ng mga wikang ito sa proseso ng driver-licensing ay yayakapin ng kabataang katutubo.

Nais nilang makita ang kanilang kultura at wika na inilalahad sa makabuluhang mga paraan, para maramdaman nilang kabilang sila ng komunidad, sinabi niya.

Nagtuturo ako ng wikang Ojibway sa mga estudyante, magiging napakaganda na umabot ang aking mga estudyante sa antas na kumportable silang gamitin ang wika — at napakaganda na maaari nilang kunin ang kanilang driver's licence sa wikang Ojibwe.

